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Совесть Погребняка, дебют Тихонова и скандалы во Владивостоке. Анонс ФНЛ-2016/17

Готово ли «Динамо» к дебюту в ФНЛ?

Концовка матча «Динамо» – «Зенит». Над стадионом «Арена Химки» повисла тревожная тишина. Собравшиеся болельщики ежеминутно заглядывали в свои планшеты, чтобы следить за параллельной игрой «Уфа» – «Спартак». Каждый из них надеялся на чудо. И каждый внутри себя понимал: это конец. Итоговые 0:3 и победа «Уфы» означали только одно: «Динамо» впервые в истории отправляется в ФНЛ.

«Давай, парни! Подстригите его!» – кричали с трибун прорвавшимся к Дьякову болельщикам. Внеплановая стрижка сорвалась из-за отсутствия ножниц. Теперь спасаться от парикмахеров с трибун Дьякову предстоит в «Томи», где в первом контрольном матче защитник «привез» два гола. «Динамо» же необходимо немедленно возвращаться в РФПЛ. А следственно – более классные защитники.

Владимир Рыков и Сергей Терехов не могут похвастать пышной шевелюрой. Они никогда не попадали в расширенный список сборной России. Зато у болельщиков никогда не бывает претензий к их самоотдаче. Спортивное упрямство, желание играть за родной клуб и заложенная в низших лигах привычка впахивать делают Рыкова и Терехова «золотыми» приобретениями «Динамо». Из той же категории – приобретения Нарубина, Белорукова и Сапеты. Богатый и – что самое главное – успешный опыт игры в ФНЛ имеют форварды Панченко и Луценко.

Более того, «Динамо» удалось удержать в своих рядах Игоря Денисова и Павла Погребняка! «Моя статистика не впечатляет. Что уж скрывать, она позорная! Но я буду продолжать работать на тренировках. Только через труд я смогу вернуть уважение болельщиков» – заявил форвард. Ради «Динамо» Погребняк отклонил предложения «Томи» и «Уфы» – хотя в этом случае и не терял бы в зарплате. Да и новый тренер ему понравился. «Общительный, юморной», – отозвался Погребняк о Калитвинцеве. Перед самым стартом, правда, Погребняк оказался вне заявки «Динамо». «Вопрос к руководству», — ответил игрок, открыв новую страницу конфликта с клубом.

Свою работу новый спортивный директор «Динамо» Роман Орещук выполняет на отлично. Вслед за ним веское слово должен сказать Юрий Калитвинцев. «За работу на сборах ставлю команде 5. За качество футбола – 4 с минусом» – тревожно заявил украинец. «Динамо» дебютирует в ФНЛ матчем с «Тюменью». Как и Калитвинцев, болельщики «бело-голубых» ждут стартовой игры с оптимизмом. Но не без доли тревоги.

Иван Темников: «Динамо» проявило конкретику, а из Томска не было звонков»

Смогут ли обновленная «Мордовия» и озлобленная «Кубань» вернуться обратно?

Севилья – город, идеально подходящий для любителей искусства. Многочисленные дома сменяются гигантскими соборами и переливающимися на солнце фонтанами. Базилика Макарена, дворец Алькасар, Золотая Башня... Регулярные победы в Лиге Европы, выход в финал Кубка Испании. Дмитрий Черышев мог наслаждаться лучами славы и севильского солнца. Вместо этого в начале июня от СМИ пришло сообщение: Черышев попрощался с «Севильей» и вылетел на родину. Вылетел, чтобы принять потонувшую «Мордовию».

«Я приехал сюда не просто так. Мне хочется, чтобы «Мордовия» побеждала в каждом матче и демонстрировала интересную зрелищную игру» – заявил на дебютной пресс-конференции Черышев-старший. Кассеты с прошлогодними матчами «Мордовии» наверняка собирают пыль в квартире Дмитрия: в межсезонье ряды саранчан пополнили 25 (!) новичков. Поэтому сходу ждать от обновленной «Мордовии» искрометного футбола не приходится.

А вот «Кубань» намерена разорвать ФНЛ с самых первых туров. Благо злость от несправедливого результата «стыков» с «Томью» не остыла до сих пор. Недавний товарищеский матч этих команд это только подтвердил. Чего стоит откровенный прыжок сзади Валерия Чуперки в ноги Гапону на 32 минуте! Томские футболисты порой играли откровенно грязно, но это не спасло их от поражения – 4:2. «Кубань» одержала пять побед в пяти контрольных матчах и подходит к сезону по-спортивному озлобленной. А чтобы «злость» не угасала до 38 тура, краснодарский клуб вернул в свои ряды Дана Петреску. С румыном на скамейке, судьям будет куда сложнее «убивать» «Кубань».

Проявит ли себя «теневой» фаворит?

Как и все периферийные болельщики, тосненцы с волнением следят за политической обстановкой в собственном городе. В конце июня прошли выборы на должность Президента Федерации Футбола Ленинградской Области. Победу в них одержал Борис Пайкин – человек, считающийся отцом-основателем «Тосно». После утверждения Пайкина в должности, значительно ускорится процесс строительства нового стадиона «Тосно». А пока архитекторы рисуют проект, команда планирует «побег» в РФПЛ.

