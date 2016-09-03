Вызвать рядового Чуперку. 8 клубных связок, которые помогут сборной России

На пресс-конференции после первого товарищеского матча во главе сборной России Станислав Черчесов рассказал о главном принципе, которым он руководствовался при выборе стартового состава. «Решили сыграть блочным принципом. Новосельцев, Кудряшов – как в «Ростове», а Березуцкий играл роль Наваса. Плюс зенитовская связка Шатов – Жирков, а также Тарасов, Миранчук и Самедов из «Локомотива». Хотели, чтобы на поле была команда», отметил наставник.

Один из прежних тренеров сборной – Фабио Капелло – любил повторять затверженную фразу о том, что в нашем чемпионате крайне мало российских футболистов. На это можно ответить: скорее в Премьер-лиге мало команд высокого уровня (хотя и этот список иногда пополняется – как в случае с нынешним «Ростовом»).

В матче против Турции тренер Черчесов использовал наигранные связки как раз из таких команд. Однако кто сказал, что на этом варианты пополнения сборной клубными сочетаниями закончились? Так мог считать Фабио Капелло, проваливший свою работу в России, а мы, со своей стороны, попробуем перечислить несколько возможных вариантов.

Петров-Жоаозиньо («Краснодар»)

Сергей Петров вызван Станиславом Черчесовым на первый тренировочный сбор, но в активе бывшего опорного хавбека, а ныне левого защитника все еще нет ни одного матча, проведенного в футболке с гербом.

Тем не менее, ввиду отсутствия Дмитрия Комбарова, Петров вполне может считаться первым сменщиком опытного Жиркова на левом фланге. Даже если Комбаров в будущем вернется в сборную – трудно сказать, по каким критериям он должен котироваться выше, чем защитник «Краснодара». Этой осенью Петров уже в третий раз отправится со своим клубом покорять лигоевропейские арены.

На своем фланге Сергей отлично взаимодействует с самым «новым» претендентом на место в сборной – Жоаозиньо. Играя в позиции вингера и смещаясь в центр для розыгрыша мяча, русский бразилец удобно освобождает фланг для подключений своего партнера.

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Идову-Джикия-Зайцев-Селихов («Амкар»)

«Амкар» Гаджи Гаджиева с каждым сезоном становится все более крепким и непробиваемым. Даже несмотря на то, что нынешним летом команду покинул многолетний лидер и капитан Белоруков, пермская оборона не пропускала на протяжении первых четырех туров чемпионата – пока не попала под горячую руку «Зенита».

Даже гостевой разгром от более классной команды не отменяет того факта, что пара центральных защитников Джикия – Зайцев смотрится крайне надежно, а воспитанник питерского футбола Брайан Идову активно и уверенно вспахивает правый фланг. Главной же звездой «Амкара» считается вратарь Александр Селихов, в очередь за которым, по слухам, выстроились многие большие клубы. Правда, сборная по понятной причине вряд ли присоединится к этой очереди – а вот дефицитных защитников может и разглядеть.

Таранов-Концедалов («Крылья Советов»)

Да, «Крылья Советов» идут на последнем месте в турнирной таблице, однако проблемы команды Франка Веркаутрена связаны с бледнейшей игрой в атаке. Ужасающие 19 голов, забитые за весь прошлый сезон, а также серия без побед на своем поле (11 месяцев) говорят сами за себя.

Зато с обороной у бельгийского тренера все обстоит достаточно неплохо. И пусть Тарас Бурлак теперь варится в кадровом котле «Рубина», два других российских футболиста – Иван Таранов и Алексей Концедалов – по-прежнему защищают штрафную площадь самарского клуба. Цифры свидетельствуют об их мастерстве и сыгранности: 31 пропущенный гол в минувшем чемпионате – это даже меньше, чем у «Зенита» и «Локомотива» и значительно меньше, чем у «Спартака».

