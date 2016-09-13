Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гендиректор «Краснодара»: «Кандидатов на пост главного тренера в обозримом будущем нет»

Гендиректор «Краснодара»: «Кандидатов на пост главного тренера в обозримом будущем нет»

13 сентября 2016, 19:07
19

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг рассказал об отставке с поста главного тренера Олега Кононова. Напомним, исполнять обязанности наставника краснодарцев будет Игорь Шалимов.

«Неожиданна отставка или нет, но событие произошло. Главный тренер подал в отставку. Руководство ее приняло. Сейчас нужно смотреть вперед. Исполняющим обязанности главного тренера будет Игорь Шалимов.

Я как руководитель клуба всегда думаю о поиске тренера, так же как и о покупке новых футболистов. Кандидатов на пост главного тренера в обозримом будущем нет. Игорь Михайлович работает спокойно. Сколько? Может быть, месяц, может, полгода, а может, и 10 лет», – сказал Хашиг.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Краснодар Шалимов Игорь Кононов Олег
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Krasnodar 123
1473783312
Все правильно торопиться не надо! Необходимо спокойно найти достойного тренера, но Шалимов вряд-ли тот кто нужен!
Ответить
hjvfybcn
1473783898
Скандалы, интриги, расследования... давайте уже качественный футбол
Ответить
иван маташов
1473784107
jdi;[ikhehg
Ответить
саня 1996
1473784657
аа заявляли что ЛГ готовы выиграть
Ответить
Argon
1473787300
Кононов понимал, что с ним команда достигла максимума и для дальнейшего роста Краснодару нужен более опытный специалист. А т.к. мужик он нормальный, просто отошел в сторонку, освободив дорогу клубу для развития. Лишь бы "в горячке" первого безработного не взяли. В любом случае Олег Георгиевич принес Краснодару огромное количество пользы и навсегда останется в истории клуба, как первоклассный специалист. Спасибо ему за это!
Ответить
Фан666
1473787976
Тренера уволили, а замены даже и не видят. Кинулись в неизветсность вместе с Шалимовым. Как он там после женской сборной то будет к мужикам привыкать то?
Ответить
Giletka
1473789115
И это накануне начала продаж абонементов на новый домашний стадион.
Не воодушевляют как-то.
Ответить
Болельщик 123-777
1473791906
Я бы хотел увидеть Гончаренко у руля команды Краснодар !!!!
Ответить
Mr_Murder
1473800569
карпушу :)
Ответить
subbotaspartak
1473873783
Кто помнит как играл Шалимов сам? Если повторят, то удачи быкам
Ответить
Главные новости
«Ахмат» арендовал защитника «Краснодара»
16:14
Гендиректор ЦСКА Бабаев – о суде с английским клубом: «Будем идти до конца»
15:56
Радимов заподозрил Галактионова в демарше
15:30
2
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
15:15
Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил вратарю Дегтеву
14:49
2
Брэд Питт: «Неймару нужна помощь – я научу его симулировать»
14:39
Генич объяснил, почему «Локомотив» не спешит отпускать Батракова в «Галатасарай»
14:29
2
«Зенит» предложил новый контракт основному защитнику
14:00
7
Генич: «Галактионову стоило подумать об уходе из «Локомотива»
13:45
1
Фото«Манчестер Сити» приобрел 34-летнего игрока сборной Аргентины
13:37
1
Все новости
Все новости
Генич объяснил, почему «Локомотив» не спешит отпускать Батракова в «Галатасарай»
14:29
2
ФотоМедиаклуб подписал экс-хавбека «Оренбурга» и «Факела»
14:10
1
«Зенит» предложил новый контракт основному защитнику
14:00
7
Генич: «Галактионову стоило подумать об уходе из «Локомотива»
13:45
1
Глава РПЛ – об уровне турнира: «Это не чемпионат третьего мира, в топ-10 рейтинга УЕФА были бы»
13:29
12
Объявлены судьи матчей 4-го тура РПЛ
13:11
9
Бубнов: «Между Галактионовым и Ротенбергом война идет»
12:53
4
Батраков попросил Ротенберга отпустить его в «Галатасарай»
12:16
2
В ЦСКА высказались об интересе «Бенфики» к Кисляку
11:58
«Локомотив» объявил «Галатасараю» сумму, за которую продаст Батракова
11:40
8
«Матч ТВ» покажет всего одну игру 4-го тура РПЛ
11:30
13
Генич описал победу «Краснодара» над «Спартаком» двумя словами
11:21
4
Бубнов объяснил поражение «Спартака» от «Краснодара»
11:03
1
В «Ахмате» не исключили трансфер Самородова в «Спартак»
10:48
2
Генич оценил поражение «Зенита» от «Родины»
10:39
4
Батраков оказывает давление на «Локомотив» ради трансфера в «Галатасарай»
10:15
15
Агент Мусаева сказал, что ему не нравится в ситуации с игроком в ЦСКА
09:36
7
Агент Солари сказал, есть ли у «Спартака» предложение от «Васко»
08:30
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
4
Слуцкий возмущен трансферами иностранных игроков ЦСКА: «Я просто не понимаю»
01:40
4
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
6
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
3
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
6
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
7
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
3
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
Вчера, 23:19
2
ВидеоЛивай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:08
24
Новая информация о 73-летнем Бердыеве в «Локо»
Вчера, 22:58
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+