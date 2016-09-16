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  • Провал «Спартака», скандал вокруг «Локо», разгром «Динамо». 15 лет худшему сезону России в еврокубках

Провал «Спартака», скандал вокруг «Локо», разгром «Динамо». 15 лет худшему сезону России в еврокубках

Предыстория

Сезон-2001/02 стал худшим в российском футболе, судя по таблице коэффициентов УЕФА – всего 2,333 несчастных балла и лишь 14 набранных очков. 14 получали и в сезоне-1994/95, но это количество делилось на пять клубов. В 2001-м же выступало сразу шесть, и никто из них не прошел в евровесну.

Догадаться о возможном провале можно было уже за год до него. В сезоне-2000/01 аж четыре наших клуба вылетели на первой же стадии Кубка УЕФА в 1/64 финала, причем от очень средних команд: ЦСКА от «Виборга», «Торпедо» от «Лозанны», «Динамо» от «Лиллестрема», а «Алания» – от «Амики». Спасать сезон предстояло «Спартаку», громившему в тот год «Арсенал», да «Локомотиву», сумевшему доползти хотя бы до 1/16 финала Кубка УЕФА.

Участники еврокубков-2001/02

«Спартак» финишировал первым в сезоне-2000 российского чемпионата, а следом за ним – «Локомотив». Оба клуба проследовали в Лигу чемпионов. Еще четыре команды Россия заявила в Кубок УЕФА, но никаких ЦСКА с «Зенитом» и «Алании» с «Ротором» там не было. Выступление в Кубке УЕФА с 1/64 финала предстояло начать «Торпедо», «Анжи», «Динамо» и «Черноморцу».

«Спартак»

О повторении успеха в сезоне-2000/01 речи не шло. Тогда спартаковцы красиво обыгрывали «Байер», «Спортинг», «Реал» и «Арсенал», но год спустя сумели набрать лишь два очка в группе с «Фейеноордом», «Спартой» и «Баварией». Немцам красно-белые уступили дважды с общим счетом 2:8 (какой гол забил в «Лужниках» Элбер вы уже видели на стартовой GIFке), чехам проиграли в гостях 0:2, голландцам – 1:2, а дома со «Спартой» и «Фейеноордом» отыграли веселые ничьи 2:2. Примечательно, что на игру «Спартак» – «Спарта» пришло всего лишь 3 000 (!) болельщиков, причем этот матч состоялся не зимой, а 23 октября, и с погодой фанатский бойкот никоим образом связан не был.

«Спартак» занял четвертое место в группе и вылетел из еврокубков. Дальше вышли «Бавария» и «Спарта», а «Фейеноорд» впоследствии выиграл Кубок УЕФА. Соперники и правда были сильными, красно-белые же заметно ослабели.

«Локомотив»

Интересно, что худший российский сезон в истории еврокубков пришелся как раз на тот год, когда в групповом этапе ЛЧ впервые официально сыграли два клуба из нашей страны. Причем «Локо» попал туда с большими приключениями, когда дважды переиграл «Тироль» в квалификации и все равно был вынужден ехать на переигровку. Дмитрию Сенникову по ночам начал сниться форвард «Тироля» Гилевич, а Сергей Юран вообще почти весь матч пробыл в медкабинете – давление подскочило. Словом, напряжение было запредельным, но «Локомотив» выстоял, хоть и проиграл 0:1 после победы 3:1, но попал в групповой раунд.

Уже в группе «Локомотив» сыграл вничью с «Андерлехтом» (1:1), а затем потерпел три поражения – от «Реала» (0:4) и «Ромы» (1:2, 0:1). Погреметь на всю Европу удалось отличной победой 5:1 в Бельгии, а затем «Локо» еще и переиграл дома 2:0 «Реал». Для третьего место хватило, но в 1/16 финала Кубка УЕФА наша команда дважды проиграла тель-авивскому «Хапоэлю» – 1:2 и 0:1, причем два гола на свой счет записал едва ли не главный антигерой российской осени – словенец Милан Остерц, который еще и отгрузил мяч в ворота сборной России в квалификации к ЧМ-2002 и заработал тот самый смешной пенальти имени Грэма Полла. Израильтяне, между тем, дошагали до четвертьфинала, где уступили «Милану».

