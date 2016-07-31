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  • «Спартак» начал чемпионат с разгрома. «МЮ» собирается купить защитника «Зенита». Дайджест событий дня

«Спартак» начал чемпионат с разгрома. «МЮ» собирается купить защитника «Зенита». Дайджест событий дня

Три домашние победы в РФПЛ

Сегодня состоялись еще три матча первого тура РФПЛ, в которых хозяева, как и вчера, не дали гостям забить ни одного гола. «Урал» дома обыграл «Уфу» со счетом 2:0 благодаря мячам Романа Емельянова и Романа Павлюченко, «Спартак» крупно выиграл у тульского «Арсенала» со счетом 4:0 после того, как дублями отметились Джано и Квинси Промес, а «Терек» победил 1:0 «Крылья Советов» после точного удара Георге Грозава с пенальти. Завтра состоятся оставшиеся два матча стартового тура – «Рубин» – «Амкар» и «Краснодар» – «Томь».

Фотогалерея матча «Спартак» – «Арсенал»

«Спартак» крупно победил «Арсенал». «Урал» выиграл у «Уфы». Главные события 1-го тура РФПЛ

Испанцы и итальянцы проектируют новую Лигу чемпионов

Британские СМИ сподобились на инсайд: оказывается, ведущие клубы Испании и Италии являются инициаторами создания новой Лиги чемпионов для того, чтобы увеличить свои доходы. В новом формате ЛЧ либо будут играть по шесть представителей с каждого чемпионата, либо число участников сократится до 16. Матчи при этом будут проходить в выходные дни. Как вам идея?

Сборная России может сыграть на новом стадионе «Зенита» будущей весной

Оптимизму министра спорта РФ Виталия Мутко нет предела: по его мнению, сборная России сыграет товарищеский матч на новой арене в Санкт-Петербурге уже весной следующего года. «Если Санкт-Петербург выдержит график строительства, то в апреле-мае мы можем там сыграть», – заявил Мутко.

Стадион «Зенита» проводит лето веселее, чем ты. Подтверждаем фактами

«МЮ» нацелился на защитника «Зенита»

Ведущий игрок обороны «Зенита» Эсекьель Гарай попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», который планирует заплатить за аргентинца аж 40 миллионов фунтов. «МЮ» до сих пор находится в поиске усиления линии обороны и обращает внимание на футболиста из РФПЛ, который перебрался в Россию пару лет назад – когда выиграл вместе с Аргентиной серебряные медали чемпионата мира.

«Спартак» рассчитывает на покупку Ивановича

Московский «Спартак» не теряет надежд прикупить опытного центрального защитника и раздумывает над приобретением футболиста «Челси» Бранислава Ивановича, выступавшего десять лет назад за московский «Локомотив». По данным Transfermarkt, стоимость Ивановича составляет 11 миллионов евро. В прошедшем сезоне Иванович провел за «Челси» в АПЛ 33 матча, в которых забил два гола и заработал пять желтых карточек.

Диарра, Йоветич и Чорлука – в символической сборной возможных покупок «Спартака»

«Тереку» понадобился защитник «Лацио»

«Терек» ведет переговоры о трансфере футболиста «Лацио» Маурисио, который выступает на месте центрального защитника. Грозненцы постараются взять бразильца в аренду с правом выкупа. В прошедшем сезоне Маурисио провел за «Лацио» в Серии А 24 матча, в которых заработал 13 желтых карточек. Стоит отметить, что недавно за «Терек» уже выступал игрок по фамилии Маурисио – этот полузащитник в нынешнем году перебрался в «Зенит».

«Локомотив» выступил с заявлением по Чорлуке

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил, что клуб не собирается продавать защитника Ведрана Чорлуку во время летнего трансферного окна. «Команда в настоящее время не рассматривает продажу Чорлуки. Любой интерес к конкретному игроку поднимает его трансферную стоимость. Я предпочитаю с точки зрения бизнеса не комментировать трансферные слухи. Но, могу сказать, что мы рассматриваем различные варианты усиления состава. Усиление игры команды зависит не только от футболистов, это комплексная система», – отметил Мещеряков.

Калитвинцев рассказал, будет ли Денисов играть за «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев сообщил, что полузащитник команды Игорь Денисов будет заявлен за бело-голубых в ближайшее время. «Денисов семимильными шагами идет на восстановление, 11 августа у него контрольное МРТ. Мы на него очень сильно рассчитываем. Заявим Денисова, когда он будет здоров», – отметил Калитвинцев.

Россия. Премьер-лига Россия Спартак Арсенал Ахмат Крылья Советов Урал Уфа Россия Зенит Лацио Локомотив Динамо Денисов Игорь Иванович Бранислав Гарай Эсекьель Чорлука Ведран Маурисио Калитвинцев Юрий
Комментарии (16)
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Raider26
1469998823
Ну что ж, молодцы. А как-то тухло чемпионат начался
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GeorgeXIII
1470000461
Спартак - молодца!!!
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@ SAFRFN
1470010902
Ну что друзья теперь вы убедились Что такое Кокорин...Кто его вообще придумал...маятник который мечется по полю бес смысла ....а на Ч. Е он больше валялся на поле-эта неустойчивость на ногах и есть причина алкоголизма...
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@ SAFRFN
1470011537
А Шатов,который благодаря бразильцу и португальцу хоть как-то смотрелся на поле...А сей час пешка пешкой...Неваляшки-это и есть игроки сборной....А этот из Краснодара...игроки за чужой счёт...Уберите иностранцев и вы получите жалких ,бессмысленных любителей Пива...
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palych1974
1470011757
Всех - с началом сезона! Красно - белых - с победой!
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343443
1470024053
Всех - с началом сезона!
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a-rakhmatov
1470025079
Молодцы!!! Спартак сыграл в своем стиле!
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zeni
1470026317
Спартак опять начинает чемпионат с ДОГОВОРНЯКа..БЕДА!
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REDWHITE_
1470031322
Зенька и кони мертвые и это сильно радует
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mihail1980
1470068284
молодцы
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