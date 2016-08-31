Дебюты Черчесова и Доннарумы. Какие товарищеские матчи вы должны посмотреть

Турция – Россия

Когда: 31 августа

Где: стадион «Анталья-Арена», Анталья

Во сколько: 21:30, Первый канал

Почему этот матч нельзя пропустить

Сборная России проведет первую игру под руководством Станислава Черчесова. В последнее время очень много говорилось о том, что сборная сделала правильные выводы из сокрушительного провала во Франции. Вот и поглядим, насколько эти слова соответствуют действительности. Соперник для первого спарринга подобрался серьезный – турки хоть и уехали с Евро с позором под стать нашей сборной, все равно имеют в своем составе множество мастеровитых игроков. Кроме того, данная игра является одним из инструментов налаживания политических отношений между Россией и Турцией.

На кого смотреть?

Новый рулевой российской сборной ожидаемо серьезно перетряхнул состав команды. В сборную приглашены Сослан Джанаев, Федор Кудряшов, Иван Новосельцев, Александр Ерохин и Дмитрий Полоз из «Ростова» (на Евро, напомним, не поехал ни один из представителей дончан). Сергей Петров, Роман Зобнин и Алексей Миранчук – еще одни новые для национальной команды лица. Наверняка многие из них выйдут на поле, и понаблюдать за их взаимодействием со старожилами сборной будет любопытно. Сейчас каждому из них надо доказывать, что первый выбор нового тренерского штаба пал на них неслучайно.

No Cherch in the wild. Почему Черчесову нельзя тренировать сборную России

Что касается турецкой команды, то она проведет матч с Россией без своей главной звезды. Хавбек «Барселоны» Арда Туран не был вызван Фатихом Теримом в состав сборной. Но и без него, как мы уже говорили, в составе соперников российской дружины хватает квалифицированных футболистов. Особо стоит выделить Хакана Чалханоглу из «Байера» и Нури Шахина из дортмундской «Боруссии». Кроме того, достойно внимания и единственное светлое пятно в составе османов на Евро – 19-летний Эмре Мор.

Неожиданный сюжет матча – крупная победа сборной России

Представьте, что сборная России забьет в ворота своего соперника три безответных мяча. Каждый футболист нашей национальной команды будет носиться по полю отведенный ему отрезок времени и выгрызать у турков каждый мяч. Новички сборной отлично проявят себя, записав все голы на свой счет, а турки с Чалханоглу и Шахином не продемонстрируют ничего выдающегося. Конечно же, потому, что мы им не дадим им этого сделать.

Бельгия – Испания

Когда: 1 сентября

Где: стадион «Руа Бодуэн», Брюссель

Во сколько: 21:45

Почему этот матч нельзя пропустить

17 ноября 2015 года товарищеская встреча Бельгии и Испании была отменена из-за недавних терактов в Париже. До этого данные сборные последний раз встречались в отборе к ЧМ-2010. Тогда «Красная Фурия» играючи разобралась с «красными дьяволами» – 6:1 по итогам двух встреч. Однако за прошедшие шесть лет в бельгийском футболе выросло золотое поколение, вследствие чего сборная этой страны превратилась в одну из сильнейших сборных планеты. Обе команды, несмотря на звездные составы, рассчитывали на большее на прошедшем Евро, у обеих сменились главные тренеры. Какими предстанут топовых сборные планеты в очной встрече с новыми наставниками, узнаем вечером 1 сентября.

На кого смотреть?

Как уже было сказано выше, у обеих сборных сменились главные тренеры. Кандидатуры же новых наставников далеко не выглядят безапелляционными. Новый рулевой испанцев Хулен Лопетеги имеет опыт работы лишь с молодежными командами «Красной фурии», а Роберто Мартинес до этого тренировал далеко не топовых «Уиган» и «Эвертон». И если назначение Лопетеги, скорее всего, связано с готовящемся масштабной перезагрузкой состава испанской сборной, то причины назначения Мартинеса весьма и весьма туманны. Правда, на днях стало известно, что помогать Роберто тренировать бельгийцев будет великий Тьерри Анри, чей колоссальный опыт вполне может сделать работу Мартинеса в стане «красных дьяволов» более успешной.

Неожиданный сюжет матча: команды сыграют по нулям

Новые наставники, первая игра после неудачного Евро, достойный соперник на противоположной половине поля. Болельщики ждут открытой, обоюдоострой игры со множеством забитых мячей, однако Бельгия и Испания создают один момент на двоих, и в игре фиксируется нулевая ничья. Вопросов по поводу кандидатур новых тренеров становится еще больше, а фанаты команд с горечью признают, что слабые результаты на Евро неслучайны.

Голландия – Греция

Когда: 1 сентября

Где: стадион «Филлипс», Эйндховен

Во сколько: 21:45

Почему этот матч нельзя пропустить

Обе команды провалили отбор к Евро-2016, и теперь готовятся к мировому циклу. Эта товарищеская встреча станет для команд последней перед отбором на российский мундиаль. В сборной Голландии сейчас масштабная перезагрузка – Дэнни Блинд продолжает курс Гуса Хиддинка на омоложение команды. Средний возраст футболистов, вызванных на товарищеский матч с Грецией и отборочную игру со Швецией, не превышает 25 лет. Что касается сборной Греции, то в ней тоже серьезные перемены, команда учится жить без своих прославленных ветеранов Кацураниса, Карагуниса и Самараса. Готовы ли неудачники евроотбора к новому циклу? Второй пропущенный крупный турнир подряд их фанаты вряд ли простят.

