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    Даббур зимой может перейти в ЦСКА

    Нападающий «Зальцбурга» Мунас Даббур может перейти в ЦСКА. Представители игрока сборной Израиля намерены инициировать переговоры с московским клубом по поводу перехода форварда в зимнее трансферное окно.

    Напомним, что Даббур был близок к переходу в стан армейцев этим летом и даже встречался с главным тренером красно-синих Леонидом Слуцким, но в итоге выбрал австрийский клуб. Сообщается, что сейчас 24-летний футболист недоволен своим положением в «Зальцбурге» и готов сменить команду.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.09.2016 15:52
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +126

      Dobroe Teplo za CSKA 20 сентября 2016, 12:32

      было бы не плохо такое усиление

      0
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      Рейтинг: +1191

      ttter 19 сентября 2016, 22:51

      Жид-жида видит из далека

      -1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 19 сентября 2016, 17:56

      "Сообщается, что сейчас 24-летний футболист недоволен своим положением в «Зальцбурге» и готов сменить команду".
      ЭТО КАК ПОНИМАТЬ? Нападающий забивает там по три мяча за игру, а ему задерживают зарплату месяцами? Или ... даже там он не имеет твёрдого места в основе? Если последнее, то предлагаю лучше поискать форварда среди запасных нашей ФНЛ... И дешевле, и выбор побольше, и повезти может! Раз уж Панченко "Динамо" отдали, вредители!

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > cska-62 19 сентября 2016, 18:14

      Хоть убейте, но я не нашёл информации ни об одной игре, где бы он играл за «Ред Булл» (Зальцбург). Как закончил выступать за «Грассхоппер», так всё… Года два или три назад было много разговоров об этом израильском арабе из Назарета как о потенциальной «звезде», но ни в одном более или менее серьёзном первенстве ему поиграть так и не пришлось… Почему? Представления не имею… Но это явно не готовый форвард, который сразу же может выступать в РФПЛ за ЦСКА. Да и чему его может научить Слуцкий, если он даже Базелюка «загнал за Можай», избавился от Панченко, и не смог ничего дать игроку пляжного футбола Витиньо… Последнего бы к Бердыеву, так он заиграл бы не хуже Азмуна, а то и лучше!

      2
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      Рейтинг: +1811

      gor77 19 сентября 2016, 17:52

      Судя по статистике, в прошлом швейцарском сезоне в 25 официальный матчах забил 17 голов. Да и 24 года, хлопцу. Будем посмотреть!

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 19 сентября 2016, 17:08

      Вай, одни евреи собираются)))Таки идиллия)))

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Тraumtanzеr 19 сентября 2016, 18:18

      Даббур - араб из Назарета! :-)))))

      2
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 19 сентября 2016, 16:51

      Если только зимой в аренду на полгода взять, а там будет видно нужен-ли такой игрок.

      0
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      Рейтинг: +459

      sour12 19 сентября 2016, 16:43

      да походу он не нужен цска....не захотел идти в цска и в итоге какой то зальцбург который краснодар имеет....кому нужен такой идиот.

      1
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      Рейтинг: +459

      sour12 > vvv246 22 сентября 2016, 04:01

      давай те ка без расизма,

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 19 сентября 2016, 16:32

      Надо проверить, на что он способен. Может быть вместо Траоре?

      -1
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 19 сентября 2016, 16:15

      Звали-надо было идти. А теперь пусть в Зальцбурге сидит.

      6
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      Рейтинг: +73

      Оборонщик > Чикомас 19 сентября 2016, 16:30

      Правильно) Нам бегунки не нужны! А то потом скажет мне тут не нравится)

      5
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