«Зенит» безжалостно разгромил «Рубин». Ключевые моменты матча в Санкт-Петербурге

Текстовый онлайн матча «Зенит» – «Рубин» – 4:1 | Видеогалерея

Любопытные цифры перед матчем:

«Зенит» не проигрывает в 15 подряд домашних матчах. Последний раз питерцы уступали дома «Крыльям» в августе прошлого года;

В 4 из 6 матчей в нынешнем сезоне «Зенит» не пропускал голов;

6 последних выездных матчей «Рубина» – низовые (в них забито меньше трех голов).

Размочить счет в концовке удалось Жонатасу, но от разгрома этот гол не уберег.

Четвертый прилетел от Дзюбы. Нынешнему «Рубину» можно забивать даже лежа.

Разгром! Третий гол на счету Жулиано. А «Рубин» привычно беспомощен

Мак убивает интригу? Дзюба вышел один на один и отпасовал словаку, который не промахнулся в пустые ворота. 2:0 повел «Зенит».

Перерыв, 1:0 в пользу хозяев, хотя «Зенит» мог не раз удвоить счет.

Сонг глупо скосил Жиркова, и капитан «Зенита» Кришито четко реализовал пенальти, 1:0.

Очень много борьбы с самого начала. И без конфликтов тоже не обходится.

Стадион ждет. Скоро тут будет жарко!

Состав «Рубина», страшно сказать, не изменился вообще. А ведь Хавьер Грасия любит ротацию.

У «Зенита» боевые 11 на поле. Обращает на себя внимание выход Мака в основе. Ну и вратарь опять новый.