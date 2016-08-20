Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Браво покинет «Барселону». ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью. Дайджест событий дня

Браво покинет «Барселону». ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью. Дайджест событий дня

Браво забрал вещи с базы «Барселоны» и сегодня проведет последний матч за клуб

Голкипер «Барселоны» Клаудио Браво в ближайшее время перейдет в «Манчестер Сити». По информации источника, матч 1-го тура Примеры против «Бетиса» станет для чилийского вратаря последним в составе каталонской команды. Отмечается, что футболист уже забрал свои вещи с клубной базы. Напомним, Браво выступает за «Барселону» с 2014 года. В прошедшем сезоне голкипер провел за каталонцев в Примере 32 матча, в которых пропустил 22 гола.

Бентеке стал игроком «Кристал Пэлас»

Форвард «Ливерпуля» Кристиан Бентеке стал игроком «Кристал Пэлас». Бельгиец заключил с «орлами» пятилетнее соглашение. Финансовые подробности сделки неизвестны, однако ранее СМИ сообщали, что трансфер 25-летнего игрока обойдется лондонскому клубу 32,5 миллиона фунтов стерлингов. Таким образом, Бентеке станет самым дорогим приобретением «Кристал Пэлас» за всю его историю.

Таблица летних трансферов АПЛ

«Наполи» может приобрести у «Манчестер Сити» Мангала

Руководство «Наполи» заинтересовано в услугах защитника «Манчестер Сити» Эльякима Мангала. Сообщается, что неаполитанский клуб уже сделал официальный запрос о трансфере. Сумма возможной сделки оценивается в 15-18 миллионов евро. Отметим, что проблемой перехода может стать высокая зарплата футболиста. Ранее сообщалось, что Мангала не входит в планы тренерского штаба «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне.

АПЛ. «Лестер» поделил очки с «Арсеналом»

В матче 2-го тура АПЛ действующий чемпиона Англии «Лестер» на своем поле разошелся миром с «Арсеналом» – 0:0. Засветился в этой встрече Ахмед Муса, вышедший на замену на 85-й минуте. Нигериец мог заработать пенальти, но судья встал на сторону Бельерина, с которым Муса боролся за мяч.

Икарди подпишет с «Интером» новый контракт с суммой отступных в 100 миллионов

Нападающий «Интера» Мауро Икарди близок к тому, чтобы продлить контракт с миланским клубом до июня 2021 года. По информации источника, сумма отступных по новому соглашению составит 100 миллионов евро. При этом зарплата самого футболиста будет равняться 5 миллионам в год. В прошедшем сезоне Икарди провел за «Интер» в Серии А 33 матча, в которых забил 16 голов.

«Ростов» до первого сентября полностью расплатится за трансфер Нобоа

Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов заявил, что «Ростов» намерен до конца августа полностью расплатиться с ПАОК за полузащитника Кристиана Нобоа. «Задолженность по трансферу Нобоа из ПАОК составляет 55,9 миллионов рублей. По этому вопросу мне удалось договориться с Иваном Саввиди. Клуб написал в ПАОК соответствующее письмо. До первого сентября мы этот вопрос закроем. Для нас важно это сделать, чтобы клуб получил возможность заявить новых футболистов», – приводит слова Гуськова «Чемпионат-Ростов».

Рейтинг: ЦСКА, «Зенит», «Спартак», «Краснодар» – кто станет чемпионом России?

Витсель: «Готов быть новым лидером «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель после матча 4-го тура РФПЛ против ЦСКА (1:1) заявил, что готов быть новым лидером сине-бело-голубых. «Летом ушел наш лидер – Халк. Я готов быть новым лидером «Зенита», но, повторюсь, наш футбол очень изменился, теперь мы делаем акцент на командную игру. Сегодня ЦСКА выглядел сильнее, чем в матче за Суперкубок месяц назад», – сказал Витсель.

РФПЛ. ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом», «Терек» обыграл «Уфу»

В центральном матче тура «Зенит» у себя дома сыграл вничью с ЦСКА – 1:1. На гол Романа Еременко хозяева ответили точным ударом Юрия Жиркова под занавес первого тайма. В другой встрече «Терек» вырвал победу у «Уфы», забив два мяча в концовке матча. Грозненцы выиграли со счетом 3:1.

Ключевые моменты 4-го тура РФПЛ

Испания. Примера Россия. Премьер-лига Европа Барселона Зенит Кристал Пэлас Наполи Лестер Интер Ростов Ахмат Нобоа Кристиан Мангала Эльяким Витсель Аксель Браво Клаудио Бентеке Кристиан Икарди Мауро
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Бриг
1471726629
самая неудачная игра витселя за все время. ошибка за ошибкой - это лидер?!
Ответить
_Химик_
1471729352
Мерсисайдцы красавцы - за хорошую сумму избавились от очередного "поленца"
Ответить
TUMS
1471733406
Неплохая работа над ошибками ЦСКА, после матча за супер кубок.
Ответить
Ден 781
1471739439
Почему не пишите что Бразильцы олимпийские чемпионы ?
Ответить
343443
1471748087
Неплохая работа над ошибками ЦСКА
Ответить
pik54
1471758760
Результат по игре.
Ответить
lihindic
1471762284
да
Ответить
Главные новости
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова в матче с его первым ассистом
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+