Сборная России выиграла первый матч при Черчесове. Ключевые моменты матча с Ганой

Матч Россия – Гана прошел на стадионе «Локомотив», и наша команда победила благодаря точному удару Смолова. Кстати с ганцами российские фуболисты играли впервые в своей истории.
Онлайн матча Россия – Гана – 1:0
Сыграли сегодня в традиционной бордовой форме. В которой, к сожалению, ни разу не побеждали на двух предыдущих крупных турнирах.
Ганцы свой состав объявили еще днем.
А потом с удовольствием погуляли по Москве.
Какая замечательная история о ганских студентах, которые 10 часов ехали на автобусе из Белгорода в Москву, чтобы попасть на матч.
А вот и наш состав.
Сегодня есть, с чем поздравить Василия Березуцкого!
Федор Смолов открыл счет в середине первого тайма! Голевой пас на счету Самедова. Первый гол сборной при Черчесове, между прочим.
Мог случиться и второй гол, мяч едва не залетел в ворота Ганы из-за курьезной ошибки вратаря.
Пейзаж был красив. В матче были минуты, когда лучше было полюбоваться только им.
Сборная России победила Гану с минимальным счетом, в том числе и благодаря нескольким сэйвам Игоря Акинфеева в концовке.
1:0, Черчесов не всем будет доволен, но на сегодня он – победитель. Хоть и очень мрачен на картинке ниже.