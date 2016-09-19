Агент Даббура: «ЦСКА – фантастический клуб, но мы не ведем с ним переговоров»

Агент нападающего «Зальцбурга» Мунаса Даббура Милош Маленович опроверг информацию о том, что его клиент может перейти в ЦСКА этой зимой.

«У Мунаса сейчас действующий пятилетний контракт с «Ред Буллом», это очень хороший клуб. Да, игрок не получает достаточно игровой практики сейчас, но у Даббура была небольшая травма и он только недавно восстановился. Конечно, ЦСКА – фантастическая команда и там играют сильные футболисты, но мы ни с кем не ведем и не планируем вести переговоры. Полузащитник будет пытаться закрепиться в стартовом составе австрийской команды», – сказал Маленович.