«Спартак» и ЦСКА вылетели из турнира, «Локомотив» трижды забил «Химкам». Все голы (ВИДЕО)

«СКА-Хабаровск» обыграл «Спартак». «Енисей» Андрея Тихонова выбил из розыгрыша ЦСКА. «Локомотив» три раза огорчил «Химки». «Бомбардир» предлагает читателям онлайн наиболее интересных поединков 1/16 финала Кубка России.

1 2 3 4 5 Рейтинг: 3 Голосов: 4