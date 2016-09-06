Косово бьется за поездку на ЧМ в Россию. К чему привело позорное решение ФИФА

Политическая справка

Косово – это частично признанная страна, располагающаяся в Юго-Восточной Европе, а конкретно на Балканском полуострове. Де-юре Косово входит в состав Сербии в качестве автономного края Косово и Метохия, однако косовары еще в 2008 году в одностороннем порядке объявили о своей независимости. Сербы, естественно, расценили это как нарушение конституционного строя своей страны и обратились в Международный суд ООН. Последний в 2010 году постановил, что признание отделение Косова от Сербии не противоречит нормам международного права. На данный момент независимость республики признали 108 из 193 стран-членов ООН. Россия входит в число 85 стран, не согласных с тем, что Косово является самостоятельным государством.

Косово рвется в большой футбол

Федерация футбола Косова подала заявку на право проведения товарищеских матчей в УЕФА аккурат в год провозглашения собственной независимости – в 2008-м. Тогда Мишель Платини просьбу косоваров отклонил, однако через четыре года была подана еще одна петиция, теперь уже на имя Зеппа Блаттера. Правда, ее автором стала не федерация футбола Косова, а известные футболисты с косовскими корнями. В их числе Джердан Шакири, Валон Бехрами и Гранит Джака. ФИФА, на удивление, ответила согласием, но тут в дело вновь вмешались сербы, и международной ассоциации пришлось пересмотреть свое решение.

13-го января 2014 года чрезвычайный комитет ФИФА все же дала добро на проведение косовской сборной товарищеских матчей с другими национальными командами. Оговорки: страна не может использовать свою национальную символику (флаг и герб), не имеет права встречаться со сборными командами стран-бывших членов Югославии, а также обязана согласовывать каждый матч с федерацией футбола Сербии. Данные формальности косовары предпочли не соблюсти (кто бы сомневался) и уже 5 марта по собственной инициативе без согласования с кем-либо провели товарищескую встречу с командой Гаити – 0:0. Первой же неофициальной товарищеской игрой Косова был матч со сборной Албании (с кем же еще) в 1993 году (1:3). После этого были 1:6 в осенней игре с Турцией, а затем наступил 2015-й год.

Эпохальное заявление главы косовской федерации футбола

В начале августа прошлого года глава косовской футбольной федерации Фадиль Воккри заявил о том, что Мишель Платини дал добро на вступление республики в ФИФА и УЕФА. Особо удивительно это было слышать по причине того, что на тот момент Платини вместе с Зеппом Блаттером фигурировали в коррупционных скандалах, связанных с двумя вышеупомянутыми организациями и были на грани отстранения от любой деятельности, связанной с футболом. Что в итоге и произошло в декабре. Так что Мишелю было явно не до Косова, да и француз не давал никаких, даже имевших намек на ситуацию с косоварами комментариев.

Кроме того, Воккри упомянул о том, что Косово попало в сильную группу, очевидно имея ввиду квинтет I. Но в числе участников данной группы фигурировала сборная Хорватии. Вспоминая о запрете ФИФА на пересечение Косова с любыми из бывших югославских республик, представить, что косовары в итоге окажутся именно в этом квинтете, было очень сложно. Да и в принципе в искренность заявления Воккри верилось с трудом. На деле же получилось вот что.

Косово в УЕФА и ФИФА

3 мая 2016 года официально было объявлено о принятии Косовской федерации футбола в УЕФА. А уже через десять дней косовары праздновали свое членство в ФИФА. Тут же встает вопрос: как это произошло? Ведь главным камнем преткновения в этом вопросе выступало отсутствие Косова в ООН. А по регламенту международных футбольных организаций их членами могут быть только страны, входящие в Организацию объединенных наций. Для того, чтобы частично признанную республику приняли в ООН, ее независимость должны признать 129 стран-членов организации, а также все постоянные члены Совета Безопасности ООН (Россия и Китай вряд ли в обозримом будущем изменят свою позицию по Косову)

Однако данная формальность в итоге была опущена и новый глава ФИФА Джанни Инфантино проявил жест доброй воли по отношению к Косову, приняв его в федерацию. Да еще и определил-таки в ту самую группу I c Хорватией в качестве главного фаворита. Вспоминая, чем обернулась недавняя встреча сборных Албании и Сербии, страшно представить, что может произойти в игре Косова и Хорватии, которая пройдет уже через месяц. Учится ли ФИФА на своих ошибках? Пока представляется, что нет.

Отметим, что в 2015 году сборная Косова провела несколько товарищеских встреч, добившись побед над Оманом и Экваториальной Гвинеей (1:0; 2:0), проиграв Сенегалу (1:3) и сыграв вничью с албанцами (2:2). Ноябрьский матч с Албанией сопровождали народные гуляния в Приштине, а также аншлаг на 17-тысячном городском стадионе.

Исторический матч и первый гол

Вчерашним вечером косовары открыли свою официальную футбольную историю. Косово сыграло вничью со сборной Финляндии – 1:1. Первый гол в истории сборной республики на 60-й минуте с пенальти провел Валон Бериша. Одиннадцатиметровый же заработал полузащитник махачкалинского «Анжи» Бернард Бериша, являющийся одним из лидеров сборной. Наиболее известными представителями национальной команды косоваров помимо обоих Бериш являются голкипер Самир Уйкани, долгое время игравший за «Палермо», а также принадлежащий «Манчестер Сити» молодой хавбек Берсант Целина. 19-летний Берсант уже имеет на своем счету одну встречу в составе «горожан». В прошлом сезоне он отыграл 13 минут против будущих чемпионов Англии из Лестера.

Гипотетический мощнейший состав сборной Косова

Вчера косовары продемонстрировали быстрый и атакующий футбол, имея не самый сильный состав. Однако уроженцами данной страны является множество известных на европейском уровне футболистов. Среди них хавбек «Сток Сити» Джердан Шакири с опытом игры в «Баварии» и «Интере», братья Гранит и Таулант Джаки («Арсенал» и «Базель»), восходящая звезда европейского футбола Аднан Янузай («Сандерленд»), поигравший за «МЮ» и дортмундскую «Боруссию». Наверняка знакомы широкой футбольной общественности фамилии Валона Бехрами, Блерима Джемаили, Адмира Мехмеди и Лорика Цана.

Казалось бы, все они заиграны за сборные Швейцарии и Албании (Янузай за Бельгию) и де-юре не могут перейти под знамена косовской сборной. Но ведь, возвращаясь к спорному решению УЕФА и ФИФА, Косово тоже юридически не имеет права быть членом данных организаций. А косовары играют в отборе на российский мундиаль и даже забивают мячи. Так что, если все вышеупомянутые футболисты захотят защищать цвета своей этнической родины, у них будет готовый безапелляционный аргумент в свою пользу. И тогда, вполне возможно, мы увидим сборную Косова через два года в Лужниках или на «Крестовском». Только как быть с тем, что Россия не признала суверенитет Косова? Очередной вопрос к ФИФА, которых по ходу нашего текста накопилось предостаточно.