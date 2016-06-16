Иван Темников: «Динамо» проявило конкретику, а из Томска не было звонков»

Защитник Иван Темников только-только оформил свое соглашение с московским «Динамо». В интервью корреспонденту «Бомбардира» он рассказал, почему вместо Премьер-лиги выбрал бело-голубых, а также о том, как быстро столичный гранд вернется в элиту.

– Как появился вариант с «Динамо»?

– После второй стыковой встречи со мной связался Роман Орещук, занимающий сейчас пост спортивного директора бело-голубых, и предложил такой вариант с «Динамо». Был ли шанс остаться в Томске? Вроде бы я был в планах на продление контракта, но мне в итоге так ничего и не предложили. Хотя сейчас представители «Томи» говорят, что не потянули мои запросы. Повторюсь – никакого предложения не было.

– Вместо Премьер-лиги вы выбрали ФНЛ… Может следовало подождать еще предложений?

– От Томска ничего не предлагали, а «Динамо» – это именитый клуб с богатой историей, я верю, что мы сможем быстро вернуться в элиту. Не надоел ли мне ФНЛ? Сейчас самый далекий выезд – это Хабаровск, а вот с «Томью» я уже налетался вдоволь. Моя семья живет в Москве, так что предложение от «Динамо» стало просто идеальным.

– Из Томска слышатся выкрики, что Темников погнался за деньгами…. Скажите честно: сильно выиграли в деньгах?

– Знаю об этих разговорах, но скажу прямо: контракт у меня практически тот же, что был в «Томи». Клуб зимой пытался вести переговоры о продлении действующего соглашения, но до конкретики дело так и не дошло. Хотелось бы заодно поблагодарить болельщиков сибирского клуба, они тепло принимали меня все время, что я был в Томске.

– «Динамо» сильно обновилось за последнее время. Не станет ли в этой связи не слишком выполнимой задача выхода в РФПЛ за один год?

– У нас будет достаточно времени на то, чтобы сыграться. Впереди ждет сбор в Германии, там запланировано большое количество контрольных встреч, через них будет наигрывать связи. А потом уже по возвращению нас также ждет еще одна проверка перед стартом ФНЛ.

– В команде появился Владимир Рыков, который «утопил» не один коллектив Премьер-лиги….

– Мы уже шутили по данному поводу, но сейчас верим, что Володя станет как раз лидером «Динамо», который поведет за собой клуб в элиту, где бело-голубым самое и место.

– Вы, кстати, уже успели дебютировать в команде Юрия Калитвинцева в поединке с одноклубниками из Брянска.

– Да, есть такое. Очень уже хотелось попробовать себя в цветах «Динамо», начать наигрывать какие-то связки, находить взаимопонимание с новыми партнерами.

Напомним, что московское «Динамо» объявило о подписании контрактов с Владимиром Рыковым, Александром Сапетой, Сергеем Тереховым, Александром Зотовым, Иваном Темниковым и Сергеем Нарубиным.

Фото: fctomtomsk.ru