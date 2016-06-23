«Русские идут!» Что говорили о сборной России восемь лет назад

Ну это ж тоже маленькая победа!!! Не позови в сборную Слуцкого не поехали бы вообще на евро!!! Так хоть что то....
Я верю в сборную России!!! Другой у меня просто нет!!!
Я уверен что на домашнем ЧМ мы покажем всем что не умер у нас футбол!!! В России же привычно все делать в последний момент вот и сборную соберут за два года супер-пупер шикарную!!! Выйдем из группы и дальше как попрем!!! В полуфинале остановимся (я все же реалист) и опять всех футболистов на руках носить будем!!!!
Тогда сборная России под руководством голландца Хиддинка творила историю. Историю, которой по праву гордится каждый болельщик, не зависимо от возраста, пола или клубных пристрастий. Апогеем того турнира стал четвертьфинальный матч с Голландией, после которого весь футбольный мир долго не мог понять, что же произошло, а зарубежные газеты вовсю пестрили красочными заголовками. Самые яркие – в этом материале. Welcome!
Marca (Испания)
«Русская революция на ЕВРО»
«Стадион «Санкт-Якоб парк» был свидетелем самого лучшего матча текущего чемпионата Европы. Российская команда дала сольный концерт отличного футбола. Тысячи фанатов сидели с открытыми от удивления ртами, наблюдая игру россиян, которая изначально обещала быть не более чем развлечением для голландцев. Теперь сборная Испании увидела каким будет ее соперник в полуфинале, при условии победы над Италией. Россия представляет собой броневик, не имеющий ничего общего с командой, которую мы видели в стартовом матче группового этапа».
Times (Англия)
«Хиддинк хоронит голландские мечты»
"Высокоэнергичная и высоконравственная команда Гуса Хиддинка показал всем, как нужно решать проблемы с игрой в предельно короткие сроки. Голландцы поплатились за свое неуважение к сопернику и беспорядок в игре. Италия и Испания должны быть очень осторожны. Русские идут!»
La Gazzetta dello Sport (Италия)
«Хиддинк отправляет Голландию домой, а супер-Россию в полуфинал»
«Голландию вчера было не узнать. Ни игрового ритма, ни обороны. Сборная России же очень впечатлила своими физическими данными. К тому же подопечные Гуса Хиддинка не боялись рисковать, что незамедлительно сказалось на результате. Однако хочется верить, что Италия обыграет команду Хиддинка, как уже было на чемпионате мира в Германии в 1/8 финала, когда голландец руководил сборной Австралии».
BBC (Англия)
«Великая Россия разбивает голландские сердца»
«Молодые русские футболисты очаровали своей игрой. В особенности Андрей Аршавин, который измучил голландцев так, что они ничего не могли с ним сделать. Подопечные Марко ван Бастена изо всех сил пытались соответствовать тому, как они выглядели в предыдущих трех играх. Однако это был не день Голландии, это был день триумфа Гуса Хиддинка и его команды.»
El Pais (Испания)
«Русская революция»
«Огромная волна эмоций потрясла европейский футбол. Не было ни одного его любителя, не выразившего восхищения увиденным. Эйфорию и всеобщую радость, которые возникают от зрелища мощной команды, вызвала Россия, игравшая с характером, технично и стильно. Она буквально разделалась со своим соперником, только что повергнувшим финалистов предыдущего чемпионата мира в Германии – Францию и Италию».
Telegraf (Латвия)
«Хиддинк не считал своих футболистов «мартышками». Он даже не научил их играть в футбол. Он просто избавил их от комплексов, привитых еще в юношеском возрасте. И оказалось, что они умеют почти все».
The Guardian (Англия)
«Умный, организованный и агрессивный футбол – классический подход Хиддинка, и с ним российская сборная превратилась в команду».
La Stampa (Италия)
«Аршавин – звезда не меньшего масштаба, чем его тренер. От молодого российского футболиста все без ума».
Gazeta Wyborcza (Польша)
«Русские доказали, что они умеют играть в футбол... «
После поражения от сборной Уэльса, в российской сборной разочаровались практически все. Но я уверен, что однажды история восьмилетней давности повторится и мы вновь будем восторгаться нашей национальной командой. Как хочется, что бы это «однажды» произошло через два года на чемпионате мира в России. Вы верите? Я – да!