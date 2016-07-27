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«Зенит» и «Ростов» троллят друг друга в твиттере

«Ростов» в плане маркетинга всегда только разочаровывал. Но сегодня же дончане решил исправиться, затроллив самый креативный клуб России. Причем сделали это в день самой шумной акции с эпическим представлением формы «Зенита». Петербуржцы тоже в долгу не остались. Возможно, все только начинается.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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Комментарии (25)
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GoldPlayFIFARus9
1469639965
Чё то не понял про ещё одну презентацию формы и Ростов...
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Китaец
1469640565
Ебать. Нашли соперника по плечу? С Юве соревнуйтесь, раз уж такие охуенные, или хотя-бы Лестером. А так и с уфой можно, Зенит? ахахаха
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Ris
1469641059
Низко.
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Made in august
1469644069
Понятно. Этим способом Зенит хочет привлечь болельщиков в свои ряды? Удачи. Но вы, как и весь росфутбол - говно. ) Примите истину.
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Keeper161
1469649653
Видели как Бухаров над Зенитом прикольнулся сегодня в инстаграме ?аахахах
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Fju-2
1469653498
Пускай троллят, главное чтобы ни у кого не подгорало)
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vgarakh
1469701833
Бомжи никак не успокоятся!!! Обида до смерти, как так голубой цвет не понравился трудящимся!!! Какие-то вы все нежные, прям дети. А если за вас кроме Ростова возьмутся еще Спартак, ЦСКА и Краснодар, вы , что вообще сопли распустите? Не позорьтесь! Вы же бомжи, хоть и голубые.
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Mariner
1469719114
Смех смехом, а раз уж Ростов взял в честной борьбе обычно наше место в ЛЧ, то пожалуйста не облажайтесь! В группу вы обязаны выйти. Очень нужны очки в табл. коэфф. УЕФА. Удачи в ответной игре.
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Marvianu
1469778026
нищие с бомжами сцепились :р
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D'achkov
1469786601
тролли блин)))
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