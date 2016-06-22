Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Вы держитесь тут. Кого подписать «Локомотиву», имея в бюджете 0 рублей

Вы держитесь тут. Кого подписать «Локомотиву», имея в бюджете 0 рублей

Атем Бен Арфа, «Ницца»

В свое время Бен Арфа считался одним из самых талантливых французских юниоров наравне с Самиром Насри и Каримом Бензема. Двое последних с переменным успехом уже давно выступают в составах грандов европейского футбола, а Атем продолжает скитаться по клубам средней руки. Тем не менее, после проблем с весом и расторжения контракта с «Ньюкаслом» реактивный вингер, кажется, взялся за голову и выдал прекрасный сезон в составе «Ниццы», демонстрируя фирменные слаломные проходы и куражную игру. Пока Атем не спешит продлевать контракт с клубом с Лазурного берега, потому «Локо» стоит подсуетиться. Игрока такого уровня на рынке свободных агентов больше нет.

Ибрагим Цаллагов, «Крылья Советов»

Цаллагов уже давно ходит в молодых и перспективных, однако к 25 годам нигде кроме «Крыльев Советов» не играл. В прошлом сезоне Ибрагим показал добротный и уверенный футбол, цементируя оборону команды как на позиции крайнего защитника, так и в опорной зоне. В пользу Цаллагова говорит и наличие у него российского паспорта, что в наших суровых лимитных реалиях является чуть ли не главным фактором.

Николя Н’Кулу, «Марсель»

Еще один представитель Лиги 1, контракт которого истекает уже в самое ближайшее время. С 2011 года этот камерунский защитник выступает в составе «Марселя», являясь стопроцентным игроком основы. Да, порой он допускает не поддающиеся объяснению ляпы, однако физические данные Н’Кулу и его опыт выступлений во Франции и в еврокубковых турнирах наверняка пригодился бы «Локо». Особенно на фоне ухода Яна Дюрицы и возможного отъезда Ведрана Чорлуки, здорово проявляющего себя на Евро и по слухам привлекшего к себе внимание самой «Баварии».

Мехмет Топал, «Фенербахче»

Топал – номинальный опорник, однако в сборной Турции используется Фатихом Теримом на позиции центрального защитника. Не сказать, что Мехмет блещет на этой позиции, все-таки пять пропущенных мячей в трех матчах Евро – не самый лучший показатель для турецкой команды. Но за турка говорит его опыт. Абы кого в «Валенсию» и «Фенербахче» не берут. Универсал и боец Топал привнес бы агрессии в центральную зону «Локо» и мог бы стать лидером обороны на ближайшие несколько лет. Тем более в Стамбуле продлевать с ним контракт не особо торопятся.

Дмитрий Полоз, «Ростов»

Зажегший в РФПЛ «Ростов» славен в первую очередь командной игрой и тренерским гением Курбана Бердыева, однако и в его составе есть несколько ярких индивидуальностей. Одной из них является Дмитрий Полоз, отметившийся семью мячами по ходу прошедшего сезона. Полоз может сыграть как в центре нападения, так и на краю атаки, обладает хорошей скоростью и голевым чутьем. Не забываем про российский паспорт. Кроме того, Дмитрий является воспитанником «Локомотива» и возвращение в родные пенаты должен воспринять с воодушевлением. В общем, не самый плохой вариант.

Гастон Рамирес, «Саутгемптон»

В свое время Гастон Рамирес считался одним из самых талантливых молодых нападающих АПЛ и даже вызывался в сборную Аргентины, однако после одного яркого сезона в «Саутгемптоне» вдруг резко потух и отправился скитаться по арендам в клубы уровня «Халл Сити» и «Мидлсбро». Вероятнее всего, святые продлевать контракт с 25-летним аргентинцем не будут и отправят его на рынок свободных агентов. Несмотря на не самый удачный период в карьере, Гастон своих талантов не растерял, он все еще способен принимать неординарные решения на поле и за счет яркой индивидуальной игры приносить результат. В него надо просто поверить и дать шанс.

Факундо Ронкалья, «Фиорентина»

Уже четыре года Ронкалья небезуспешно выступает в Серии А. Да, защитником топ-уровня он не является, однако принес бы немало пользы любой команде РФПЛ. В Италии Ронкалью прозвали El Torito, маленький бычок, и не зря. Несмотря на небольшой для защитника рост (175 см) он обладает выдающейся физической мощью, быстр и резок, этакая лайт-версия Карлеса Пуйоля. Кроме того, Ронкалья может сыграть и на фланге атаки, и в опорной зоне. Опытный и надежный универсал, который может достаться потенциальному покупателю бесплатно. Надо просто не обидеть зарплатой.

