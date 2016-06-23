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    Диванный Эксперт Все блоги -

    «Русские идут!» Что говорили о сборной России восемь лет назад

    23 июня 2016
    В виду последних неудач, «Диванный Эксперт» листает европейскую прессу и вспоминает, что писали о сборной России на Евро-2008.

    Тогда сборная России под руководством голландца Хиддинка творила историю. Историю, которой по праву гордится каждый болельщик, не зависимо от возраста, пола или клубных пристрастий. Апогеем того турнира стал четвертьфинальный матч с Голландией, после которого весь футбольный мир долго не мог понять, что же произошло, а зарубежные газеты вовсю пестрили красочными заголовками. Самые яркие – в этом материале. Welcome!

    Marca (Испания)

    «Русская революция на ЕВРО»

    «Стадион «Санкт-Якоб парк» был свидетелем самого лучшего матча текущего чемпионата Европы. Российская команда дала сольный концерт отличного футбола. Тысячи фанатов сидели с открытыми от удивления ртами, наблюдая игру россиян, которая изначально обещала быть не более чем развлечением для голландцев. Теперь сборная Испании увидела каким будет ее соперник в полуфинале, при условии победы над Италией. Россия представляет собой броневик, не имеющий ничего общего с командой, которую мы видели в стартовом матче группового этапа».

    сборная россии

    Times (Англия)

    «Хиддинк хоронит голландские мечты»

    "Высокоэнергичная и высоконравственная команда Гуса Хиддинка показал всем, как нужно решать проблемы с игрой в предельно короткие сроки. Голландцы поплатились за свое неуважение к сопернику и беспорядок в игре. Италия и Испания должны быть очень осторожны. Русские идут!»

    La Gazzetta dello Sport (Италия)

    «Хиддинк отправляет Голландию домой, а супер-Россию в полуфинал»

    «Голландию вчера было не узнать. Ни игрового ритма, ни обороны. Сборная России же очень впечатлила своими физическими данными. К тому же подопечные Гуса Хиддинка не боялись рисковать, что незамедлительно сказалось на результате. Однако хочется верить, что Италия обыграет команду Хиддинка, как уже было на чемпионате мира в Германии в 1/8 финала, когда голландец руководил сборной Австралии».

    Россия-Голландия

    BBC (Англия)

    «Великая Россия разбивает голландские сердца»

    «Молодые русские футболисты очаровали своей игрой. В особенности Андрей Аршавин, который измучил голландцев так, что они ничего не могли с ним сделать. Подопечные Марко ван Бастена изо всех сил пытались соответствовать тому, как они выглядели в предыдущих трех играх. Однако это был не день Голландии, это был день триумфа Гуса Хиддинка и его команды.»

    El Pais (Испания)

    «Русская революция»

    «Огромная волна эмоций потрясла европейский футбол. Не было ни одного его любителя, не выразившего восхищения увиденным. Эйфорию и всеобщую радость, которые возникают от зрелища мощной команды, вызвала Россия, игравшая с характером, технично и стильно. Она буквально разделалась со своим соперником, только что повергнувшим финалистов предыдущего чемпионата мира в Германии – Францию и Италию».

    сборная России

    Telegraf (Латвия)

    «Хиддинк не считал своих футболистов «мартышками». Он даже не научил их играть в футбол. Он просто избавил их от комплексов, привитых еще в юношеском возрасте. И оказалось, что они умеют почти все».

    The Guardian (Англия)

    «Умный, организованный и агрессивный футбол – классический подход Хиддинка, и с ним российская сборная превратилась в команду».

    La Stampa (Италия)

    «Аршавин – звезда не меньшего масштаба, чем его тренер. От молодого российского футболиста все без ума».

    сборная России

    Gazeta Wyborcza (Польша)

    «Русские доказали, что они умеют играть в футбол... «

    После поражения от сборной Уэльса, в российской сборной разочаровались практически все. Но я уверен, что однажды история восьмилетней давности повторится и мы вновь будем восторгаться нашей национальной командой. Как хочется, что бы это «однажды» произошло через два года на чемпионате мира в России. Вы верите? Я – да!

    Рейтинг: 4 Голосов: 8
    Комментарии9
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      Рейтинг: +348

      sergeyshubin 23 июня 2016, 19:08

      Ну это ж тоже маленькая победа!!! Не позови в сборную Слуцкого не поехали бы вообще на евро!!! Так хоть что то....
      Я верю в сборную России!!! Другой у меня просто нет!!!
      Я уверен что на домашнем ЧМ мы покажем всем что не умер у нас футбол!!! В России же привычно все делать в последний момент вот и сборную соберут за два года супер-пупер шикарную!!! Выйдем из группы и дальше как попрем!!! В полуфинале остановимся (я все же реалист) и опять всех футболистов на руках носить будем!!!!

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      Рейтинг: +28

      dzudzack > sergeyshubin 23 июня 2016, 23:28

      а потом ты проснешься

      3
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      Рейтинг: +345

      Totti11 23 июня 2016, 15:55

      На этом чемпионате Европы Мы проиграли только лишь в организации игры и командных действиях!!!! И этого малого хватило, чтобы простые обыватели, которые называют себя "знатоками футбола" опять начали оскорблять наших футболистов! Да у них завышены зарплаты, да им создают идеальные условия...., но не смогли сейчас! Смогут потом!!! А может Сашка Головин вырастет в звезду Европейского футбола, уедет играть в Европу, в топ клубы какие.... и тогда уже у взрослого паренька спросите, стыдно ему или нет!!! А пока будем надеяться.... Вон посмотрите на Великую некогда Бразильскую сборную, тоже кстати из группы не вышла на своём континетальном первенстве...... Всё когда-то меняется, и вот уже Албания почти прошла в плей офф..... Ладно, что-то меня понесло опять.....Будем надеяться на лучшее и сделаем правильные выводы!!! Ведь отрицательный результат - это тоже результат!!! Верьте, надейтесь и смотрите футбол - это великолепное зрелище!!!

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      Рейтинг: +939

      Riot Zero > Totti11 23 июня 2016, 17:08

      Выйдешь из запоя, перечитай свой пост.

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      Рейтинг: +28

      dzudzack > Totti11 23 июня 2016, 23:30

      Зрелище великолепное- не спорю, особенно если за рашку не болеешь

      -1
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      Рейтинг: +345

      Totti11 > Riot Zero 24 июня 2016, 16:25

      прочитал твои посты, ты скуден умом!!! Жаль мне таких....

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      Рейтинг: +20

      old_seemann 23 июня 2016, 15:29

      Слеза, отставить!!!

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      Рейтинг: +31

      ArmyaneVpered 23 июня 2016, 15:05

      Не верю )

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      Рейтинг: +31

      ArmyaneVpered 23 июня 2016, 15:05

      Не верю)

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