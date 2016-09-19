«Зенит» уничтожил «Рубин». Моуринью не пустил в автобус игроков «МЮ». Дайджест событий дня

«Зенит» вернулся в тройку после победы над «Рубином»

В матче седьмого тура РФПЛ «Зенит» крупно переиграл «Рубин» со счетом 4:1 благодаря голам Кришито, Мака, Жулиано и Дзюбы. У казанцев отличился Жонатас. По итогам семи туров «Зенит» располагается на третьей строчке таблицы чемпионата, уступая четыре очка лидеру – «Спартаку». «Рубин» – 12-й.

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«Динамо» сидит три месяца без зарплаты

Футболисты московского «Динамо» уже три месяца не получают зарплату – с июня им выплачивались только лишь премиальные за победы. Более подробной информации о финансовом состоянии клуба пока не поступало. При этом команда все равно занимает первое место в ФНЛ, выиграв девять матчей из 12 и проиграв всего один.

ЦСКА может снова попытаться купить Даббура

Нападающий «Зальцбурга» Мунас Даббур все-таки может оказаться в ЦСКА – на сей раз уже представители игрока сборной Израиля собираются провести переговоры с российским клубом по поводу возможного трансфера зимой. Летом ЦСКА уже пытался купить Даббура, который даже провел встречу с главным тренером Леонидом Слуцким, но в итоге выбор пал на команду из Австрии. Сейчас же Даббура не устраивает его нынешний клуб, хотя агент футболиста пока все опровергает.

Аленичеву предложено вернуться в «Арсенал»?

Несмотря на то, что «Арсенал» уже тренирует Сергей Павлов, губернатор Тульской области Алексей Дюмин сделал предложение Дмитрию Аленичеву возглавить команду. Информацию сообщил бывший нападающий этого клуба Евгений Савин, но ее уже успели опровергнуть. Ранее Аленичев уже работал главным тренером в «Арсенале» с 2011 по 2015 год, но не смог удержать команду в Премьер-лиге.

Карпин не хочет хвалить Карреру

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин оценил игру «Спартака» под руководством Массимо Карреры: «Что он привнес в игру «Спартака»? Много эмоций, много желания, много борьбы, но это было иногда и до него. В какой футбол играет «Спартак», лично я пока еще не понимаю. То так, то этак, то как получится. Четкой картины пока не складывается. Поставленную игру не вижу».

Между тем, с «непоставленной» игрой «Спартак» лишь однажды терял очки в нынешнем сезоне. Сейчас клуб располагается на первом месте в РФПЛ.

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Гончаренко близок к переходу в «Легию»

Нынешний главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко в скором времени может возглавить польскую «Легию», которая недавно отправила в отставку Бесника Хаши. Ранее сообщалось, что одним из кандидатов на этот пост также является бывший тренер «Краснодара» Олег Кононов. Пока что варшавян временно возглавляет Александар Вукович.

Серия А может потерять пару команд

Президент итальянской федерации футбола Карло Тавеккио предложил сократить количество команд в Серии А с 20 до 18. Главная цель – рост уровня чемпионата. «В том случае, если мы сократим количество команд до 18 – уровень чемпионата возрастет. Мы все понимаем, что за одно мгновение или год ничего не изменить. Для этого нужен четкий план, рассчитанный на 4-5 лет. В идеале я бы хотел, чтобы в Серии А играли 18 команд, в Серии В — 20 и по 20 в Лиге Про», – заявил Тавеккио.

«Спартак» оштрафован УЕФА даже после вылета из Лиги Европы

Руководству красно-белых придется выплатить штраф в размере 1,23 миллиона евро за нарушение регламента трансляций матчей Лиги Европы. Сообщается, что нарушение коснулось 57-го пункта регламента, регулирующего телевизионные трансляции матчей Лиги Европы. Этот пункт касается финансовых правил и отчислений с прибыли от спонсорских контрактов. Таким образом, речь идет о размещении на матче не согласованной с правообладателем ТВ-трансляции рекламы, попавшей в поле зрения телекамер, либо о размещении «картинки» на стороннем ресурсе. Как известно, из Лиги Европы «Спартак» вылетел достаточно быстро, проиграв кипрскому «АЕКу» по сумме двух встреч (1:1, 0:1).

Моуринью отправил игроков «МЮ» домой на электричке

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не простил своим игрокам поражение «Уотфорда» (1:3) в матче пятого тура чемпионата Англии и лишил их возможности добраться до дома на клубном автобусе. Команда отправилась обратно на пригородной электричке. Сделано это было для того, чтобы у игроков «было больше времени подумать о причинах поражения».

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