Баштуш, «Ростов»

Еще один человек, без которого успех «Ростова» в прошлом сезоне было бы немыслимо представить. Ангольский защитник стал одним из главных открытий чемпионата, вместе с Сесаром Навасом и Сосланом Джанаевым составив самую крепкую оборону в РФПЛ. Из-за финансовых трудностей неизвестно, смогут ли ростовчане продлить контракт с Баштушем, к тому же претендентов на него хватает, да и опыт выступлений в РФПЛ – солидный плюс. Почему бы «Локо» не сыграть на опережение?

Мартин Касерес, «Ювентус»

А вот этого защитника вы наверняка знаете. В послужном списке Касереса такие клубы как «Вильярреал», «Барселона», «Севилья» и «Ювентус». И пусть нигде (кроме «Вильярреала») стопроцентным игроком основы он не был, уровень уругвайца известен многим. Сейчас ему уже 29, авантюризма в его действиях значительно поубавилось, надежности – прибавилось. В «Юве» при солидном наборе защитников едва ли будут удерживать Касереса, потому его подписание вполне вероятно.

Роман Нойштедтер, «Шальке»

Да, после чудовищного провала на Евро на Нойштедтера, как и на всю сборную России, выльется (и уже вылилось) не одно ведро грязи. Тем не менее, в «Шальке» Роман выступает уже не первый год. Не феерит, но регулярно появляется в основе. Сейчас в очередь за ним выстроились несколько российских клубов, готовых приютить защитника-опорника и по достоинству оценить наличие у него российского гражданства. «Локомотив» же вполне может навязать конкуренцию.

Ещенко, Мукунку, Овусу-Обейе и другие странные трансферы в новейшей истории «Спартака»

Цифра дня. Новичок «Кубани» сбежал из «Урала» через 3 дня

Россия. Премьер-лига Россия Локомотив Касерес Мартин Топал Мехмет Н'Кулу Николя Бен Арфа Атем Полоз Дмитрий Цаллагов Ибрагим Ронкалья Факундо Нойштедтер Роман Рамирес Гастон Баштуш
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Файдаэн_Шаз
1466591781
Да есть у Локомотива деньги, подтвердили уже. Но на счёт Полоза идея неплохая
Ответить
BellatrixBlack
1466591857
Атем в Локо, смешно...на кой ему нужно ехать в Россию, где уровень футбола ниже, чем во Франции и Испании, где о нем уже подумывают топ клубы?
Ответить
aimer1988
1466595247
Конечно вряд ли это возможно, но Касереса было бы прекрасно взять. Сам за Юве болею, отличный защ, который может и бровку закрыть и в центре защиты сыграть. Единственная проблема - травматичность. Но, как мне кажется, он либо в другую команду серии А перейдет, либо в Примеру. Ибо вряд ли его привлечет отсутствие еврокубков, да и Россия в принципе.
Ответить
pik54
1466602042
нужно играть с теми, которые находятся в составе в данный момент. Нужно ставить своих воспитанников.
Ответить
Joker Loko
1466614788
нужен нап 100% и защитник вместо Дюрицы, да и хороший опорник бы не помешал...
Ответить
LokoGoGo
1466664008
Проясните с Рифатом сначала! А так, Касерес, Полоз и Арфа в Локо хотелось бы увидеть... Вместо Ндинги, Фернандеша, Майкона и Шкулетича
Ответить
nemolod
1466680779
Непонятно только для чего у команд есть дубль? Если это только для трудоустройства близких людей-тогда так и скажите,что у нас есть только основа и больше никого! Но если это резерв,из которого в основу ежегодно должны попадать два-три футболиста,тогда разберитесь в чем дело или тренеры никакие или набранные игроки-в любом случае всех кто не справляется-увольнять!
Ответить
multiscan
1466719599
Про Смородскую забыли! Вот кого на поле выпускать пора!
Ответить
Дима Савенков
1466914406
Автор допустил ошибку, русские клубы не могут нанимать на работу турков. Топал здесь лишний
Ответить
Главные новости
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
Вчера, 22:18
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+