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    «Спартак» разгромил «Арсенал». «Терек» обыграл «Крылья», а «Урал» – «Уфу». Главные события 1-го тура РФПЛ


    3
    Голосов: 2
    31.07.2016 21:30
    Один гол на три стартовых матча чемпионата России – это ужасно, но сегодня было куда веселее. «Бомбардир» отследил все ключевые моменты второго игрового дня в первом туре РФПЛ.

    Начинали мы сегодня с игры в Екатеринбурге, там нынешняя команда Виктора Гончаренко приехала в гости к его бывшей. При этом в стартовом составе «Урала» появился Роман Павлюченко, который помог уральцам победить «Уфу».

    Онлайн матча «Урал» – «Уфа» – 2:0

    Видеогалерея матча

    Форма выглядела вот так:

    Стадион готов:

    1:0 в пользу уральцев, блестяще провалом «Уфы» воспользовался Емельянов.

    Под конец первого тайма «Урал» удвоил счет, Павлюченко нанес точный удар после прострела. Счет 2:0 так не изменился до финального свистка.

    Второй матч сегодняшнего дня состоялся на «Открытие-Арене»: московский «Спартак» принял тульский «Арсенал» – бывшую команду нынешнего главного тренера красно-белых Дмитрия Аленичева. И успешно разгромил его. Скучно не было, как мы и обещали.

    Онлайн матча «Спартак» – «Арсенал» – 4:0

    Видеогалерея матча

    Фотогалерея матча

    Спартаковский состав очень любопытен: пять номинальных защитников в основе!

    Гости упустили супермомент и были за это мгновенно наказаны: Ананидзе открыл счет в матче!

    История повторилась: Тула могла сравнять, но не сравняла, «Спартак» перетерпел, а затем удвоил счет. И снова Джано!

    Второй тайм начался с гола «Спартака». Блестяще разобрался на своем фланге Комбаров, прострел которого и замкнул Промес. И уже 3:0!

    Четвертый мяч «Спартак» забил уже в добавленное время. Отличная работа, Квинси Промес!

    Заключительная игра дня прошла на «Ахмат-Арене»: «Терек» сразился с самарскими «Крыльями Советов» без своего тренера – Рашид Рахимов не смог присутствовать на матче из-за высокой температуры.

    Онлайн матча «Терек» – «Крылья Советов» – 1:0

    Видеогалерея матча

    А вот, кто руководил «Тереком» вместо Рахимова:

    «Крылья» успешно размялись перед игрой.

    Жаль, но снова в РФПЛ не очень зрелищный матч. Хотя «Терек» мог открыть счет несколько раз:

    «Терек» ближе к концу матча все же забил, пусть и с пенальти. Отличился Грозав.

    «Зенит» и «Локомотив» голов не забили. «Анжи» отобрал очки у ЦСКА. Главные события 1-го тура РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Урал», ФК «Уфа»
    Рейтинг: 3 Голосов: 2
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +72

      D'achkov 2 августа 2016, 12:25

      арсенал жалко

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 1 августа 2016, 04:41

      По результату все мои три прогноза оправдались, не прошел только тотал по "Спартаку"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +45

      Тим2015 31 июля 2016, 23:12

      голы пошли

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +504

      alex-76 31 июля 2016, 20:35

      на свиноферме праздник, Глушаков готовит шашлык.......

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      Nikitich 31 июля 2016, 20:22

      Ай, это Спартак!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 31 июля 2016, 17:32

      урал усилился

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -3

      lihindic 31 июля 2016, 16:52

      ага

      0
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