Ерохин-Полоз («Ростов»)

Реконструкция данного атакующего сочетания в сборной России представляется наиболее вероятной из всех перечисленных вариантов. «Ростов» в устрашающем контратакующем стиле прорвался в Лигу чемпионов, и, в частности, ответную игру против «Аякса» сделали эти двое – атакующий хавбек Ерохин и второй форвард Полоз. Оба игрока находятся в блестящем футбольном возрасте (26 и 25 лет соответственно) и, зная специфику таланта Курбана Бердыева, скорее всего, пребывают на пике своей карьеры.

Чуперка-Пугин («Томь»)

Не стоит крутить пальцем у виска: пара атакующих полузащитников «Томи» играет важнейшую роль в относительных успехах команды – в частности, именно они в сложной ситуации переломили ход стыковых матчей за выход в РФПЛ против «Кубани»: Алексей Пугин затерзал оборону на своем левом фланге, а Валерий Чуперка забил решающий гол.

Теперь, уже в премьер-лиге, на счету Чуперки победная голевая передача в игре с «Уфой» и скандальное падение (похожее на пенальти) в концовке матча против ЦСКА; Пугин же непосредственно поучаствовал в ярком камбэке против «Локомотива».

И ничего страшного, что Валериэ Чуперка на самом деле молдаванин. Если что, у него есть российский паспорт и нет официальных игр за сборную Молдавии.

Беляев-Горбатюк-Денисов («Арсенал»)

Еще одна готовая российская линия обороны сложилась сегодня в тульском «Арсенале». Не нужно смотреть на четыре мяча, которые были получены в стартовом туре от «Спартака» – в тот момент тройка защитников выглядела иначе.

Но уже со второго тура Максим Беляев, Александр Горбатюк и Александр Денисов встали стеной у своих ворот и пропустили лишь два мяча, «Арсенал» за это время набрал пять очков, а мог набрать и семь, если бы не неудачная концовка в Екатеринбурге. И хотя вина за этот гол лежит, во многом, на защитниках – все равно нельзя не отметить, что Сергей Павлов выстроил вполне надежную оборону.

Ефремов-Саная («Оренбург»)

Новичок Премьер-лиги привыкал к незнакомой обстановке ровно четыре тура. В пятом матче «Оренбург» переиграл казанский «Рубин» (даром что в добавленное время победа была упущена), а первый гол команды в высшем дивизионе забил полузащитник Дмитрий Ефремов. Игрок, арендованный у ЦСКА и получивший хороший опыт в чемпионате Чехии, был самым активным в составе «Оренбурга» и в первых матчах, без устали распахивая правую бровку.

В центре нападения ефремовских передач ждет форвард Анзор Саная – воспитанник греческого футбола и все того же ЦСКА, некогда лучший бомбардир второго дивизиона, а в прошлом году – наконечник атак «Томи». Учитывая, что Роман Павлюченко и Александр Бухаров уже не вызываются в сборную, а Игорь Портнягин только что сменил клуб, именно Анзор может рассматриваться как возможный сменщик Дзюбы на позиции мощного форварда сборной (хотя, конечно, есть еще Александр Прудников, который теперь тоже выступает за «Оренбург»).

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Сапета-Зотов-Панченко («Динамо»)

Динамовцы и год назад имели самый «российский» состав в чемпионате, а теперь собрали на вершине ФНЛ целый ряд интересных отечественных футболистов «второго эшелона» – лучшего крайнего защитника ФНЛ прошлого сезона Темникова из «Томи», игрока полуосновной обоймы «Спартака» Зотова, забивного опорника «Урала» Сапету, опытнейших центрдефов Белорукова и Рыкова, переживающего вторую молодость Луценко – и, наконец, Кирилла Панченко, так и не пригодившегося Леониду Слуцкому. Это при том, что собственная динамовская молодежь никуда не делась (за исключением Зобнина).

После 10 туров «Динамо» лидирует в первом дивизионе – во многом благодаря крепкому сочетанию центральных полузащитников Зотов – Сапета и феерическому Панченко, рассекающему пространство ближе к чужим воротам.

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