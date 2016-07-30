«Зенит» и «Локомотив» голов не забили. «Анжи» отобрал очки у ЦСКА. Главные события 1-го тура РФПЛ

Чемпионат России наконец-то стартовал! «Бомбардир» в режиме онлайн показывает ключевые моменты матчей стартового тура российской Премьер-лиги.
Новосельцев принес «Ростову» победу над «Оренбургом»!
Матч ЦСКА и «Анжи» завершился нулевой ничьей. В игре «Ростова» и «Оренбурга» голов пока тоже не наблюдается.
Уже три тайма скучных нулей. Не такого старта чемпионата мы ждали.
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— РФПЛ (@rfpl) 30 июля 2016 г.
Фернандес оказался на острие атаки.
Георгиеский поучаствовал в опасном моменте.
Составы на игру «Анжи» – ЦСКА.
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— РФПЛ (@rfpl) 30 июля 2016 г.
Главный момент этого матча.
Перерыв. Забитых голов нет, опасности маловато.
Пока все говорят только о Халке. Моментов в нашем матче маловато.
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— РФПЛ (@rfpl) 30 июля 2016 г.
Составы на матч «Зенит» – «Локомотив».
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— РФПЛ (@rfpl) 30 июля 2016 г.
Источник: Бомбардир.ру
Фото: РФПЛ