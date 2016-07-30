«Зенит» и «Локомотив» голов не забили. «Анжи» отобрал очки у ЦСКА. Главные события 1-го тура РФПЛ

Чемпионат России наконец-то стартовал! «Бомбардир» в режиме онлайн показывает ключевые моменты матчей стартового тура российской Премьер-лиги.

Новосельцев принес «Ростову» победу над «Оренбургом»!

Матч ЦСКА и «Анжи» завершился нулевой ничьей. В игре «Ростова» и «Оренбурга» голов пока тоже не наблюдается.

Уже три тайма скучных нулей. Не такого старта чемпионата мы ждали.

twit text — РФПЛ (@rfpl) 30 июля 2016 г.

Фернандес оказался на острие атаки.

Георгиеский поучаствовал в опасном моменте.

Составы на игру «Анжи» – ЦСКА.

twit text — РФПЛ (@rfpl) 30 июля 2016 г.

Главный момент этого матча.

Перерыв. Забитых голов нет, опасности маловато.

Пока все говорят только о Халке. Моментов в нашем матче маловато.

twit text — РФПЛ (@rfpl) 30 июля 2016 г.

Составы на матч «Зенит» – «Локомотив».