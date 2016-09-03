Турция - Россия

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Как всегда игра скучная!
полтора часа потрачено зря. Такая игра называется "дыр-дыр". Что-то тыкаются, брыкаются... и толку ноль.
Культура паса на нулевом уровне, понимания игры нет, никто не хочет открываться. Это же база... БАЗА, КАРЛ! Если не знать и не понимать элементарных основ, о каком взаимопонимании и слаженных тактических действиях может идти речь? Половину наших футболистов нужно переучивать с нуля.
Погода жаркая? Восстановиться не успели? Идите и рассказывайте эти сказки шахтерам и прочим трудягам. На поле каждый должен умирать, особенно за страну.
Уверен, на все 100%, что НИКТО бы из болельщиков слова плохого не сказал, даже если бы мы проигрывали каждую игру, но на поле КАЖДЫЙ из 11 человек, отдавал себе игре полностью - бился за каждый мяч, выгрызал каждый момент, открывался в любой ситуации, чтобы у партнера было 5 предложений, вместо одного Акинфея.
Эх...
А теперь подумал Черчесов: "Надо сыграть на удержание счёта" Ха-ха-ха.
Удивительно после этой игры похвалы заслуживает только один игрок которого я считал первым бездарем (после Кокорина) - это Жирков. МОЛОДЧИНА!
Однозначно!
Я как Спартаковец хочу посмотреть на Зобнина. Вместо Оздоева.
Ну да, тоже как вариант, пусть попробует!
Блин, ну вот где у нас нормальный опорник! Центр поля ближе к воротам вообще проходной двор! Или Тарасова назад немного опустить или хотя бы Газинского туда выпустить! И обязательно Полоза выпустить надо в помощь к Смолову!
Не считаю себя экспертом, но игра мне не нравится. Похожа на игру Ростова (Локомотива). Просто вынос мяча, может кто зацепиться. Центра полузащиты вообще нет.
Вооо, мысли сошлись!