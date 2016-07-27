«Зенит» и «Ростов» троллят друг друга в твиттере

«Ростов» в плане маркетинга всегда только разочаровывал. Но сегодня же дончане решил исправиться, затроллив самый креативный клуб России. Причем сделали это в день самой шумной акции с эпическим представлением формы «Зенита». Петербуржцы тоже в долгу не остались. Возможно, все только начинается.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Презентация сезона. «Зенит» показал новую форму в Арктике

Дурман Бердыева. Почему болеть за «Ростов» все равно не надо