Вера, надежда, любовь. Кто будет новым тренером «Локомотива»?

Валерий Карпин – вера

Основной кандидат на должность тренера «Локомотива». Как и год назад. Как и два. О странных, задокументированных на фото, отношениях Смородского и Карпина говорили давно, делая логический вывод о назначении красноречивого специалиста в клуб. Парадокс, но наиболее реальным его появление в Черкизово стало как раз после ухода одиозного президента. Карпин прокачал репутацию, став за пару месяцев с отрывом лучшим футбольным телеэкспертом страны (а, может, и единственным). Многие на такое, знаете ли, ведутся.

О провале в «Армавире» и «Мальорке» уже никто не вспомнит. Зато у каждого в памяти остались харизматичные поступки времен «Спартака». Красно-зеленые и красно-белые – близнецы-братья. Обе команды когда-то были народными, а сейчас лишь становятся поводом для смеха и ложных надежд. И если уж Валера выступал на арене цирка однажды, то наверняка готов сделать это еще раз. Ведь вера в него у болельщицкого люда незыблемее, чем в Христа и, прости господи, президента России. Тем более что неделю назад он публично отказался произносить фразу «У меня в сердце «Спартак». Наверняка что-то задумал.

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Курбан Бердыев – надежда

Вчера появилась информация, что переговоры с крутейшим тренером российского футбола закончились ничем. Слушайте, тут и объявлять не надо: человек выбирает между сборной России, «Спартаком» и «Локомотивом» – очевидно, кого он предпочтет. Уже и в клубе дали понять, что остановились на кандидатурах Семина и некоего неназываемого голландского тренера (Хиддинк? Адвокат? Волан-де-Морт?). Нет, «дали понять» – слишком деперсонифицировано. Речь о высказываниях председателя совета директоров Мещерякова, который отрицает интерес к тому же Карпину. Напомним, что до этого он же отрицал уход Смородской, отставку Черевченко (и продолжает отрицать, что главным ее поводом было нежелание руководства назначить тренером вратарей Хапова).

Это все к чему – в случае с новостями из «Локо» сейчас нужно руководствоваться оруэлловским принципом двоемыслия. Поэтому и слухам об окончательном отказе Бердыева верить не стоит. Ну нет, конечно, не поэтому. Просто в сердце любого болельщика «Локомотива» теплится несокрушимая надежда о приходе маститого и основательного тренера.

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Юрий Семин – любовь

Да-да-да, «Локо» заходит на третий круг. Первое, что сделал Геркус, придя на пост президента, заявил, что намерен вернуть легенд клуба и найти каждому по должности. Разумеется, была произнесена сакральная фамилия – Семин. Тогда, перед матчем с «Зенитом», всем показалось, что речь об уютном кабинете и непыльной работенке. Сейчас же всерьез говорят о тренерской деятельности. Палыч через прессу заявил, что готов – дело за руководством. Любопытно, что он пока такой единственный. Ну, кто готов. Верите или нет, но даже великий и неповторимый лучезарный светоч отказался от возвращения в клуб полный «человеческой мерзости». Иметь отношения с «Локо» сейчас никто не хочет, словно с не раз попадавшимся аферистом.

Но, как мы знаем, настоящая любовь нивелирует все недостатки. У Семина и «Локо» она именно такая и непрекращающаяся. А уж болельщики его любят так же сильно, как собственных родителей. Беспроигрышный вариант. Для имиджа. Но любовь, как и положено, затуманивает факт, что Юр Палыч давно переквалифицировался на работу с аутсайдерами, и то не всегда успешную. Что ж, но все равно всяко лучше, чем Черчесов, о котором ходили слухи еще месяц назад.

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