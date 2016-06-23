«Русские идут!» Что говорили о сборной России восемь лет назад

В виду последних неудач, «Диванный Эксперт» листает европейскую прессу и вспоминает, что писали о сборной России на Евро-2008.

Тогда сборная России под руководством голландца Хиддинка творила историю. Историю, которой по праву гордится каждый болельщик, не зависимо от возраста, пола или клубных пристрастий. Апогеем того турнира стал четвертьфинальный матч с Голландией, после которого весь футбольный мир долго не мог понять, что же произошло, а зарубежные газеты вовсю пестрили красочными заголовками. Самые яркие – в этом материале. Welcome!

Marca (Испания)

«Русская революция на ЕВРО»

«Стадион «Санкт-Якоб парк» был свидетелем самого лучшего матча текущего чемпионата Европы. Российская команда дала сольный концерт отличного футбола. Тысячи фанатов сидели с открытыми от удивления ртами, наблюдая игру россиян, которая изначально обещала быть не более чем развлечением для голландцев. Теперь сборная Испании увидела каким будет ее соперник в полуфинале, при условии победы над Италией. Россия представляет собой броневик, не имеющий ничего общего с командой, которую мы видели в стартовом матче группового этапа».

Times (Англия)

«Хиддинк хоронит голландские мечты»

"Высокоэнергичная и высоконравственная команда Гуса Хиддинка показал всем, как нужно решать проблемы с игрой в предельно короткие сроки. Голландцы поплатились за свое неуважение к сопернику и беспорядок в игре. Италия и Испания должны быть очень осторожны. Русские идут!»

La Gazzetta dello Sport (Италия)

«Хиддинк отправляет Голландию домой, а супер-Россию в полуфинал»

«Голландию вчера было не узнать. Ни игрового ритма, ни обороны. Сборная России же очень впечатлила своими физическими данными. К тому же подопечные Гуса Хиддинка не боялись рисковать, что незамедлительно сказалось на результате. Однако хочется верить, что Италия обыграет команду Хиддинка, как уже было на чемпионате мира в Германии в 1/8 финала, когда голландец руководил сборной Австралии».

BBC (Англия)

«Великая Россия разбивает голландские сердца»

«Молодые русские футболисты очаровали своей игрой. В особенности Андрей Аршавин, который измучил голландцев так, что они ничего не могли с ним сделать. Подопечные Марко ван Бастена изо всех сил пытались соответствовать тому, как они выглядели в предыдущих трех играх. Однако это был не день Голландии, это был день триумфа Гуса Хиддинка и его команды.»

El Pais (Испания)

«Русская революция»

«Огромная волна эмоций потрясла европейский футбол. Не было ни одного его любителя, не выразившего восхищения увиденным. Эйфорию и всеобщую радость, которые возникают от зрелища мощной команды, вызвала Россия, игравшая с характером, технично и стильно. Она буквально разделалась со своим соперником, только что повергнувшим финалистов предыдущего чемпионата мира в Германии – Францию и Италию».

Telegraf (Латвия)

«Хиддинк не считал своих футболистов «мартышками». Он даже не научил их играть в футбол. Он просто избавил их от комплексов, привитых еще в юношеском возрасте. И оказалось, что они умеют почти все».

The Guardian (Англия)

«Умный, организованный и агрессивный футбол – классический подход Хиддинка, и с ним российская сборная превратилась в команду».

La Stampa (Италия)

«Аршавин – звезда не меньшего масштаба, чем его тренер. От молодого российского футболиста все без ума».

Gazeta Wyborcza (Польша)

«Русские доказали, что они умеют играть в футбол... «

После поражения от сборной Уэльса, в российской сборной разочаровались практически все. Но я уверен, что однажды история восьмилетней давности повторится и мы вновь будем восторгаться нашей национальной командой. Как хочется, что бы это «однажды» произошло через два года на чемпионате мира в России. Вы верите? Я – да!