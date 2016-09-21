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    «Спартак» и ЦСКА вылетели из турнира, «Локомотив» трижды забил «Химкам». Все голы (ВИДЕО)


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    Голосов: 4
    21.09.2016 20:00
    «СКА-Хабаровск» обыграл «Спартак». «Енисей» Андрея Тихонова выбил из розыгрыша ЦСКА. «Локомотив» три раза огорчил «Химки». «Бомбардир» предлагает читателям онлайн наиболее интересных поединков 1/16 финала Кубка России.

    Химки – Локомотив – 0:3

    0:2 – Портнягин.

    0:2 – Чернышов (автогол).

    0:1 – Касаев.

    Состав «Химок»: Цицилин, Малания, Заика, Лапин, Шумских, Чернышов, Казаев, Тюнин, Губерац, Сикорский, Петрусев.

    Енисей – ЦСКА – 2:1

    2:1 – Ломакин.

    1:1 – Миланов.

    1:0 – Чернов.

    Состав «Енисея»: Опарин, Чичерин, Васильев, Гультяев, Чернов, Ланин, Ломакин, Алиев, Фатуллаев, Малоян, Камеш

    Запасные: Вавилин, Рожков, Тихонов, Иванов, Коротаев, Козлов, Кухарчук

    Динамо – Ростов – 4:0

    Полный обзор матча.

    3:0 – Маркелов.

    2:0 – Папа Гуйе (автогол).

    1:0 – Рыков.

    Стартовый состав на : Нарубин, Морозов, Рыков, Хольмен, Терехов, Катрич, Сапета (к). Зотов, Маркелов, Панченко, Бечирай

    Запасные: Шунин, Белоруков, Темников, Драгун, Кузьмин, Ташаев, Погребняк

    СКА-Хабаровск – Спартак – 1:0

    1:0! Никифоров забил за хозяев.

    0:0 после первого тайма, не смог пока забить лидер чемпионата России.

    Состав «СКА-Хабаровск»: Довбня, Удалый, Микуцкис, Эдиев, Кацаев, Калинский, Карасев, Черевко, Булия, Лескано, Никифоров.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт ФК «Локомотив»
    Рейтинг: 3 Голосов: 4
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +127

      BOOMBASTIKSPB 23 сентября 2016, 13:22

      Уж и удивляться нечему. Клубы из РФПЛ частенько вылетают на этой стадии турнира. Вот к чему приводит недооценка соперника и переоценка резервов.

      0
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      Рейтинг: +50

      magg27 22 сентября 2016, 12:42

      Хороший кубок получится!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 22 сентября 2016, 11:03

      Не играют за Кубок!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +496

      firs04 22 сентября 2016, 10:28

      Вчера к нам приезжала Уфа. Это просто колхоз, как такая команда играет в вышке

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      nik55 22 сентября 2016, 09:11

      просто кубок никому не нужен-- по этому такую игру демонстрируют

      1
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      Рейтинг: +157

      pik54 22 сентября 2016, 07:14

      интиресно, что всё это закончится.

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 22 сентября 2016, 05:41

      Локо с Краснодаром будут бороться за кубок))

      -1
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 22 сентября 2016, 02:48

      все забили на кубок все хотят чемпионат выиграть

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +979

      TUMS 22 сентября 2016, 00:56

      Молодцы пацаны из ФНЛ, нечего сказать, боролись и с ЦСКА и со Спартаком.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +22

      CamburV 22 сентября 2016, 00:05

      Динамо возьмёт кубок, у них мотивации больше чем у всех

      1
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