Испания победила Чехию. Представители УЕФА прокрались на базу сборной России. Дайджест событий дня

Испания с трудом переиграла Чехию в первом туре Евро-2016

В матче первого тура группового этапа Евро-2016 сборная Испании сумела вырвать победу над Чехией лишь за три минуты до конца основного времени – единственный и победный мяч забил испанский защитник Жерар Пике после передачи Андреса Иньесты. Таким образом, в группе D лидируют испанцы и хорваты – у них по три очка. У Турции и Чехии набранных баллов пока нет. Во втором туре Испания сыграет с Турцией, а Чехия – с Хорватией.

Ирландцы и шведы сыграли вничью

В первом матче группы Е сборная Ирландии и команда Швеции сыграли вничью 1:1. Оба гола забили игроки ирландской команды: Весли Хулахан поразил чужие ворота, Киран Кларк – свои. Вторая игра из квартета Е будет сыграна вечером: бельгийцы сразятся с итальянцами в Лионе.

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Сотрудники УЕФА тайно проникли на тренировку сборной России

Двое человек тайно пробрались на территорию базы сборной России под видом медицинских работников. На самом деле они оказались людьми, работающими на УЕФА. Информацию подтвердил представитель мэрии Круасси-сюр-Сен.

«Это были два человека из медицинской службы УЕФА в тренировочном центре. Они являлись связующим звеном между французским и российским «Красным крестом» и могли предоставить помощь медслужбе сборной, если бы понадобилось, к примеру, отправить кого-то в городской госпиталь», – сообщил Клэр Виши-Ратте.

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Бразилия вылетела с Кубка Америки из-за гола, забитого рукой

Скандальный эпизод в матче группового турнира Кубка Америки-2016 между Бразилией и Перу (0:1) повлиял на распределение мест в группе. Перуанец Рауль Руидиас стал автором победного гола, рукой переправив мяч в ворота бразильской команды. Благодаря этому забитому мячу сборная Перу квалифицировалась в плей-офф, а Бразилия покинула турнир. Была рука или нет? Решайте сами.

Ломбертс продолжит карьеру у себя на родине

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс в ближайшее время сменит клуб, но в «Гент», где начинал карьеру, не перейдет. СМИ сообщают об интересе к Ломбертсу со стороны другой бельгийской команды, имя которой не называется. Футболиста нет в расположении сборной Бельгии на Евро-2016 из-за травмы, поэтому его судьба может решиться в ближайшие дни.

«Рубин» заинтересован в игроке «Малаги»

Казанский «Рубин» может усилиться бывшим подопечным своего нового тренера Хави Грасии – в «Малаге» специалист работал вместе с венесуэльским защитником Роберто Росалесом. Сам футболист непрочь сменить клуб уже нынешним летом. В минувшем сезоне венесуэлец провел 35 игр и отдал пять голевых передач.

Пьянич стал новичком «Ювентуса»

Полузащитник «Ромы» Миралем Пьянич сегодня приехал в медцентр «Ювентуса», где прошел медицинское обследование. Босниец подписал с туринским клубом контракт, рассчитанный на пять лет. Трансфер обошелся «Ювентусу» в 32 миллиона евро.

ЦСКА обменяет Панченко на Ионова

Форвард ЦСКА Кирилл Панченко может продолжить карьеру в «Динамо», если стороны договорятся о его обмене на полузащитника бело-голубых Алексею Ионова. В этом случае оба перехода состоятся в рамках арендных соглашений. В прошлом сезоне оба футболиста забили по четыре гола. Панченко отдал один голевой пас за 22 игры, Ионов – шесть за 35.