«Зенит» и «Локомотив» голов не забили. «Анжи» отобрал очки у ЦСКА. Главные события 1-го тура РФПЛ

Новосельцев принес «Ростову» победу над «Оренбургом»!

Матч ЦСКА и «Анжи» завершился нулевой ничьей. В игре «Ростова» и «Оренбурга» голов пока тоже не наблюдается.

Уже три тайма скучных нулей. Не такого старта чемпионата мы ждали.

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Фернандес оказался на острие атаки.

Георгиеский поучаствовал в опасном моменте.

Составы на игру «Анжи» – ЦСКА.

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Главный момент этого матча.

Перерыв. Забитых голов нет, опасности маловато.

Пока все говорят только о Халке. Моментов в нашем матче маловато.

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Составы на матч «Зенит» – «Локомотив».