Гендиректор «Краснодара»: «Кандидатов на пост главного тренера в обозримом будущем нет»

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг рассказал об отставке с поста главного тренера Олега Кононова. Напомним, исполнять обязанности наставника краснодарцев будет Игорь Шалимов.

«Неожиданна отставка или нет, но событие произошло. Главный тренер подал в отставку. Руководство ее приняло. Сейчас нужно смотреть вперед. Исполняющим обязанности главного тренера будет Игорь Шалимов.

Я как руководитель клуба всегда думаю о поиске тренера, так же как и о покупке новых футболистов. Кандидатов на пост главного тренера в обозримом будущем нет. Игорь Михайлович работает спокойно. Сколько? Может быть, месяц, может, полгода, а может, и 10 лет», – сказал Хашиг.