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    «Зенит» отправился на матч против «Маккаби» без Дзюбы

    «Зенит» отправился на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Маккаби» из Тель-Авива. Питерский клуб взял на эту встречу 20 человек. Однако в списке не оказалась нападающего Артема Дзюбы.

    Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Игорь Обухов

    Защитники: Игорь Смольников, Николас Ломбертс, Иван Новосельцев, Луиш Нету, Доменико Кришито, Юрий Жирков

    Полузащитники: Хави Гарсия, Павел Могилевец, Аксель Витсель, Артур Юсупов, Маурисио, Жулиано, Роберт Мак

    Нападающие: Алексей Гасилин, Александр Кокорин, Александр Кержаков, Лука Джорджевич

    Источник: ФК «Зенит»

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    13.09.2016 15:12
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +215

      iuda 15 сентября 2016, 16:34

      Дзюбу оставили карманником по трамваям

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 13 сентября 2016, 18:07

      Вроде только что туле забил, про травму ничего не известно. Наверное пизданул что-то не поуставу и Мирча его в Зенит-2 направил! Трепещи Шинник! А так невелика уж и потеря то.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 13 сентября 2016, 17:46

      Думают, что к "детям" едут! Дай бог, чтоб ничейку сварганили!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 13 сентября 2016, 16:52

      а где он?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 13 сентября 2016, 16:45

      Дзюбу берегут для финала.

      2
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      Рейтинг: +8018

      nik55 13 сентября 2016, 16:30

      у дерева что трещина?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 13 сентября 2016, 16:08

      если они не выиграют, после этого надо разгонят команду

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 13 сентября 2016, 15:50

      Что, опять травма? Какой-то он неприкасаемый стал с началом этого сезона...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 13 сентября 2016, 15:46

      Оно и к лучшему. Не будет путаться под ногами))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +25

      LIZA1998 13 сентября 2016, 15:40

      ого

      0
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