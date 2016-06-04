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    Жена Варди попросила фанатов «Лестера» воздержаться от оскорблений из-за ухода мужа в «Арсенал»

    Жена нападающего «Лестера» Джейми Варди Ребека ответила фанатам клуба, которые принялись оскорблять футболиста из-за его возможного трансфера в «Арсенал».

    «Послушайте, болельщики «Лестера», не пишите мне ваши оскорбительные сообщения! Я не имею никакого отношения к развитию карьеры моего мужа! Это несправедливо», – написала Ребека Варди на своей странице в Twitter.

    Напомним, информацию о переходе игрока в «Арсенал» уже подтвердил главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери, а сам трансфер может быть оформлен в ближайшие два дня.

    Источник: Squawka Football

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    04.06.2016 16:38
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 5 июня 2016, 14:08

      Стремление быть выше,это цель для любого спортсмена.
      Это уровень,это финансовое повышения,повышения в жизни...даже и в таком возрасте!

      Джейми - молодец,а пивные алкаши Лестера пускай не страдают манией величия.

      1
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      Рейтинг: +13

      bobmeister 5 июня 2016, 07:56

      Че за неблагодарные твари... Варди привел команду к титулу, че им еще надо???? Мужик идет дальше. Не факт что в след. сезоне Лестер сохранит форму.

      1
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      Рейтинг: -22

      Cobold > bobmeister 5 июня 2016, 11:24

      Шкурные вопросы превыше всего... это и есть удел иуд и барыг. Поэтому болельщиков понять можно. Если Варди и правда перейдёт в Арсенал, то это пятно на нём будет всегда.

      0
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      Рейтинг: +108

      sciline10 4 июня 2016, 23:03

      Неправы те, кто считает его предателем, неправым итд. Ему 29, года два он может спокойно поиграть на высоком уровне за сильный клуб, да и денег куда больше заплатят, а Лестер? Где будет Лестер в следующем сезоне?
      и второй вопрос, а вы бы отказались? Не думаю)

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      Рейтинг: +11

      ghostfacekillah 4 июня 2016, 22:20

      жалко лестер, будет та же история и как с монпелье

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 4 июня 2016, 19:08

      Наверно Ребека хочет в Лондоне пожить.

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      Рейтинг: +155

      ewgen1986 4 июня 2016, 19:02

      нет надо было еще сезон поиграть в лестере а потом уж....

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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 4 июня 2016, 18:56

      Рибэка твой Джейми в даном случае не прав...сказка в жизни бывает только РАЗ...

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 июня 2016, 18:37

      дурак он как неожиданно вылез так же неожиданно залезет обратно в клоаку

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 4 июня 2016, 16:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Муж и жена-одна сатана

      -9
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