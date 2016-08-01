«Краснодар» разгромил «Томь». «Рубин» вдесятером поделил очки с «Амкаром». Завершился 1-й тур РФПЛ

Два весьма неплохих матча прошли в понедельник, но гости вновь не отличились.
«Рубин» – «Амкар» – 0:0 | Видеогалерея
Онлайн матча «Краснодар» – «Томь» – 3:0 | Видеогалерея
«Рубиновый» состав не очень впечатлил: всего два новичка в основе. Кстати, Сергей Рыжиков сегодня провел 250-й матч в российских чемпионатах.
«Краснодар» выбрал мощный атакующий состав на игру с «Томью».
Измайлов получил травму еще в первом тайме и был заменен на Ахмедова. Здоровья, Марат!
Максим Канунников был удален за две желтые карточки. Вот это дебют у Грасии.
В параллельном матче Смолов завершил точным ударом красивую комбинацию «Краснодара».
Мамаев не попал в ворота с двух метров, но «Краснодар» все же удвоил счет. Здорово забил Ари, и 2:0.
И тут же третий гол влетает в ворота «Томи»! Смолов оформил дубль.
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