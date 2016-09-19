Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Даббур зимой может перейти в ЦСКА

19 сентября 2016, 15:52
17

Нападающий «Зальцбурга» Мунас Даббур может перейти в ЦСКА. Представители игрока сборной Израиля намерены инициировать переговоры с московским клубом по поводу перехода форварда в зимнее трансферное окно.

Напомним, что Даббур был близок к переходу в стан армейцев этим летом и даже встречался с главным тренером красно-синих Леонидом Слуцким, но в итоге выбрал австрийский клуб. Сообщается, что сейчас 24-летний футболист недоволен своим положением в «Зальцбурге» и готов сменить команду.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Австрия. Бундеслига Зальцбург ЦСКА Даббур Мунас
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Чикомас
1474290908
Звали-надо было идти. А теперь пусть в Зальцбурге сидит.
Ответить
vladimir-7
1474291965
Надо проверить, на что он способен. Может быть вместо Траоре?
Ответить
sour12
1474292622
да походу он не нужен цска....не захотел идти в цска и в итоге какой то зальцбург который краснодар имеет....кому нужен такой идиот.
Ответить
Kulimen
1474293094
Если только зимой в аренду на полгода взять, а там будет видно нужен-ли такой игрок.
Ответить
Тraumtanzеr
1474294112
Вай, одни евреи собираются)))Таки идиллия)))
Ответить
gor77
1474296743
Судя по статистике, в прошлом швейцарском сезоне в 25 официальный матчах забил 17 голов. Да и 24 года, хлопцу. Будем посмотреть!
Ответить
cska-62
1474296988
"Сообщается, что сейчас 24-летний футболист недоволен своим положением в «Зальцбурге» и готов сменить команду". ЭТО КАК ПОНИМАТЬ? Нападающий забивает там по три мяча за игру, а ему задерживают зарплату месяцами? Или ... даже там он не имеет твёрдого места в основе? Если последнее, то предлагаю лучше поискать форварда среди запасных нашей ФНЛ... И дешевле, и выбор побольше, и повезти может! Раз уж Панченко "Динамо" отдали, вредители!
Ответить
ttter
1474314661
Жид-жида видит из далека
Ответить
Dobroe Teplo za CSKA
1474363951
было бы не плохо такое усиление
Ответить
Главные новости
Семак назвал единственного футболиста, на которого не рассчитывают в «Зените»
17:38
1
Бубнов – об игроке «Зенита»: «Галицкий в нем вообще души не чает»
17:28
1
Семак объяснил, почему Мостовой мало играет за «Зенит»
17:17
Роналду обратился к Месси, потерявшему отца
17:10
2
Акинфеев прокомментировал трансфер нового вратаря в ЦСКА
17:06
1
Канчельскис ответил, нужно ли Батракову переходить в «Галатасарай»
16:46
1
Трогательное заявление Месси о смерти отца
16:23
2
«Ахмат» арендовал защитника «Краснодара»
16:14
Гендиректор ЦСКА Бабаев – о суде с английским клубом: «Будем идти до конца»
15:56
1
Радимов заподозрил Галактионова в демарше
15:30
3
Все новости
Все новости
Газзаев оценил кризис «Локомотива»
18:13
В ПАОКе подтвердили аренду игрока «Зенита»
18:09
Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил, может ли Кисляк уйти в другой клуб РПЛ
17:57
В клубе Бердыева отреагировали на слухи об уходе тренера в «Локомотив»
17:50
Мостовой верит в новичка «Спартака»: «Забьет больше 10 голов за сезон»
17:32
1
«Зениту» посоветовали не назначать Слуцкого вместо Семака
16:53
2
Канчельскис ответил, нужно ли Батракову переходить в «Галатасарай»
16:46
1
Радимов сказал, как изменился «Краснодар» без Сперцяна
16:31
3
«Ахмат» арендовал защитника «Краснодара»
16:14
Гендиректор ЦСКА Бабаев – о суде с английским клубом: «Будем идти до конца»
15:56
1
Радимов заподозрил Галактионова в демарше
15:30
3
Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил вратарю Дегтеву
14:49
3
Генич объяснил, почему «Локомотив» не спешит отпускать Батракова в «Галатасарай»
14:29
2
ФотоМедиаклуб подписал экс-хавбека «Оренбурга» и «Факела»
14:10
1
«Зенит» предложил новый контракт основному защитнику
14:00
7
Генич: «Галактионову стоило подумать об уходе из «Локомотива»
13:45
2
Глава РПЛ – об уровне турнира: «Это не чемпионат третьего мира, в топ-10 рейтинга УЕФА были бы»
13:29
12
Объявлены судьи матчей 4-го тура РПЛ
13:11
10
Бубнов: «Между Галактионовым и Ротенбергом война идет»
12:53
4
Батраков попросил Ротенберга отпустить его в «Галатасарай»
12:16
2
В ЦСКА высказались об интересе «Бенфики» к Кисляку
11:58
«Локомотив» объявил «Галатасараю» сумму, за которую продаст Батракова
11:40
8
«Матч ТВ» покажет всего одну игру 4-го тура РПЛ
11:30
13
Генич описал победу «Краснодара» над «Спартаком» двумя словами
11:21
4
Бубнов объяснил поражение «Спартака» от «Краснодара»
11:03
1
В «Ахмате» не исключили трансфер Самородова в «Спартак»
10:48
2
Генич оценил поражение «Зенита» от «Родины»
10:39
4
Батраков оказывает давление на «Локомотив» ради трансфера в «Галатасарай»
10:15
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+