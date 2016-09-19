Даббур зимой может перейти в ЦСКА

Нападающий «Зальцбурга» Мунас Даббур может перейти в ЦСКА. Представители игрока сборной Израиля намерены инициировать переговоры с московским клубом по поводу перехода форварда в зимнее трансферное окно.

Напомним, что Даббур был близок к переходу в стан армейцев этим летом и даже встречался с главным тренером красно-синих Леонидом Слуцким, но в итоге выбрал австрийский клуб. Сообщается, что сейчас 24-летний футболист недоволен своим положением в «Зальцбурге» и готов сменить команду.