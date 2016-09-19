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    «Зенит» безжалостно разгромил «Рубин». Ключевые моменты матча в Санкт-Петербурге


    5
    Голосов: 2
    19.09.2016 19:15
    Седьмой тур российского чемпионата закончился игрой на «Петровском», где хозяева не оставили гостям никаких шансов на успех. «Бомбардир» отследил главные события игры между «Зенитом» и «Рубином».

    Текстовый онлайн матча «Зенит» – «Рубин» – 4:1 | Видеогалерея

    Любопытные цифры перед матчем:

    • «Зенит» не проигрывает в 15 подряд домашних матчах. Последний раз питерцы уступали дома «Крыльям» в августе прошлого года;
    • В 4 из 6 матчей в нынешнем сезоне «Зенит» не пропускал голов;
    • 6 последних выездных матчей «Рубина» – низовые (в них забито меньше трех голов).

    Размочить счет в концовке удалось Жонатасу, но от разгрома этот гол не уберег.

    Четвертый прилетел от Дзюбы. Нынешнему «Рубину» можно забивать даже лежа.

    Разгром! Третий гол на счету Жулиано. А «Рубин» привычно беспомощен

    Мак убивает интригу? Дзюба вышел один на один и отпасовал словаку, который не промахнулся в пустые ворота. 2:0 повел «Зенит».

    Перерыв, 1:0 в пользу хозяев, хотя «Зенит» мог не раз удвоить счет.

    Сонг глупо скосил Жиркова, и капитан «Зенита» Кришито четко реализовал пенальти, 1:0.

    Очень много борьбы с самого начала. И без конфликтов тоже не обходится.

    Стадион ждет. Скоро тут будет жарко!

    Состав «Рубина», страшно сказать, не изменился вообще. А ведь Хавьер Грасия любит ротацию.

    У «Зенита» боевые 11 на поле. Обращает на себя внимание выход Мака в основе. Ну и вратарь опять новый.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter «Рубина», Twitter «Зенита»
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +17

      rumbinaddd 20 сентября 2016, 13:39

      вот и зенька начал свой футбол

      0
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      Рейтинг: +178

      Zenit & MU 20 сентября 2016, 07:54

      Счет мог бы быть и более разгромным, если бы не запороли пару 100 % моментов!

      0
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 20 сентября 2016, 00:51

      Теперь ФК Чита доломает Рубин в кубке!!!

      0
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      Рейтинг: +592

      spaike 20 сентября 2016, 00:15

      Зенит молодец! Заслуженая победа, хотя могли бы сыграть в обороне понадежней.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 19 сентября 2016, 20:26

      только ломать

      0
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    • ...
      Рейтинг: +640

      Дон Посей 19 сентября 2016, 20:17

      Зенит - артисты высшего класса! Школа, пля...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2591

      Ral13 19 сентября 2016, 20:05

      Зенит без пиналя- не Зенит...

      1
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      Рейтинг: +592

      spaike > Ral13 20 сентября 2016, 00:14

      Вообще то там было нарушение! Был удар в ногу.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2591

      Ral13 > spaike 20 сентября 2016, 17:39

      Я имел ввиду не только конкретно этот случай...

      0
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