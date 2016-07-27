«Зенит» и «Ростов» троллят друг друга в твиттере

Главные ньюсмейкеры дня сцепились в ожесточенной словесной битве. «Бомбардир» показывает, почему с пиаром неплохо у обеих команд.

«Ростов» в плане маркетинга всегда только разочаровывал. Но сегодня же дончане решил исправиться, затроллив самый креативный клуб России. Причем сделали это в день самой шумной акции с эпическим представлением формы «Зенита». Петербуржцы тоже в долгу не остались. Возможно, все только начинается.

twit text — ФК «Зенит» (@zenit_spb) 27 июля 2016 г.

twit text — Football Club Rostov (@rostovfc) 27 июля 2016 г.

twit text — ФК «Зенит» (@zenit_spb) 27 июля 2016 г.

Презентация сезона. «Зенит» показал новую форму в Арктике

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