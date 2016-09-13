«Зенит» отправился на матч против «Маккаби» без Дзюбы

«Зенит» отправился на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Маккаби» из Тель-Авива. Питерский клуб взял на эту встречу 20 человек. Однако в списке не оказалась нападающего Артема Дзюбы.
Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Игорь Обухов
Защитники: Игорь Смольников, Николас Ломбертс, Иван Новосельцев, Луиш Нету, Доменико Кришито, Юрий Жирков
Полузащитники: Хави Гарсия, Павел Могилевец, Аксель Витсель, Артур Юсупов, Маурисио, Жулиано, Роберт Мак
Нападающие: Алексей Гасилин, Александр Кокорин, Александр Кержаков, Лука Джорджевич
Источник: ФК «Зенит»