«Наш бюджет в этом сезоне увеличится на 100 миллионов рублей. Он составит 400 миллионов, и это – без учета денег на новый стадион» – не скрывает своей амбициозности Пайкин. Пока же тосненцы будут принимать гостей в Великом Новгороде. «От Тосно до Великого Новгорода всего 180 км. Местные болельщики полюбили нашу команду, так что временно будем играть там» – продолжает Пайкин.

Есть предпосылки, что в следующем сезоне в Великом Новгороде будет команда РФПЛ. Нигматуллин, Буйволов, Кашчелан, Мухаметшин, Кутьин... Наконец, поражающий своей голеобильностью на сборах Антон Заболотный. А помогать Дмитрию Парфенову тренировать россыпь местных звезд будет Владимир Бесчастных.

Сможет ли «Енисей» острить и на футбольном поле?

– «На фоне ЦСКА игра «Енисея» смотрелась. Откуда такая сыгранность?» – спросил журналист. «Мы стараемся, чтобы болельщикам нравилось» – скромно ответил новый главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов. Игра с армейцами завершилась со счетом 2:2. Но по свидетельствам очевидцев, к победе были ближе именно красноярцы.

«Енисею» надоело быть клубом-шутом. Твиттер местной команды – неоднократный чемпион ФНЛ по юмору. Но за удачную шутку три очка не дают, а на футбольном поле дела команды с каждым годом становились все хуже. В прошлом сезоне это вылилось в закономерный вылет «Енисея» в зону Восток. На счастье красноярцев, «Смена» отказалась выходить в ФНЛ и тем самым дала красно-синим второй шанс. Которым они намерены использовать на все 100.

«Мы с Тихоновым начинаем с нуля. Мы находимся в одной лодке. И многое поставили на то, чтобы все у нас получилось» – заявил губернатор Красноярска Виктор Толоконский. Учитывая явную благосклонность руководства края и фактор Тихонова, «Енисей» может зацепиться за четвертую строчку. Но это – при удачном стечении обстоятельств и кропотливой работе как на зеленом, так и на трансферном поле.

Кто сойдет с дистанции по ходу чемпионата?

«Мы не выйдем на тренировку. Руководство клуба говорит о том, что деньги будут через 10 дней, потом через две недели и так далее. В команде 12–13 человек, которые пойдут до конца. Нам нечего терять!» – пригрозил один из игроков «Луч-Энергии» в конце прошлого сезона.

По слухам, есть вероятность, что «Луч» вообще не доиграет этот чемпионат. Некогда участник РФПЛ распродал почти всех лидеров, а их сменщики вряд ли смогут довести «Луч» даже до середины таблицы. По сведениям Vl.ru, долги клуба перед работниками превышают 30 миллионов рублей! Наставнику «Луч-Энергии» Сергею Передне приходится проявлять незаурядные качества оратора и психолога, чтобы направить мысли ребят на футбол. И ему это блестяще удается! Во всех пяти контрольных матчах «Луч» одержал победу.

В опасности находятся не только дальневосточные «тигры». Тяжелое финансовое положение у «Сокола», «Волгаря» и «Шинника» – последним даже пришлось продать клубный автобус. Но хуже всего может прийтись новичку ФНЛ «Тамбову». «У многих специалистов возникал вопрос — зачем им ФНЛ? Такое ощущение, что сначала сделали, а потом подумали, — пояснил местный журналист Юрий Холодов. — Практика последних сезонов в ФНЛ показывает: из пяти входящих в нее команд три вылетают, в том числе из-за недостатка финансов. Если у «Тамбова» уже сегодня остро встает вопрос о бюджете, думаю, перспектива клуба ясна — оказаться в тройке вылетающих после первого же сезона».

Павленко, Доссена и другие игроки, которых могли бы купить Кокорин и Мамаев вместо шампанского

Расписание 1 тура ФНЛ:

Все матчи состоятся 11 июня

12:00. «Луч-Энергия» – «Мордовия» – 1:0

15:30. «Енисей» – «Нефтехимик»

17:30. «Волгарь» – «Факел»

18:00. «Спартак-2» – «Сибирь»

18:00. «Тамбов» – «СКА-Хабаровск»

18:30. «Спартак» Нч – «Кубань»

19:00. «Зенит-2» – «Сокол»

19:00. «Тосно» – «Химки»

19:30. «Динамо» – «Тюмень»

20:00. «Балтика» – «Шинник»

Россия. ФНЛ ФНЛ Динамо Кубань (ЛФЛ) Мордовия Тосно Енисей Луч Шинник Тамбов Погребняк Павел Терехов Сергей Рыков Владимир Петреску Дан Калитвинцев Юрий Тихонов Андрей
Комментарии (3)
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mihail1980
1468252059
это точно
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Lav571
1468307233
Это к Рыкову не было претензий? да в той же томи он голы привозил постоянно, да физика есть, но он же совсем не понимает что происходит на поле.
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,bpjy
1468342171
теперь буду за Енисей болеть
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