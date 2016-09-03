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Главный судья:
Дамир Скомина (Копер)
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Турция - Россия

31.08.2016, Среда, 21:30 мск Анталья, стадион Анталья Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1, Первый канал Товарищеские матчи. Сборные Турция - Россия
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    Рейтинг: +1549

    ШарКий вояж в ТуЛузу 10 сентября 2016, 00:31

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    Рейтинг: +50

    magg27 1 сентября 2016, 06:42

    Как всегда игра скучная!

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    Рейтинг: +281

    trudovik 1 сентября 2016, 00:54

    полтора часа потрачено зря. Такая игра называется "дыр-дыр". Что-то тыкаются, брыкаются... и толку ноль.
    Культура паса на нулевом уровне, понимания игры нет, никто не хочет открываться. Это же база... БАЗА, КАРЛ! Если не знать и не понимать элементарных основ, о каком взаимопонимании и слаженных тактических действиях может идти речь? Половину наших футболистов нужно переучивать с нуля.
    Погода жаркая? Восстановиться не успели? Идите и рассказывайте эти сказки шахтерам и прочим трудягам. На поле каждый должен умирать, особенно за страну.
    Уверен, на все 100%, что НИКТО бы из болельщиков слова плохого не сказал, даже если бы мы проигрывали каждую игру, но на поле КАЖДЫЙ из 11 человек, отдавал себе игре полностью - бился за каждый мяч, выгрызал каждый момент, открывался в любой ситуации, чтобы у партнера было 5 предложений, вместо одного Акинфея.
    Эх...

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    Рейтинг: +25

    WSerGW > trudovik 1 сентября 2016, 17:10

    Согласен(((

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    Рейтинг: +612

    lNeTl 31 августа 2016, 23:25

    Установку президентов выполнили...

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    Рейтинг: +89

    real1806 31 августа 2016, 23:24

    Помойму никто и не сомневался в этом шоу.максимум ничья.а так поражение)).тут оказалось максимум выжили)))

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    Рейтинг: +432

    --Сергей-- 31 августа 2016, 23:22

    А теперь подумал Черчесов: "Надо сыграть на удержание счёта" Ха-ха-ха.

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    Рейтинг: +432

    --Сергей-- 31 августа 2016, 23:10

    Удивительно после этой игры похвалы заслуживает только один игрок которого я считал первым бездарем (после Кокорина) - это Жирков. МОЛОДЧИНА!

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    Рейтинг: +28

    ilya733090 > --Сергей-- 31 августа 2016, 23:11

    Однозначно!

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    Рейтинг: +432

    --Сергей-- 31 августа 2016, 22:57

    Я как Спартаковец хочу посмотреть на Зобнина. Вместо Оздоева.

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    Рейтинг: +28

    ilya733090 > --Сергей-- 31 августа 2016, 23:04

    Ну да, тоже как вариант, пусть попробует!

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    Рейтинг: +28

    ilya733090 31 августа 2016, 22:50

    Блин, ну вот где у нас нормальный опорник! Центр поля ближе к воротам вообще проходной двор! Или Тарасова назад немного опустить или хотя бы Газинского туда выпустить! И обязательно Полоза выпустить надо в помощь к Смолову!

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    Рейтинг: +432

    --Сергей-- 31 августа 2016, 22:47

    Не считаю себя экспертом, но игра мне не нравится. Похожа на игру Ростова (Локомотива). Просто вынос мяча, может кто зацепиться. Центра полузащиты вообще нет.

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    Рейтинг: +28

    ilya733090 > --Сергей-- 31 августа 2016, 22:51

    Вооо, мысли сошлись!

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