«Торпедо»

Бронзовому призеру чемпионата России-2000 выпало стартовать в Кубке УЕФА с матчей с английским «Ипсвичем». «Чтоб победить «Торпедо», нам нужно сыграть лучше, чем обычно», – сообщил тогда знаменитый лидер англичан Финиди, но дома его команда хоть и прессовала торпедовцев, но выиграть не сумела – ничья 1:1 с незабитым «Ипсвичем» пенальти и двумя попаданиями в каркас. Зато в «Лужниках» в присутствии лишь пяти тысяч зрителей англичане своего добились – Финиди забил сам, затем заработал пенальти для Стюарта (тот на сей раз забил). Вязьмикин сократил разрыв в счете (1:2), но попади он в первом тайме не в перекладину с пяти метров, игра могла сложиться иначе. И все же вылет «Торпедо» был справедлив, а «Ипсвич» затем еще прошел «Хельсингборг», но вылетел от «Интера».

«Анжи»

Махачкалинцы дебютировали в еврокубках, проведя один матч против шотландского «Рейнджерс» вместо двух – шотландцы во главе с Диком Адвокатом напрочь отказались ехать в регион, близко расположенный к Чечне. УЕФА обязал команды провести всего одну-единственную игру на нейтральной территории, и в Варшаве лишь за шесть минут до конца основного времени «Рейнджерс» с Риксеном, Рональдом де Буром и Флу сумел вырвать победу благодаря точному удару Контермана при помощи рикошета. За «Анжи» тогда выступали ставшие известными футболисты Акаев, Агаларов и Сирхаев, а также будущий российский тренер Андрей Гордеев и знаменитый Илья Цымбаларь. Ну а «Рейнджерс» все же сумел дожить до евровесны, выбив по пенальти «ПСЖ», но в 1/8 финала уступил будущему победителю – «Фейеноорду».

«Динамо»

«Рейнджерс» обыгрывал «ПСЖ» уже после того, как выкинул из еврокубков московское «Динамо». Бело-голубые забили лишь один гол за два матча мальтийской «Биркиркаре», но все же вышли в 1/32 финала, где и получили по полной программе от шотландцев – 1:3 в гостях и 1:4 дома. Кстати, с тех пор динамовцы забыли о еврокубках на целых восемь лет, пока не попали снова на шотландцев – теперь уже в Лиге чемпионов (опять вылетели, но на сей раз от «Селтика»).

«Черноморец»

Наконец, шестая команда чемпионата России сезона-2000 угодила на двукратного финалиста Лиги чемпионов – знаменитую «Валенсию». Еще в мае валенсийцы лишь в серии пенальти уступили главный клубной кубок Европы «Баварии», а через четыре месяца вынуждены были приехать в Новороссийск к команде, которая к этому времени безнадежно рушилась в первую лигу, располагаясь на последнем месте в российском высшем дивизионе. Тут уж ни о каком чудо-выходе в следующую стадию речь не шла, лишь бы просто не осрамиться на всю Европу с двузначным счетом. На выезде за «Валенсию» забил лишь Миста, а вот дома испанцы накидали «Черноморцу» пять безответных мячей: дубль Санчеса плюс голы Илие, Сальвы и Руфете.

Итог

Из 25 еврокубковых матчей сезона-2001/02 российские клубы одержали всего четыре победы. Три из них на счету «Локомотива», плюс героический триумф нашего клуба в матче «Динамо» – «Биркиркара». До евровесны из нашей шестерки так никто и не дожил. В нынешнем розыгрыше еврокубков после разгрома в Мюнхене, неудачного начала в Леверкузене и жуткого хода матча в Израиле казалось, что Россия не так уж далека от антирекордного сезона. Однако уже сейчас наши набрали почти в два раза больше очков, чем за весь сезон-2001/02. А уж с таким характером, какой они показали за последние два дня, почему бы не замахнуться нам и на рекорды: по коэффициенту, как в прошлом сезоне (11,500), или по очкам, как пять лет назад (65,5 всего).

Лига чемпионов Лига Европы Лига чемпионов Спартак Локомотив Динамо Черноморец Анжи Торпедо
Комментарии (5)
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Snek
1474028330
Очень плохо помню тот сезон, но помню, что даже комментатор выдал протяжно с иронией, когда Бавария забила Спартаку очередной гол: "Какой позор". Не помню, что за комментатор, но, видимо, по этой причине я его больше и не слышал:)
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udavMike
1474031502
как далеко все это было
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anri1703
1474067180
Приятно узнать что наши клубы обыгрывали таких грандов как реал арсенал в ближайщем будующем я думаю обыграть тот же реал вряд ли удасться статья интересная
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anri1703
1474067320
Получается уже тогда уефа не очень то за нас был раз 1 матч провели анжи вмнсто двух
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roman230582
1475220970
Локо в те годы были настоящими бойцами, хоть он скрасили полный провал
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