Кононов ушел из «Краснодара». Умер Артем Безродный. Дайджест событий дня

Не стало Артема Безродного…

Сегодня умер бывший футболист «Спартака» Артем Безродный. Причина смерти – сердечный приступ во время утренней пробежки. Безродному было 37 лет.

Игрок выступал за «Спартак» с 1998 по 2003 год, забив десять голов в 45 матчах. В Лиге чемпионов сезона-1999/00 он стал лучшим бомбардиром команды вместе с Андреем Тихоновым, забив в общей сложности четыре мяча «Виллему», «Спарте» и «Бордо».

«Краснодар» остался без тренера

Олег Кононов подал заявление об отставке с поста наставника «Краснодара», которое было удовлетворено. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Игорь Шалимов. О причинах ухода Кононова пока не сообщается, о возможных кандидатах на замену – тоже. Напомним, в четырех последних матчах РФПЛ «Краснодар» набрал всего два очка и дважды уступил московским клубам – «Спартаку» и «Локомотиву». Сейчас клуб идет седьмым в турнирной таблице.

Бронза, финал Кубка, дебют в еврокубках и другие достижения Кононова во главе «Краснодара»

Талисман ЧМ-2018 представят на Первом канале через семь недель

Министр спорта России и председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко заявил, что талисман чемпионата мира-2018 – волк, тигр или кот – будет представлен 26 октября на Первом канале. Выборы состоятся в ближайшее время, голосование будет всенародным, так что любой желающий сможет в нем поучаствовать.

Нулевка. Как живут «Балтика» и Калининград за два года до ЧМ-2018

Команде Халка забили пять голов в азиатской Лиге чемпионов

Бывший игрок «Зенита» Халк давно не проигрывал так жестоко. Китайский клуб «Шанхай СИПГ», за который он выступает, получил пять безответных голов в ответной игре с корейским «Чонбук Моторс» и вылетел из турнира. Первый матч завершился вничью 0:0. Сам Халк сыграл 91 минуту, а затем был заменен.

«Шальке» приобретет Коноплянку по окончании сезона

Агент полузащитника Евгения Коноплянки Хосе Родригес Бастер подтвердил, что его клиент подпишет трехлетний контракт с «Шальке» после нынешнего сезона. На данный момент Коноплянка выступает за немецкий клуб на правах аренды, но при этом принадлежит «Севилье». Впрочем, в испанском клубе украинец вряд ли продолжит свою карьеру, как и в «Зените», который был заинтересован в его покупке.

Информация о бойкоте тренировок в «Кубани» не подтвердилась

Генеральный директор «Кубани» Геннадий Крапивка опроверг информацию о бойкоте со стороны футболистов команды. Ранее сообщалось, что игроки бойкотировали тренировки из-за задолженностей по зарплате и в понедельник на занятия не выходили. «Эта информация не соответствует действительности. Команда сегодня проводит тренировку, вчера игроки также тренировались. Есть небольшие долги, мы работаем над их погашением», – отметил Крапивка.

Дзюба не сыграет за «Зенит» в матче Лиги Европы

В первом туре группового этапа Лиги Европы «Зениту» предстоит сыграть на выезде против «Маккаби» из Тель-Авива. Нападающий Артема Дзюба на матч не полетел. Всего санкт-петербургский клуб будет представлен 20 футболистами. Матч состоится в четверг, 15 сентября. Начало – в 20:00 по Москве.

Покупка Швайнштайгера выведена из активов «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» списал стоимость трансфера Бастиана Швайнштайгера и вывел покупку игрока из своих активов. Информация подтверждена в финансовом отчете клуба. Перед прошлым сезоном немец присоединился к «МЮ» по приглашению Луи ван Гаала, но нынешним летом был исключен из основного состава после прихода Жозе Моуринью.

В отчете от 30 июня 2016 года в разделе «Непредвиденные расходы» указана сумма в 6,7 миллионов фунтов, заплаченных клубом за трансфер Швайнштайгера. Пояснение звучит так: «Расходы, связанные с обесцененной регистрацией из-за снижения балансовой стоимости игрока, который больше не является членом первой команды».