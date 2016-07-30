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  • «Зенит» и «Локомотив» голов не забили. «Анжи» отобрал очки у ЦСКА. Главные события 1-го тура РФПЛ

«Зенит» и «Локомотив» голов не забили. «Анжи» отобрал очки у ЦСКА. Главные события 1-го тура РФПЛ

Новосельцев принес «Ростову» победу над «Оренбургом»!

Матч ЦСКА и «Анжи» завершился нулевой ничьей. В игре «Ростова» и «Оренбурга» голов пока тоже не наблюдается.

Уже три тайма скучных нулей. Не такого старта чемпионата мы ждали.

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Фернандес оказался на острие атаки.

Георгиеский поучаствовал в опасном моменте.

Составы на игру «Анжи» – ЦСКА.

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Главный момент этого матча.

Перерыв. Забитых голов нет, опасности маловато.

Пока все говорят только о Халке. Моментов в нашем матче маловато.

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Составы на матч «Зенит» – «Локомотив».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Россия. Премьер-лига Россия Зенит Локомотив
Комментарии (4)
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Garrincha58
1469892789
Локомотив выпорет этих цыганят
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Ильгизар И
1469895065
Вперед!
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Тим2015
1469900673
пока скучно
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D'achkov
1470038948
скучнейшая игра зенита
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