На кого смотреть?

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес начинает играть все более весомую роль в стане оранжевых. Окрыленный лидерством красно-белых в чемпионате и новым хлебным контрактом с клубом (отступные за десятку «Спартака» теперь равняются 35 млн. евро) Промес вполне способен сделать предстоящий матч в одиночку. Кроме того, увлекательно будет понаблюдать за работой Рууда Гуллита в тренерском штабе оранжевых. Гуллит занял место Дика Адвоката, отбывшего в «Фенербахче».

Неожиданный сюжет матча: пройдет ставка «обе забьют»

Из последних пяти матчей между этими командами лишь в одном отличились оба коллектива. Случилось это давным-давно – еще в 1987-м году, когда шел отбор к Евро-1988. Если ситуация почти 30-летней давности повторится, будет весьма забавно.

Португалия – Гибралтар

Когда: 1 сентября

Где: стадион «Бесса», Порту

Во сколько: 21:45

Почему этот матч нельзя пропустить

Первая игра чемпионов Европы после триумфа во Франции! И пусть соперник совсем не устрашающий, вновь посмотреть на команду Фернанду Сантуша будет крайне любопытно. Будут ли португальцы и с Гибралтаром играть в свой традиционный футбол вторым номером, за счет которого и был взят чемпионат Европы? Недавно ставший членом ФИФА Гибралтар в каждой игре стабильно пропускает по три-четыре мяча, но забивать столько – не стиль португальцев эры Сантуша. Как состыкуются эти два факта? Ответ даст только сама игра.

На кого смотреть?

Криштиану Роналду все еще не восстановился после травмы, и португальцы вновь будут играть без него. Однако в составе пиренейцев все равно будет на кого посмотреть. И это не Ренату Саншеш, а 20-летний полузащитник «Порту» Андре Силва. Впервые получивший вызов в национальную команду. Силва выступал за сборные Португалии всех возрастов и забил за них в общей сложности 28 голов в 36 матчах! Отлично проявил себя в раунде плей-офф Лиги чемпионов, став заработав удаление для Томаса Вермалена и реализовав пенальти в первой встрече. Ну и конечно внимания достойна вся сборная Гибралтара, ведь по большому счету широкая футбольная общественность не знакома ни с одним из игроков национальной команды этого государства-карлика.

Неожиданный сюжет встречи: Гибралтар весь матч давит на ворота португальцев, а последние побеждают, реализуя единственный момент

А что если Фернанду Сантуш не изменит своему стилю и в игре с Гибралтаром? Сборная 30-тысячной страны почувствует запах крови и волна за волной начнет накатывать атаки на ворота португальцев. Однако каждый раз гибралтарцев будет подводить исполнительское мастерство. А Португалия спокойно создаст один момент, забьет и вновь окопается у своей штрафной.

Италия – Франция

Когда: 1 сентября

Где: стадион «Сан-Никола», Бари

Во сколько: 22:00

Почему этот матч нельзя пропустить

Французы впервые выйдут на поле после проигранного финала домашнего Евро, а в соперниках сразу итальянцы. «Скуадра Адзурра» вылетела на чемпионате Европы в четвертьфинале, но в 1/8 выбила Испанию и показала себя с наилучшей стороны (если бы не обидные промахи Дзадзы и Пелле в серии пенальти в матче с Германией, итальянцы вполне могли бы быть в финале). Но после Евро команду в плановом порядке покинул Антонио Конте, на его же место был назначен Джампьеро Вентура. Как и в случае с Роберто Мартинесом и Хуаном Лопетеги, его кандидатура вызывает определенные вопросы, ведь в его послужном списке значатся лишь середняки Серии А. Снимать данные вопросы с повестки дня Вентура может начать уже 1 сентября.

ЧМ-2018. Какой будет сборная Франции?

На кого смотреть?

Составы команд в сравнении с Евро не претерпели серьезных изменений, однако особняком стоит приглашение в сборную Италии 17-летнего голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннарумы. Он стал самым молодым футболистом «Скуадры Адзурры» за всю ее 105-летнюю историю! Тезка великого Буффона вполне может выйти на поле хотя бы на замену, и пропустить его дебют будет просто преступлением.

Неожиданный сюжет встречи: Италия разнесет Францию в пух и прах

Назначение Вентуры назовут провидением итальянской федерации футбола. Доннарума будет вытаскивать не берущиеся мячи, а затем организовывать стремительные контратаки, которые неизменно будут завершаться голами в ворота «трехцветных». Франция же предстанет разобранной: Поль Погба будет мыслями на тренировке «МЮ», а Антуан Гризманн сокрушаться по поводу перспективы «Атлетико» бороться за сохранение прописки в Примере.