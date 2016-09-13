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    Гендиректор «Краснодара»: «Кандидатов на пост главного тренера в обозримом будущем нет»

    Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг рассказал об отставке с поста главного тренера Олега Кононова. Напомним, исполнять обязанности наставника краснодарцев будет Игорь Шалимов.

    «Неожиданна отставка или нет, но событие произошло. Главный тренер подал в отставку. Руководство ее приняло. Сейчас нужно смотреть вперед. Исполняющим обязанности главного тренера будет Игорь Шалимов.

    Я как руководитель клуба всегда думаю о поиске тренера, так же как и о покупке новых футболистов. Кандидатов на пост главного тренера в обозримом будущем нет. Игорь Михайлович работает спокойно. Сколько? Может быть, месяц, может, полгода, а может, и 10 лет», – сказал Хашиг.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.09.2016 19:07
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 14 сентября 2016, 20:23

      Кто помнит как играл Шалимов сам?
      Если повторят, то удачи быкам

      0
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    • ...
      Рейтинг: +32

      bacardi023 14 сентября 2016, 00:03

      Я думаю он быстро отработает, пусть шериф лучше тренирует, а краснодару надо Сампаоли и Меделя с Варгасом!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 14 сентября 2016, 00:02

      карпушу :)

      -1
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      Рейтинг: +673

      life85 13 сентября 2016, 23:08

      Хотелось бы увидеть Гончаренко или Карпина в Краснодаре.

      0
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      Рейтинг: +89

      Болельщик 123-777 13 сентября 2016, 21:38

      Я бы хотел увидеть Гончаренко у руля команды Краснодар !!!!

      3
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      Рейтинг: +79

      Giletka 13 сентября 2016, 20:51

      И это накануне начала продаж абонементов на новый домашний стадион.

      Не воодушевляют как-то.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 13 сентября 2016, 20:32

      Тренера уволили, а замены даже и не видят. Кинулись в неизветсность вместе с Шалимовым. Как он там после женской сборной то будет к мужикам привыкать то?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1168

      Argon 13 сентября 2016, 20:21

      Кононов понимал, что с ним команда достигла максимума и для дальнейшего роста Краснодару нужен более опытный специалист. А т.к. мужик он нормальный, просто отошел в сторонку, освободив дорогу клубу для развития. Лишь бы "в горячке" первого безработного не взяли.
      В любом случае Олег Георгиевич принес Краснодару огромное количество пользы и навсегда останется в истории клуба, как первоклассный специалист. Спасибо ему за это!

      6
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      ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 > Argon 13 сентября 2016, 20:31

      Это что же за более опытный специалист такой нашёлся? Неужели сам Гус Хиддинк вернётся в матушку Россию?

      -1
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      ...
      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 > Фан666 13 сентября 2016, 20:45

      Не дай Бог!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: 0

      саня 1996 13 сентября 2016, 19:37

      аа заявляли что ЛГ готовы выиграть

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 > саня 1996 13 сентября 2016, 20:30

      Что такое ЛГ? Лига гомосеков или может Лигу гумна?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -44

      иван маташов 13 сентября 2016, 19:28

      jdi;[ikhehg

      -2
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