Жена Варди попросила фанатов «Лестера» воздержаться от оскорблений из-за ухода мужа в «Арсенал»

Стремление быть выше,это цель для любого спортсмена.
Это уровень,это финансовое повышения,повышения в жизни...даже и в таком возрасте!
Джейми - молодец,а пивные алкаши Лестера пускай не страдают манией величия.
Жена нападающего «Лестера» Джейми Варди Ребека ответила фанатам клуба, которые принялись оскорблять футболиста из-за его возможного трансфера в «Арсенал».
«Послушайте, болельщики «Лестера», не пишите мне ваши оскорбительные сообщения! Я не имею никакого отношения к развитию карьеры моего мужа! Это несправедливо», – написала Ребека Варди на своей странице в Twitter.
Напомним, информацию о переходе игрока в «Арсенал» уже подтвердил главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери, а сам трансфер может быть оформлен в ближайшие два дня.