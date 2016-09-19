«Зенит» безжалостно разгромил «Рубин». Ключевые моменты матча в Санкт-Петербурге

Текстовый онлайн матча «Зенит» – «Рубин» – 4:1 | Видеогалерея
Любопытные цифры перед матчем:
- «Зенит» не проигрывает в 15 подряд домашних матчах. Последний раз питерцы уступали дома «Крыльям» в августе прошлого года;
- В 4 из 6 матчей в нынешнем сезоне «Зенит» не пропускал голов;
- 6 последних выездных матчей «Рубина» – низовые (в них забито меньше трех голов).
Размочить счет в концовке удалось Жонатасу, но от разгрома этот гол не уберег.
Четвертый прилетел от Дзюбы. Нынешнему «Рубину» можно забивать даже лежа.
Разгром! Третий гол на счету Жулиано. А «Рубин» привычно беспомощен
Мак убивает интригу? Дзюба вышел один на один и отпасовал словаку, который не промахнулся в пустые ворота. 2:0 повел «Зенит».
Перерыв, 1:0 в пользу хозяев, хотя «Зенит» мог не раз удвоить счет.
Сонг глупо скосил Жиркова, и капитан «Зенита» Кришито четко реализовал пенальти, 1:0.
Очень много борьбы с самого начала. И без конфликтов тоже не обходится.
Стадион ждет. Скоро тут будет жарко!
Состав «Рубина», страшно сказать, не изменился вообще. А ведь Хавьер Грасия любит ротацию.
У «Зенита» боевые 11 на поле. Обращает на себя внимание выход Мака в основе. Ну и вратарь опять новый.