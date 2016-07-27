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Презентация сезона. «Зенит» показал новую форму в Арктике

Это не фотошоп и не кадры из фильма, футболисты «Зенита» на самом деле находятся в Арктике. А и именно – на платформе «Приразломная», единственной, что добывает нефть для России в тех краях. В столь закрытое место клуб пригласил, ктобывыдумали, компания «Газпром нефть». Таким образом, болельщики (200 работников), которые редко имеют возможность наблюдать матчи любимого клуба, стали единственным зрителями презентации. Форма тоже необычная и пронизанная петербуржской культурой: полоса символизирует ленту военного мундира Петра I, а шрифты вдохновлены творчеством футуристов. Кстати, полный комплект формы уже поступил в продажу. Даже как-то и не хочется вспоминать про вчерашнюю презентацию «Ростова».

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Комментарии (22)
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Denmark*
1469626860
Новая? И что в ней -нового-? Такая же, как и все предыдущие сезоны. Голубая, синяя, белая... ни-ка-ких нововведений не засёк. По-настоящему новая, видна у Локомотива, Ростова, Рубина...
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vladimir-7
1469627507
Начинается освоение нового стадиона Зенита в Арктике.
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kauk
1469629198
надо Кокорина и Дзюбу в Арктике оставить пусть морские котики и пингвины их засмеют
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seawave
1469629795
Красивая такая форма..!
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GoldPlayFIFARus9
1469629829
Классная новая форма,мне нравится. Хотя можно было бы внести по-больше оригинальности
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Zepen 14
1469632442
Не сильно она отличается от старой. Сделайте уже нормальную красивую форму. Внесите в дизайн формы, что-то новое уже. Старое уже надоело. И для показа новой формы не обязательное ехать в Арктику.
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Китaец
1469636043
Миссия «Зенит»: Выебем планету. Ниче, скоро она заебется и стрехнет нас как перхоть, каким нибудь метеоритом или вспышкой сверхновой звезды.
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o33uk
1469642906
Их бы отправить на фото сессию в январе под Тюмень )))) , но фото красивые молодцы мальчики посмотрим на вас когда чемп начнётся.
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AndresLoko
1469643500
опять понты понты понты..
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VikNMar
1469672944
Там бы их и оставить , пусть свои зарплаты отрабатывают .......
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