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    Жена Варди: «Интересно, у многих ли хватит смелости извиниться передо мной и мужем теперь?»

    Жена нападающего «Лестера» Джейми Варди Ребека Варди хочет, чтобы фанаты клуба принесли ей свои извинения в связи с тем, что футболист остается в клубе. Напомним, после новостей о возможном переходе Варди в «Арсенал» многие болельщики «Лестера» принялись оскорблять супругу игрока в социальных сетях.

    «Мне интересно, многие ли из тех, кто поливал меня и мужа грязью без всяких причин, найдут в себе смелость извиниться? За такое поведение должно быть стыдно…», – написала Ребека Варди на своей странице в Twitter.

    Ранее стало известно, что Варди продлил контракт с «Лестером».

    Источник: Twitter

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    23.06.2016 20:38
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +536

      dolf666 25 июня 2016, 19:23

      не много ли на себя взяла девочка?? хотели с мужем узнать реакцию фанатов - узнали!! сидите и молчите теперь оба. тоже мне суперзвёзды нашлись

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 23 июня 2016, 21:31

      Как у нас.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 > ШарКий вояж в ТуЛузу 23 июня 2016, 21:35

      Не правда.У нас нет Варди.У нас есть КАКОрин.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > Ronaldinho R10 23 июня 2016, 22:32

      Кто о чем, а ассениЗАТОРы о заПоре...

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +99

      Bekkz > Ronaldinho R10 24 июня 2016, 05:29

      0
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