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    Агент Даббура: «ЦСКА – фантастический клуб, но мы не ведем с ним переговоров»

    Агент нападающего «Зальцбурга» Мунаса Даббура Милош Маленович опроверг информацию о том, что его клиент может перейти в ЦСКА этой зимой.

    «У Мунаса сейчас действующий пятилетний контракт с «Ред Буллом», это очень хороший клуб. Да, игрок не получает достаточно игровой практики сейчас, но у Даббура была небольшая травма и он только недавно восстановился. Конечно, ЦСКА – фантастическая команда и там играют сильные футболисты, но мы ни с кем не ведем и не планируем вести переговоры. Полузащитник будет пытаться закрепиться в стартовом составе австрийской команды», – сказал Маленович.

    Источник: ТАСС

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    19.09.2016 18:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +180

      Doktor Dik 19 сентября 2016, 22:48

      Да, он нам нахрен не нужен. Лавку только протирать. Видели мы его вместе с его зальцбургом.

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 19 сентября 2016, 20:33

      Просто агентишко на всякий случай попытался набить цену, ага.

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