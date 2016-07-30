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    «Зенит» и «Локомотив» голов не забили. «Анжи» отобрал очки у ЦСКА. Главные события 1-го тура РФПЛ


    0
    Голосов: 0
    30.07.2016 17:30
    Чемпионат России наконец-то стартовал! «Бомбардир» в режиме онлайн показывает ключевые моменты матчей стартового тура российской Премьер-лиги.

    Новосельцев принес «Ростову» победу над «Оренбургом»!

    Матч ЦСКА и «Анжи» завершился нулевой ничьей. В игре «Ростова» и «Оренбурга» голов пока тоже не наблюдается.

    Уже три тайма скучных нулей. Не такого старта чемпионата мы ждали.

    Фернандес оказался на острие атаки.

    Георгиеский поучаствовал в опасном моменте.

    Составы на игру «Анжи» – ЦСКА.

    Главный момент этого матча.

    Перерыв. Забитых голов нет, опасности маловато.

    Пока все говорят только о Халке. Моментов в нашем матче маловато.

    Составы на матч «Зенит» – «Локомотив».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +72

      D'achkov 1 августа 2016, 11:09

      скучнейшая игра зенита

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +45

      Тим2015 30 июля 2016, 20:44

      пока скучно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      Ильгизар И 30 июля 2016, 19:11

      Вперед!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 30 июля 2016, 18:33

      Локомотив выпорет этих цыганят

      -3
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