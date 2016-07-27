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    «Зенит» и «Ростов» троллят друг друга в твиттере


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    Голосов: 8
    27.07.2016 19:17
    Главные ньюсмейкеры дня сцепились в ожесточенной словесной битве. «Бомбардир» показывает, почему с пиаром неплохо у обеих команд.

    «Ростов» в плане маркетинга всегда только разочаровывал. Но сегодня же дончане решил исправиться, затроллив самый креативный клуб России. Причем сделали это в день самой шумной акции с эпическим представлением формы «Зенита». Петербуржцы тоже в долгу не остались. Возможно, все только начинается.

    Презентация сезона. «Зенит» показал новую форму в Арктике

    Дурман Бердыева. Почему болеть за «Ростов» все равно не надо

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер «Зенита»
    Рейтинг: 4 Голосов: 8
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 29 июля 2016, 13:03

      тролли блин)))

      0
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      Рейтинг: +88

      Marvianu 29 июля 2016, 10:40

      нищие с бомжами сцепились :р

      0
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      Рейтинг: +1452

      Mariner 28 июля 2016, 18:18

      Смех смехом, а раз уж Ростов взял в честной борьбе обычно наше место в ЛЧ, то пожалуйста не облажайтесь! В группу вы обязаны выйти. Очень нужны очки в табл. коэфф. УЕФА. Удачи в ответной игре.

      2
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 28 июля 2016, 13:30

      Бомжи никак не успокоятся!!! Обида до смерти, как так голубой цвет не понравился
      трудящимся!!! Какие-то вы все нежные, прям дети. А если за вас кроме Ростова
      возьмутся еще Спартак, ЦСКА и Краснодар, вы , что вообще сопли распустите?
      Не позорьтесь! Вы же бомжи, хоть и голубые.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +37

      Foxitkuban 28 июля 2016, 08:09

      Дети письками меряются - это нормально...

      0
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 > Foxitkuban 28 июля 2016, 08:52

      А вы когда свой стад открывать будете?

      3
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      Рейтинг: +37

      Foxitkuban > Igorello97 30 июля 2016, 06:24

      В сентябре, а вы когда назад, в РПЛ?

      0
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 28 июля 2016, 00:04

      Пускай троллят, главное чтобы ни у кого не подгорало)

      0
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      Рейтинг: +44

      Keeper161 27 июля 2016, 23:00

      Видели как Бухаров над Зенитом прикольнулся сегодня в инстаграме ?аахахах

      0
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      Рейтинг: +22

      Made in august 27 июля 2016, 21:27

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Понятно. Этим способом Зенит хочет привлечь болельщиков в свои ряды? Удачи. Но вы, как и весь росфутбол - говно. ) Примите истину.

      -4
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      Рейтинг: +22

      Made in august > серый1925 27 июля 2016, 22:00

      МОСКВА, 23 июля. /Корр. ТАСС Марк Пестряков/. Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" планирует увеличить число болельщиков в программе лояльности до 700 тысяч человек в течение двух лет. Об этом журналистам сообщил генеральный директор клуба Максим Митрофанов.

      Подробнее на ТАСС:
      http://tass.ru/sport/3480037

      -2
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      Рейтинг: +22

      Made in august > серый1925 27 июля 2016, 22:00

      Впредь заткнись, выродок.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +11242

      alp > Made in august 27 июля 2016, 22:13

      что ж ты толчешься тогда здесь, если в россии футбол гавно?

      0
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 > Made in august 28 июля 2016, 00:57

      Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал данные опроса о том, кто является наиболее популярным в России футболистом, какой клуб – лидер по числу болельщиков и каков сегодня уровень интереса к футболу.

      «Зенит» остаётся лидером в рейтинге заядлых болельщиков и просто интересующихся футболом (13%). Второе место делят столичные клубы «Спартак» и ЦСКА (по 8%).

      2
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей > серый1925 28 июля 2016, 16:51

      Видать сильно заболели, да не той болезнью...

      -1
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      Рейтинг: +256

      Ris 27 июля 2016, 20:37

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Низко.

      -6
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      Рейтинг: +11242

      alp > Ris 27 июля 2016, 22:14

      зато все видно

      0
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      Рейтинг: -313

      Китaец 27 июля 2016, 20:29

      Ебать. Нашли соперника по плечу? С Юве соревнуйтесь, раз уж такие охуенные, или хотя-бы Лестером. А так и с уфой можно, Зенит? ахахаха

      -3
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      Рейтинг: +11242

      alp > Китaец 27 июля 2016, 22:14

      так то это ростов залупился.. и пох ростов это или барса - на в щи

      1
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      Рейтинг: -313

      Китaец > alp 27 июля 2016, 23:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Залупу давно нюхал? Где ростов с зенитом и где барса. Несколько световых лет разницы. Далбаёб ахаха

      -4
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      Рейтинг: +11242

      alp > Китaец 28 июля 2016, 08:10

      ты просто писец как не в кассу )))) даже без ника понятно что ты = кЕтаец )))))))

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