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  • Кононов ушел из «Краснодара». Умер Артем Безродный. Дайджест событий дня

Кононов ушел из «Краснодара». Умер Артем Безродный. Дайджест событий дня

Не стало Артема Безродного…

Сегодня умер бывший футболист «Спартака» Артем Безродный. Причина смерти – сердечный приступ во время утренней пробежки. Безродному было 37 лет.

Игрок выступал за «Спартак» с 1998 по 2003 год, забив десять голов в 45 матчах. В Лиге чемпионов сезона-1999/00 он стал лучшим бомбардиром команды вместе с Андреем Тихоновым, забив в общей сложности четыре мяча «Виллему», «Спарте» и «Бордо».

«Краснодар» остался без тренера

Олег Кононов подал заявление об отставке с поста наставника «Краснодара», которое было удовлетворено. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Игорь Шалимов. О причинах ухода Кононова пока не сообщается, о возможных кандидатах на замену – тоже. Напомним, в четырех последних матчах РФПЛ «Краснодар» набрал всего два очка и дважды уступил московским клубам – «Спартаку» и «Локомотиву». Сейчас клуб идет седьмым в турнирной таблице.

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Талисман ЧМ-2018 представят на Первом канале через семь недель

Министр спорта России и председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко заявил, что талисман чемпионата мира-2018 – волк, тигр или кот – будет представлен 26 октября на Первом канале. Выборы состоятся в ближайшее время, голосование будет всенародным, так что любой желающий сможет в нем поучаствовать.

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Команде Халка забили пять голов в азиатской Лиге чемпионов

Бывший игрок «Зенита» Халк давно не проигрывал так жестоко. Китайский клуб «Шанхай СИПГ», за который он выступает, получил пять безответных голов в ответной игре с корейским «Чонбук Моторс» и вылетел из турнира. Первый матч завершился вничью 0:0. Сам Халк сыграл 91 минуту, а затем был заменен.

«Шальке» приобретет Коноплянку по окончании сезона

Агент полузащитника Евгения Коноплянки Хосе Родригес Бастер подтвердил, что его клиент подпишет трехлетний контракт с «Шальке» после нынешнего сезона. На данный момент Коноплянка выступает за немецкий клуб на правах аренды, но при этом принадлежит «Севилье». Впрочем, в испанском клубе украинец вряд ли продолжит свою карьеру, как и в «Зените», который был заинтересован в его покупке.

Информация о бойкоте тренировок в «Кубани» не подтвердилась

Генеральный директор «Кубани» Геннадий Крапивка опроверг информацию о бойкоте со стороны футболистов команды. Ранее сообщалось, что игроки бойкотировали тренировки из-за задолженностей по зарплате и в понедельник на занятия не выходили. «Эта информация не соответствует действительности. Команда сегодня проводит тренировку, вчера игроки также тренировались. Есть небольшие долги, мы работаем над их погашением», – отметил Крапивка.

Дзюба не сыграет за «Зенит» в матче Лиги Европы

В первом туре группового этапа Лиги Европы «Зениту» предстоит сыграть на выезде против «Маккаби» из Тель-Авива. Нападающий Артема Дзюба на матч не полетел. Всего санкт-петербургский клуб будет представлен 20 футболистами. Матч состоится в четверг, 15 сентября. Начало – в 20:00 по Москве.

Покупка Швайнштайгера выведена из активов «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» списал стоимость трансфера Бастиана Швайнштайгера и вывел покупку игрока из своих активов. Информация подтверждена в финансовом отчете клуба. Перед прошлым сезоном немец присоединился к «МЮ» по приглашению Луи ван Гаала, но нынешним летом был исключен из основного состава после прихода Жозе Моуринью.

В отчете от 30 июня 2016 года в разделе «Непредвиденные расходы» указана сумма в 6,7 миллионов фунтов, заплаченных клубом за трансфер Швайнштайгера. Пояснение звучит так: «Расходы, связанные с обесцененной регистрацией из-за снижения балансовой стоимости игрока, который больше не является членом первой команды».

Россия. Премьер-лига Россия Спартак Краснодар Шальке-04 Кубань (ЛФЛ) Зенит Манчестер Юнайтед Дзюба Артем Швайнштайгер Бастиан Коноплянка Евгений Безродный Артем Кононов Олег
Комментарии (12)
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magg27
1473792149
Спартаку сочувствую ! Помним скорбим ! Талантливых не забываем!
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mkrov
1473793297
Отставка Кононова - одна из самых неожиданных в ПЛ.
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life85
1473794571
Кононов реально удивил
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арейская
1473805583
Вот это новость, Кононов? Из Краснодара?
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zadira56
1473824788
Жалко Артема! Пусть земля ему будет пухом!
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Swavok
1473828895
жёстко со Швайном! (((
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NEYMAR DYNAMO MOSKOW
1473834410
сначала черевченко , потом кононов . Если так дальше пойдет то зимой Лена Слуцкий покинет Цска
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ZhenjaSAB
1473850035
Грустновато...
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zigbert
1473857279
Ушел слишком рано.Соболезную родным и близким.
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84aivengo
1473864719
царствие небесное...
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