Презентация сезона. «Зенит» показал новую форму в Арктике

Это не фотошоп и не кадры из фильма, футболисты «Зенита» на самом деле находятся в Арктике. А и именно – на платформе «Приразломная», единственной, что добывает нефть для России в тех краях. В столь закрытое место клуб пригласил, ктобывыдумали, компания «Газпром нефть». Таким образом, болельщики (200 работников), которые редко имеют возможность наблюдать матчи любимого клуба, стали единственным зрителями презентации. Форма тоже необычная и пронизанная петербуржской культурой: полоса символизирует ленту военного мундира Петра I, а шрифты вдохновлены творчеством футуристов. Кстати, полный комплект формы уже поступил в продажу. Даже как-то и не хочется вспоминать про вчерашнюю презентацию «Ростова».

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