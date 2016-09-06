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  • Сборная России выиграла первый матч при Черчесове. Ключевые моменты матча с Ганой

Сборная России выиграла первый матч при Черчесове. Ключевые моменты матча с Ганой

Матч Россия – Гана прошел на стадионе «Локомотив», и наша команда победила благодаря точному удару Смолова. Кстати с ганцами российские фуболисты играли впервые в своей истории.

Онлайн матча Россия – Гана – 1:0

Сыграли сегодня в традиционной бордовой форме. В которой, к сожалению, ни разу не побеждали на двух предыдущих крупных турнирах.

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Ганцы свой состав объявили еще днем.

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А потом с удовольствием погуляли по Москве.

Какая замечательная история о ганских студентах, которые 10 часов ехали на автобусе из Белгорода в Москву, чтобы попасть на матч.

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А вот и наш состав.

Сегодня есть, с чем поздравить Василия Березуцкого!

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Федор Смолов открыл счет в середине первого тайма! Голевой пас на счету Самедова. Первый гол сборной при Черчесове, между прочим.

Мог случиться и второй гол, мяч едва не залетел в ворота Ганы из-за курьезной ошибки вратаря.

Пейзаж был красив. В матче были минуты, когда лучше было полюбоваться только им.

Сборная России победила Гану с минимальным счетом, в том числе и благодаря нескольким сэйвам Игоря Акинфеева в концовке.

1:0, Черчесов не всем будет доволен, но на сегодня он – победитель. Хоть и очень мрачен на картинке ниже.

Отборочные матчи к ЧМ. Европа Товарищеские матчи Россия Гана Смолов Федор Черчесов Станислав
Комментарии (6)
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BoltCX
1473185039
Очень блекло. Обновлённая мало чем отличается от прежней сборной.
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zenit888
1473189357
Сборной не было и нет. Команда не знает во что играет . Нет ни мысли, ни плана, ни индивидуальных действий. Были бы проходы по бровке, если бы, бездарь Шатов видел, что люди открываются на фланг, а он играет не понятно кому, куда и вообще во что. Березуцкий - полный ноль, умеет пасоваться с Акинфеевым и выносить мяч на отбой, лишь бы куда.Защитой не руководит, потому что сам не понимает , что надо делать в той или иной ситуации. Сейчас все команды играют касание, за счет этого выигрывают пространство и создают опасные ситуации, а наши не могут мяч обработать, не то что сыграть в одно касание. Двое трое бегут, а остальные стоят, устали. Это , что футбол? Сам Черчесов то , понимает во что играет? Какая у него тактика, схема , план на игру?
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Тим2015
1473196524
Повезло
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Gerero2198
1473217136
Ну давайте начните слюни пускать и стонать, что команда еще не сыграна, вот потренируются и огого всех порвут.
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Опорник84
1473225493
Ребята старались показать свои возможности перед новым тренером сборной! Но Черчесову работы еще очень много!
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