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    Хиддинк может вернуться в сборную России. Акинфеев отличился на Евро. Дайджест событий дня


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    Голосов: 0
    23.06.2016 22:24
    В финале Кубка Америки сыграют Аргентина и Чили. Карпин ушел из «Армавира». Роналду продлит контракт с «Реалом». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    Некоторые члены РФС заинтересованы в кандидатуре Хиддинка

    И его назначение – вполне реальный сюжет. В РФС активно обсуждает его, как следующего тренера сборной, а новости дошли уже и до иностранной прессы. Сам Гус заявил, что пока не думает о будущем и хочет отдохнуть после клубного сезона. Конкретики в вопрос нового тренера национальной команды не добавил и Виталий Мутко, который заявил, что данное место может занять каждый, вплоть до женщины.

    «Русские идут!» Что говорили о сборной России восемь лет назад

    Акинфеев стал третьим на Евро по числу сейвов

    В Интернете все реже смеются над рекордами Игоря. Возможно, потому, что он готов ставить новые – положительные. Мы прекрасно знаем, сколько раз он выручал команду на этом ЧЕ, а статистика знает еще лучше – 14. Это третий результат после исландского кипера-режиссера Ханнеса Хальдорссона (19), и североирландца Майкла МакГоверна (16).

    Второй год подряд в финале Копа Америка встретятся Аргентина и Чили

    Чемпионат Европы лишь только приближается к стадии плей-офф, тогда как в Америке финал континентального кубка состоится уже в понедельник. В нем вновь сойдутся аргентинцы и чилийцы. «Альбиселеста» без проблем одолела в полуфинале США (4:0), а «ла роха» вчера расправилась со сборной Колумбии (2:0). Напомним, что год назад подопечные Херардо Мартино потерпели поражение в серии пенальти.

    В Армавире утратили веру в Карпина

    Или же он сам попросту устал от нервной работы. Так или иначе, Карпин и руководство клуба «Армавир» достигли договоренности о расторжении контракта. Тренер провел в дебрях ФНЛ около года, после чего вылетел оттуда вместе с командой, не выполнив задачу на сезон.

    Роналду остается в «Реале»

    Криштиану успевает не только вытаскивать сборную в плей-офф, но и параллельно решаться вопросы контракта. Несмотря на все слухи об уходе из клуба, португалец принял решение провести в Мадриде еще 4 года – соглашение будет заключено до 2020-го. Сообщается, что зарплата футболиста составит 21 миллион евро. Официально о продлении контракта объявят после окончания Евро-2016.

    Шесть по пятьдесят. Почему Роналду получит «Золотой мяч», хотя не победит на Евро

    Де Хеа не переедет в Мадрид

    Потому что «Реал» окончательно отказался от идеи его покупки. Известный журналист и инсайдер Гильем Балаге сообщил, что Давид счастлив в Манчестер и не планирует ничего менять. В стане «сливочных» же намерены делать ставку на Кейлора Наваса.

    Карасева не допустили к плей-офф Евро

    Ближе к решающим стадиям уменьшается количество не только футбольных, но и судейских команд. Российская бригада покидает турнир вслед за сборной. Среди других несчастливцев специалисты из Чехии, Норвегии, Румынии и даже Франции. Напомним, что Сергей Карасев отсудил на Евро-2016 два матча: РумынияШвейцария (1:1) и ИсландияВенгрия (1:1), в каждом из которых он назначил по одному пенальти.

    Варди не уйдет из «Лестера»

    Сегодня сенсация прошлого сезона продлила контракт на фантастических условиях: теперь зарплата нападающего составит 100 тысяч фунтов в неделю. Соглашение подписано на 4 года. Слухи об «Арсенале» больше не актуальны, а жена Джейми уже ждет официальных извинений от болельщиков, оскорблявших ее семью.

    Цифра дня. Варди остается в «Лестере»

    Пять крутых вещей и достижений 3-го тура Евро-2016​

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +223

      АХ 25 июня 2016, 09:14

      Сборная России пробилась на Евро из группы вместе с Австрией и Швецией. Все три сборных вылетели с чемпионата на групповом этапе, набрав три очка на троих. Ну какой Хиддинк, ну что вы...!?

      0
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 24 июня 2016, 12:48

      Карпин готовится сборную тренировать. А разве может быть хуже?

      0
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      Рейтинг: +348

      343443 24 июня 2016, 05:53

      дело в игроках

      0
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      Рейтинг: +305

      Strig 24 июня 2016, 05:38

      У НАС _ САНКЦИИ, НАДО ВВЕСТИ ПРОТИВ ИНОСТРАННЫХ ТРЕНЕРОВ И ИГРОКОВ! А ТОГО КТО ЗВАЛ КАПЕЛЛУ _ НУ САМИ ПОНИМАЕТЕ!

      0
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      Рейтинг: +979

      TUMS 24 июня 2016, 00:29

      Акинфеев единственный из всех достоин уважения. Молодец Игорь. Оставайся таким всегда.

      -2
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      Рейтинг: +17

      rumbinaddd 23 июня 2016, 23:50

      в колхоз какой нибудь съездить предложить деревенщинам по 100к зп они бегать будут хоть 2 дня не останавливаясь как собаки бешеные а нашим млн платят и не один (ps. зажрались одним словом)

      2
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      Рейтинг: +63

      Nark0z > vvv246 24 июня 2016, 15:00

      я вон в любительской бесплатно гоняю, дайте мне 100к и я в сборной за матч хоть 20 км буду пробегать)))

      2
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      Рейтинг: +96

      Айзен 87 23 июня 2016, 23:21

      надо молодых с огнем в глазах которые будут мышчи рвать ради результата, а не зажравшихся "любимчиков" которым главное перед лч ле травму не получить и денег заработать

      2
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 23 июня 2016, 22:33

      дело не в тренере а в руководстве

      -1
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      Рейтинг: +262

      spartak_88 > x-x-x-x-x 23 июня 2016, 22:39

      Дело в игроках)) если они не хотят играть, то и результата не будет, каким бы руководство не было

      1
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