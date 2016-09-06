Сборная России выиграла первый матч при Черчесове. Ключевые моменты матча с Ганой

Матч Россия – Гана прошел на стадионе «Локомотив», и наша команда победила благодаря точному удару Смолова. Кстати с ганцами российские фуболисты играли впервые в своей истории.

Онлайн матча Россия – Гана – 1:0

Сыграли сегодня в традиционной бордовой форме. В которой, к сожалению, ни разу не побеждали на двух предыдущих крупных турнирах.

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Ганцы свой состав объявили еще днем.

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А потом с удовольствием погуляли по Москве.

Какая замечательная история о ганских студентах, которые 10 часов ехали на автобусе из Белгорода в Москву, чтобы попасть на матч.

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А вот и наш состав.

Сегодня есть, с чем поздравить Василия Березуцкого!

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Федор Смолов открыл счет в середине первого тайма! Голевой пас на счету Самедова. Первый гол сборной при Черчесове, между прочим.

Мог случиться и второй гол, мяч едва не залетел в ворота Ганы из-за курьезной ошибки вратаря.

Пейзаж был красив. В матче были минуты, когда лучше было полюбоваться только им.

Сборная России победила Гану с минимальным счетом, в том числе и благодаря нескольким сэйвам Игоря Акинфеева в концовке.

1:0, Черчесов не всем будет доволен, но на сегодня он – победитель. Хоть и очень мрачен на картинке ниже.