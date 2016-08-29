Путин не приедет на матч Турция – Россия. «Спартак» приобрел защитника «Лацио». Дайджест событий дня

Тренера де Бьязи звали в «Спартак»

Главный тренер сборной Албании Джанни де Бьязи рассказал об интересе к нему со стороны «Спартака». По словам специалиста, российский клуб обратился к нему с конкретным предложением. «Я получил много предложений от клубов и даже от других федераций, но решил продолжить работать и прогрессировать со сборной Албании. Да, мне предложили возглавить «Спартак», но потом я увидел, что они сделали выбор в пользу другого кандидата», – отметил итальянец, под руководством которого Албания впервые в своей истории пробилась на чемпионат Европы и даже выиграла там один матч.

Витиньо не вернется в ЦСКА

Арендованный бразильским «Интернасьоналом» нападающий ЦСКА Витиньо будет выступать за свой нынешний клуб до конца 2016 года. Армейцы нынешним летом не станут возвращать бразильца из аренды. Сейчас на счету Витиньо четыре гола в 17 матчах бразильской Серии А.

«Саутгемптон» сделал самое дорогое приобретение в своей истории

Полузащитник «Лилля» Софьян Буфал стал игроком «Саутгемптона», подписав пятилетний контракт. Англичанам пришлось выложить за футболиста 25 миллионов евро. Еще никого в своей истории руководство «Саутгемптона» не покупало за столь крупную сумму. В прошлом сезоне марокканец отметился 11 голами в 29 матчах за «Лилль».

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Путина не будет на матче Турция – Россия

В планах у президента России Владимира Путина не числится посещение товарищеского матча между российской национальной сборной и командой Турции. Информацию подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков: «Будем болеть дистанционно». Турция с Россией сыграют 31 августа в Анталье. Матч начнется в 21:15 по московскому времени.

«Спартак» усилился Маурисио и отказался от Гонсалеса

Защитник «Лацио» Маурисио перешел в «Спартака» на правах аренды до конца нынешнего сезона. Стоимость соглашения – 500 тысяч евро. Кроме того, «Спартак» получит право выкупа игрока за два миллиона. В прошлом сезоне Маурисио сыграл 24 матча в составе «Лацио» и получил 13 желтых карточек. Что касается защитника «Палермо» Джанкарло Гонсалеса, то этот футболист в «Спартак» не перейдет.

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Рязанцев исключен из заявки «Зенита»

«Зенит» исключил полузащитника Александра Рязанцева из заявки на матчи РФПЛ. Решение пока никак не комментируется. Рязанцев принадлежит «Зениту» с 2014 года. В прошлом сезоне футболист провел 11 матчей за клуб, а в нынешнем пока на поле не выходил.

Рейтинг: ЦСКА, «Зенит», «Спартак», «Краснодар» – кто станет чемпионом России?

Новый стадион «Краснодара» примет матч Россия – Коста-Рика

Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что сборная России проведет товарищеский матч с командой Коста-Рики в Краснодаре 9 октября. Игра пройдет на новом стадионе клуба «Краснодар». «У нас есть желание сыграть и с Германией, и с Италией, и с Испанией. Переговоры идут. Ближайшие соперники сильны: Турция готовится к игре к Хорватией, Гана – хороший соперник. 9 октября мы сыграем в Краснодаре со сборной Коста-Рики», – отметил Мутко.

Дзюба не сыграет за сборную в ближайших матчах

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился информацией о подготовке к товарищеским матчам против команд Турции и Ганы. «Дзюба на сто процентов не сможет участвовать, у Дзагоева шансов больше. Но надо не навредить и не усугубить его ситуацию, поэтому будем осторожны. С Фернандесом сегодня разговаривали. Он – на португальском, я – на всех языках, поэтому мы друг друга поняли. Все, кто есть, в хорошем настроении», – сообщил новый наставник национальной команды.