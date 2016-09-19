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  • «Зенит» безжалостно разгромил «Рубин». Ключевые моменты матча в Санкт-Петербурге

«Зенит» безжалостно разгромил «Рубин». Ключевые моменты матча в Санкт-Петербурге

Текстовый онлайн матча «Зенит» – «Рубин» – 4:1 | Видеогалерея

Любопытные цифры перед матчем:

  • «Зенит» не проигрывает в 15 подряд домашних матчах. Последний раз питерцы уступали дома «Крыльям» в августе прошлого года;
  • В 4 из 6 матчей в нынешнем сезоне «Зенит» не пропускал голов;
  • 6 последних выездных матчей «Рубина» – низовые (в них забито меньше трех голов).

Размочить счет в концовке удалось Жонатасу, но от разгрома этот гол не уберег.

Четвертый прилетел от Дзюбы. Нынешнему «Рубину» можно забивать даже лежа.

Разгром! Третий гол на счету Жулиано. А «Рубин» привычно беспомощен

Мак убивает интригу? Дзюба вышел один на один и отпасовал словаку, который не промахнулся в пустые ворота. 2:0 повел «Зенит».

Перерыв, 1:0 в пользу хозяев, хотя «Зенит» мог не раз удвоить счет.

Сонг глупо скосил Жиркова, и капитан «Зенита» Кришито четко реализовал пенальти, 1:0.

Очень много борьбы с самого начала. И без конфликтов тоже не обходится.

Стадион ждет. Скоро тут будет жарко!

Состав «Рубина», страшно сказать, не изменился вообще. А ведь Хавьер Грасия любит ротацию.

У «Зенита» боевые 11 на поле. Обращает на себя внимание выход Мака в основе. Ну и вратарь опять новый.

Россия. Премьер-лига Россия Зенит Рубин Дзюба Артем Сонг Александр Кришито Доменико Мак Роберт Жулиано
Комментарии (9)
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Ral13
1474304752
Зенит без пиналя- не Зенит...
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Дон Посей
1474305421
Зенит - артисты высшего класса! Школа, пля...
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BANNIKOV1970
1474305967
только ломать
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spaike
1474319744
Зенит молодец! Заслуженая победа, хотя могли бы сыграть в обороне понадежней.
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GeorgeXIII
1474321908
Теперь ФК Чита доломает Рубин в кубке!!!
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Zenit & MU
1474347297
Счет мог бы быть и более разгромным, если бы не запороли пару 100 % моментов!
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rumbinaddd
1474367990
вот и зенька начал свой футбол
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