«Краснодар» разгромил «Томь». «Рубин» вдесятером поделил очки с «Амкаром». Завершился 1-й тур РФПЛ

Два весьма неплохих матча прошли в понедельник, но гости вновь не отличились.

«Рубин» – «Амкар» – 0:0 | Видеогалерея

Онлайн матча «Краснодар» – «Томь» – 3:0 | Видеогалерея

«Рубиновый» состав не очень впечатлил: всего два новичка в основе. Кстати, Сергей Рыжиков сегодня провел 250-й матч в российских чемпионатах.

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«Краснодар» выбрал мощный атакующий состав на игру с «Томью».

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Измайлов получил травму еще в первом тайме и был заменен на Ахмедова. Здоровья, Марат!

Максим Канунников был удален за две желтые карточки. Вот это дебют у Грасии.

В параллельном матче Смолов завершил точным ударом красивую комбинацию «Краснодара».

Мамаев не попал в ворота с двух метров, но «Краснодар» все же удвоил счет. Здорово забил Ари, и 2:0.

И тут же третий гол влетает в ворота «Томи»! Смолов оформил дубль.

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