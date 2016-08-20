Браво покинет «Барселону». ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью. Дайджест событий дня

Браво забрал вещи с базы «Барселоны» и сегодня проведет последний матч за клуб

Голкипер «Барселоны» Клаудио Браво в ближайшее время перейдет в «Манчестер Сити». По информации источника, матч 1-го тура Примеры против «Бетиса» станет для чилийского вратаря последним в составе каталонской команды. Отмечается, что футболист уже забрал свои вещи с клубной базы. Напомним, Браво выступает за «Барселону» с 2014 года. В прошедшем сезоне голкипер провел за каталонцев в Примере 32 матча, в которых пропустил 22 гола.

Бентеке стал игроком «Кристал Пэлас»

Форвард «Ливерпуля» Кристиан Бентеке стал игроком «Кристал Пэлас». Бельгиец заключил с «орлами» пятилетнее соглашение. Финансовые подробности сделки неизвестны, однако ранее СМИ сообщали, что трансфер 25-летнего игрока обойдется лондонскому клубу 32,5 миллиона фунтов стерлингов. Таким образом, Бентеке станет самым дорогим приобретением «Кристал Пэлас» за всю его историю.

Таблица летних трансферов АПЛ

«Наполи» может приобрести у «Манчестер Сити» Мангала

Руководство «Наполи» заинтересовано в услугах защитника «Манчестер Сити» Эльякима Мангала. Сообщается, что неаполитанский клуб уже сделал официальный запрос о трансфере. Сумма возможной сделки оценивается в 15-18 миллионов евро. Отметим, что проблемой перехода может стать высокая зарплата футболиста. Ранее сообщалось, что Мангала не входит в планы тренерского штаба «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне.

АПЛ. «Лестер» поделил очки с «Арсеналом»

В матче 2-го тура АПЛ действующий чемпиона Англии «Лестер» на своем поле разошелся миром с «Арсеналом» – 0:0. Засветился в этой встрече Ахмед Муса, вышедший на замену на 85-й минуте. Нигериец мог заработать пенальти, но судья встал на сторону Бельерина, с которым Муса боролся за мяч.

Икарди подпишет с «Интером» новый контракт с суммой отступных в 100 миллионов

Нападающий «Интера» Мауро Икарди близок к тому, чтобы продлить контракт с миланским клубом до июня 2021 года. По информации источника, сумма отступных по новому соглашению составит 100 миллионов евро. При этом зарплата самого футболиста будет равняться 5 миллионам в год. В прошедшем сезоне Икарди провел за «Интер» в Серии А 33 матча, в которых забил 16 голов.

«Ростов» до первого сентября полностью расплатится за трансфер Нобоа

Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов заявил, что «Ростов» намерен до конца августа полностью расплатиться с ПАОК за полузащитника Кристиана Нобоа. «Задолженность по трансферу Нобоа из ПАОК составляет 55,9 миллионов рублей. По этому вопросу мне удалось договориться с Иваном Саввиди. Клуб написал в ПАОК соответствующее письмо. До первого сентября мы этот вопрос закроем. Для нас важно это сделать, чтобы клуб получил возможность заявить новых футболистов», – приводит слова Гуськова «Чемпионат-Ростов».

Рейтинг: ЦСКА, «Зенит», «Спартак», «Краснодар» – кто станет чемпионом России?

Витсель: «Готов быть новым лидером «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель после матча 4-го тура РФПЛ против ЦСКА (1:1) заявил, что готов быть новым лидером сине-бело-голубых. «Летом ушел наш лидер – Халк. Я готов быть новым лидером «Зенита», но, повторюсь, наш футбол очень изменился, теперь мы делаем акцент на командную игру. Сегодня ЦСКА выглядел сильнее, чем в матче за Суперкубок месяц назад», – сказал Витсель.

РФПЛ. ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом», «Терек» обыграл «Уфу»

В центральном матче тура «Зенит» у себя дома сыграл вничью с ЦСКА – 1:1. На гол Романа Еременко хозяева ответили точным ударом Юрия Жиркова под занавес первого тайма. В другой встрече «Терек» вырвал победу у «Уфы», забив два мяча в концовке матча. Грозненцы выиграли со счетом 3:1.

Ключевые моменты 4-го тура РФПЛ