«Зенит» и «Ростов» троллят друг друга в твиттере

«Ростов» в плане маркетинга всегда только разочаровывал. Но сегодня же дончане решил исправиться, затроллив самый креативный клуб России. Причем сделали это в день самой шумной акции с эпическим представлением формы «Зенита». Петербуржцы тоже в долгу не остались. Возможно, все только начинается.
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— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 27 июля 2016 г.
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— Football Club Rostov (@rostovfc) 27 июля 2016 г.
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— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 27 июля 2016 г.
Презентация сезона. «Зенит» показал новую форму в Арктике
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