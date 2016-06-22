Вы держитесь тут. Кого подписать «Локомотиву», имея в бюджете 0 рублей

Атем Бен Арфа, «Ницца»

В свое время Бен Арфа считался одним из самых талантливых французских юниоров наравне с Самиром Насри и Каримом Бензема. Двое последних с переменным успехом уже давно выступают в составах грандов европейского футбола, а Атем продолжает скитаться по клубам средней руки. Тем не менее, после проблем с весом и расторжения контракта с «Ньюкаслом» реактивный вингер, кажется, взялся за голову и выдал прекрасный сезон в составе «Ниццы», демонстрируя фирменные слаломные проходы и куражную игру. Пока Атем не спешит продлевать контракт с клубом с Лазурного берега, потому «Локо» стоит подсуетиться. Игрока такого уровня на рынке свободных агентов больше нет.

Ибрагим Цаллагов, «Крылья Советов»

Цаллагов уже давно ходит в молодых и перспективных, однако к 25 годам нигде кроме «Крыльев Советов» не играл. В прошлом сезоне Ибрагим показал добротный и уверенный футбол, цементируя оборону команды как на позиции крайнего защитника, так и в опорной зоне. В пользу Цаллагова говорит и наличие у него российского паспорта, что в наших суровых лимитных реалиях является чуть ли не главным фактором.

Николя Н’Кулу, «Марсель»

Еще один представитель Лиги 1, контракт которого истекает уже в самое ближайшее время. С 2011 года этот камерунский защитник выступает в составе «Марселя», являясь стопроцентным игроком основы. Да, порой он допускает не поддающиеся объяснению ляпы, однако физические данные Н’Кулу и его опыт выступлений во Франции и в еврокубковых турнирах наверняка пригодился бы «Локо». Особенно на фоне ухода Яна Дюрицы и возможного отъезда Ведрана Чорлуки, здорово проявляющего себя на Евро и по слухам привлекшего к себе внимание самой «Баварии».

Мехмет Топал, «Фенербахче»

Топал – номинальный опорник, однако в сборной Турции используется Фатихом Теримом на позиции центрального защитника. Не сказать, что Мехмет блещет на этой позиции, все-таки пять пропущенных мячей в трех матчах Евро – не самый лучший показатель для турецкой команды. Но за турка говорит его опыт. Абы кого в «Валенсию» и «Фенербахче» не берут. Универсал и боец Топал привнес бы агрессии в центральную зону «Локо» и мог бы стать лидером обороны на ближайшие несколько лет. Тем более в Стамбуле продлевать с ним контракт не особо торопятся.

Дмитрий Полоз, «Ростов»

Зажегший в РФПЛ «Ростов» славен в первую очередь командной игрой и тренерским гением Курбана Бердыева, однако и в его составе есть несколько ярких индивидуальностей. Одной из них является Дмитрий Полоз, отметившийся семью мячами по ходу прошедшего сезона. Полоз может сыграть как в центре нападения, так и на краю атаки, обладает хорошей скоростью и голевым чутьем. Не забываем про российский паспорт. Кроме того, Дмитрий является воспитанником «Локомотива» и возвращение в родные пенаты должен воспринять с воодушевлением. В общем, не самый плохой вариант.

Гастон Рамирес, «Саутгемптон»

В свое время Гастон Рамирес считался одним из самых талантливых молодых нападающих АПЛ и даже вызывался в сборную Аргентины, однако после одного яркого сезона в «Саутгемптоне» вдруг резко потух и отправился скитаться по арендам в клубы уровня «Халл Сити» и «Мидлсбро». Вероятнее всего, святые продлевать контракт с 25-летним аргентинцем не будут и отправят его на рынок свободных агентов. Несмотря на не самый удачный период в карьере, Гастон своих талантов не растерял, он все еще способен принимать неординарные решения на поле и за счет яркой индивидуальной игры приносить результат. В него надо просто поверить и дать шанс.

Факундо Ронкалья, «Фиорентина»

Уже четыре года Ронкалья небезуспешно выступает в Серии А. Да, защитником топ-уровня он не является, однако принес бы немало пользы любой команде РФПЛ. В Италии Ронкалью прозвали El Torito, маленький бычок, и не зря. Несмотря на небольшой для защитника рост (175 см) он обладает выдающейся физической мощью, быстр и резок, этакая лайт-версия Карлеса Пуйоля. Кроме того, Ронкалья может сыграть и на фланге атаки, и в опорной зоне. Опытный и надежный универсал, который может достаться потенциальному покупателю бесплатно. Надо просто не обидеть зарплатой.

Баштуш, «Ростов»

Еще один человек, без которого успех «Ростова» в прошлом сезоне было бы немыслимо представить. Ангольский защитник стал одним из главных открытий чемпионата, вместе с Сесаром Навасом и Сосланом Джанаевым составив самую крепкую оборону в РФПЛ. Из-за финансовых трудностей неизвестно, смогут ли ростовчане продлить контракт с Баштушем, к тому же претендентов на него хватает, да и опыт выступлений в РФПЛ – солидный плюс. Почему бы «Локо» не сыграть на опережение?

Мартин Касерес, «Ювентус»

А вот этого защитника вы наверняка знаете. В послужном списке Касереса такие клубы как «Вильярреал», «Барселона», «Севилья» и «Ювентус». И пусть нигде (кроме «Вильярреала») стопроцентным игроком основы он не был, уровень уругвайца известен многим. Сейчас ему уже 29, авантюризма в его действиях значительно поубавилось, надежности – прибавилось. В «Юве» при солидном наборе защитников едва ли будут удерживать Касереса, потому его подписание вполне вероятно.

Роман Нойштедтер, «Шальке»

Да, после чудовищного провала на Евро на Нойштедтера, как и на всю сборную России, выльется (и уже вылилось) не одно ведро грязи. Тем не менее, в «Шальке» Роман выступает уже не первый год. Не феерит, но регулярно появляется в основе. Сейчас в очередь за ним выстроились несколько российских клубов, готовых приютить защитника-опорника и по достоинству оценить наличие у него российского гражданства. «Локомотив» же вполне может навязать конкуренцию.

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