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    Иван Темников: «Динамо» проявило конкретику, а из Томска не было звонков»

    16 июня 2016
    Защитник Иван Темников только-только оформил свое соглашение с московским «Динамо». В интервью корреспонденту «Бомбардира» он рассказал, почему вместо Премьер-лиги выбрал бело-голубых, а также о том, как быстро столичный гранд вернется в элиту.

    Как появился вариант с «Динамо»?

    – После второй стыковой встречи со мной связался Роман Орещук, занимающий сейчас пост спортивного директора бело-голубых, и предложил такой вариант с «Динамо». Был ли шанс остаться в Томске? Вроде бы я был в планах на продление контракта, но мне в итоге так ничего и не предложили. Хотя сейчас представители «Томи» говорят, что не потянули мои запросы. Повторюсь – никакого предложения не было.

    – Вместо Премьер-лиги вы выбрали ФНЛ… Может следовало подождать еще предложений?

    – От Томска ничего не предлагали, а «Динамо» – это именитый клуб с богатой историей, я верю, что мы сможем быстро вернуться в элиту. Не надоел ли мне ФНЛ? Сейчас самый далекий выезд – это Хабаровск, а вот с «Томью» я уже налетался вдоволь. Моя семья живет в Москве, так что предложение от «Динамо» стало просто идеальным.

    – Из Томска слышатся выкрики, что Темников погнался за деньгами…. Скажите честно: сильно выиграли в деньгах?

    – Знаю об этих разговорах, но скажу прямо: контракт у меня практически тот же, что был в «Томи». Клуб зимой пытался вести переговоры о продлении действующего соглашения, но до конкретики дело так и не дошло. Хотелось бы заодно поблагодарить болельщиков сибирского клуба, они тепло принимали меня все время, что я был в Томске.

    – «Динамо» сильно обновилось за последнее время. Не станет ли в этой связи не слишком выполнимой задача выхода в РФПЛ за один год?

    – У нас будет достаточно времени на то, чтобы сыграться. Впереди ждет сбор в Германии, там запланировано большое количество контрольных встреч, через них будет наигрывать связи. А потом уже по возвращению нас также ждет еще одна проверка перед стартом ФНЛ.

    – В команде появился Владимир Рыков, который «утопил» не один коллектив Премьер-лиги….

    – Мы уже шутили по данному поводу, но сейчас верим, что Володя станет как раз лидером «Динамо», который поведет за собой клуб в элиту, где бело-голубым самое и место.

    – Вы, кстати, уже успели дебютировать в команде Юрия Калитвинцева в поединке с одноклубниками из Брянска.

    – Да, есть такое. Очень уже хотелось попробовать себя в цветах «Динамо», начать наигрывать какие-то связки, находить взаимопонимание с новыми партнерами.

    Напомним, что московское «Динамо» объявило о подписании контрактов с Владимиром Рыковым, Александром Сапетой, Сергеем Тереховым, Александром Зотовым, Иваном Темниковым и Сергеем Нарубиным.

    Фото: fctomtomsk.ru

    Рейтинг: 5 Голосов: 2
    Комментарии5
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      Рейтинг: +134

      Заря 17 июня 2016, 05:32

      Отличного игрока Динамики подписали!

      0
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      Рейтинг: -63

      NEYMAR DYNAMO MOSKOW 16 июня 2016, 13:03

      мне кажется что сейчас лидер это сапета , но если приедет луценко , то лидером будет он

      -1
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      Рейтинг: -63

      NEYMAR DYNAMO MOSKOW 16 июня 2016, 13:02

      рыков лидер ??????????????

      -1
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      Рейтинг: +23

      Михай 16 июня 2016, 12:25

      Что-ж, Ваня! Удачного старта тебе с Динамо, чтобы ты вернулся с командой в элиту уже в следующем году. Чтобы травмы тебя обходили стороной, удачи во всех начинаниях!

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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 16 июня 2016, 12:22

      Неплохой фланговый защитник еще по выступлениям за Динамо Брянск

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