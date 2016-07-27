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    Презентация сезона. «Зенит» показал новую форму в Арктике


    4.4
    Голосов: 8
    27.07.2016 16:34
    Питерский клуб поддерживает имидж самой обсуждаемой команды сезона. Даже новый комплекты формы «Зенит» представил на краю света.

    Это не фотошоп и не кадры из фильма, футболисты «Зенита» на самом деле находятся в Арктике. А и именно – на платформе «Приразломная», единственной, что добывает нефть для России в тех краях. В столь закрытое место клуб пригласил, ктобывыдумали, компания «Газпром нефть». Таким образом, болельщики (200 работников), которые редко имеют возможность наблюдать матчи любимого клуба, стали единственным зрителями презентации. Форма тоже необычная и пронизанная петербуржской культурой: полоса символизирует ленту военного мундира Петра I, а шрифты вдохновлены творчеством футуристов. Кстати, полный комплект формы уже поступил в продажу. Даже как-то и не хочется вспоминать про вчерашнюю презентацию «Ростова».

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт «Зенита»
    Рейтинг: 4.4 Голосов: 8
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +1351

      15112007 29 июля 2016, 11:41

      Красивая форма, лучше прошлогодней.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 28 июля 2016, 05:29

      Там бы их и оставить , пусть свои зарплаты отрабатывают .......

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +333

      AndresLoko 27 июля 2016, 21:18

      опять понты понты понты..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +379

      o33uk 27 июля 2016, 21:08

      Их бы отправить на фото сессию в январе под Тюмень )))) , но фото красивые молодцы мальчики посмотрим на вас когда чемп начнётся.

      1
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      Рейтинг: +10

      Arte_Mike 27 июля 2016, 20:27

      Вратарская форма красивая

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +223

      АХ 27 июля 2016, 19:18

      Чемпионат арктического шельфа?)

      0
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      Рейтинг: -313

      Китaец 27 июля 2016, 19:14

      Миссия «Зенит»: Выебем планету. Ниче, скоро она заебется и стрехнет нас как перхоть, каким нибудь метеоритом или вспышкой сверхновой звезды.

      -3
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      Рейтинг: +70

      Zepen 14 27 июля 2016, 18:14

      Не сильно она отличается от старой.
      Сделайте уже нормальную красивую форму. Внесите в дизайн формы, что-то новое уже. Старое уже надоело.
      И для показа новой формы не обязательное ехать в Арктику.

      2
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      Рейтинг: -22

      Cobold > Zepen 14 27 июля 2016, 18:34

      Бабла народного вагон, не жалко. Скоро на луне фотать футболёров в форме будут...

      0
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 27 июля 2016, 17:30

      Классная новая форма,мне нравится. Хотя можно было бы внести по-больше оригинальности

      1
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      Рейтинг: +24

      seawave 27 июля 2016, 17:29

      Красивая такая форма..!

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