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    Италия разорвала Бельгию в лучшем матче тура. Ключевые моменты 4-го дня Евро


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    Голосов: 0
    13.06.2016 22:00
    Сегодня снова три крутейших игры на Евро-2016! Первый тур в группе D закрыли испанцы с чехами, Ирландия сыграла вничью с командой Швеции на «Стад де Франс», а Бельгия и Италия провели суперматч в Лионе.

    Последний матч сегодняшнего дня оправдал и, возможно, даже превзошел все ожидания: в Лионе сражались Бельгия и Италия, а победу одержали подопечные Антонио Конте.

    Онлайн матча Бельгия – Италия – 0:2

    Видеогалерея матча

    Второй гол Пелле в добавленное время, великолепный гол! Италия выиграла у Бельгии в лучшем матче тура на сей момент.

    Ориги за восемь минут до конца обязан был сравнять счет. И тут же едва не удвоил его Иммобиле.

    Игра у нас изумительная идет, Бельгия и Италия обменялись супермоментами!

    Ох, едва 0:2 не стало, Пелле не попал!

    На 32-й минуте итальянцы открыли счет, и кто герой? Джаккерини!

    Составы! У бельгийцев все-таки появился Вермален. Вместо ожидаемого многими Мертенса – Феллаини

    К футболу готовы!

    Матч, открывший группу Е, завершился вничью: Ирландия и Швеция обменялись голами на «Стад де Франс».

    Ирландия – Швеция – 1:1

    Видеогалерея матча

    Все-таки сравнивает Швеция, автогол Кларка, который оставил ирландцев без победы.

    Швеция чудом не сравняла счет. Вот как Форсберг в ворота не попал?

    48-я минута, и ирландцы выходят вперед! Ху-ла-хан! Это фамилия ирландского полузащитника, забившего гол.

    И потрясающий удар в перекладину, Хендрик пробил.

    Здорово приложился Брэди, чуть-чуть выше мяч прошел.

    Ирландцы начали активнее и едва не забили.

    Составы команд. Златан на месте.

    Фанаты ждут!

    Испанцы выиграли у чехов, забив решающий гол лишь на последних минутах. Игра прошла в Тулузе – там же, где сборная России встретится с Уэльсом в матче третьего тура (20 июня). Испания и Хорватия набрали по три балла, Турция и Чехия очков не имеют. В следующем туре испанцы встретятся с турками, а чехи с хорватами.

    Онлайн матча Испания Чехия 1:0

    Видеогалерея матча

    На последних минутах Чехия едва не сравняла: спас Де Хеа.

    Чехи недотерпели, слишком уж прижимались и получили гол на 87-й минуте. Жерар Пике приносит победу Испании.

    Чехия тоже огрызнулась: Губник, знакомый Леониду Слуцкому по совместной работе еще в «Москве», слишком слабо покатил мяч после розыгрыша стандарта.

    Хороший момент Испания упустила сразу после перерыва. И даже не один.

    Еще один опасный удар Мораты. Но мимо. И первый тайм без голов.

    А Чех вытащил удар Мораты с близкого расстояния.

    Лайнсмен не ушел от подката Мораты.

    А вот и составы. У Испании все предсказуемо, а у чехов – пять номинальных защитников и в запасе одна из главных звезд Борек Докал. Интересно, по какой схеме сыграет Чехия. На официальном сайте УЕФА все-таки прогнозируют расстановку 4-4-1-1.

    Давид Силва сыграет свой 100-й матч за сборную Испании!

    Испанцы и чехи показывают, что футбол все-таки объединяет.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: УЕФА
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +140

      VReDNiY 14 июня 2016, 10:28

      Заголовок убил. Разорвала. Обыграли и не более.

      -1
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      Рейтинг: +348

      343443 14 июня 2016, 09:56

      Итальянцы все очень опытные

      0
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    • ...
      Рейтинг: +305

      Strig 14 июня 2016, 09:54

      Итальянцы все очень опытные ... опыт иногда бьёт всё...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 14 июня 2016, 09:13

      Итальянцы оправдали мои надежды!!!!СЫГРАЛИ НА ОТЛИЧНО!!!ХОТЯ ВОЗНЯ ПЕРЕД ИГРОЙ БЫЛА НА СТОРОНЕ БЕЛЬГИИ!!???ТАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ЧТО СБОРНАЯ БЕЛЬГИИ ПЕРЕОЦЕНИЛА СВОИ СПОСОБНОСТИ!!???ЧТО МОЕ МНЕНИЕ О СИЛЕ КОМАНД ТО: 1 ФРАНЦИЯ 2 ИТАЛИЯ 3 УКРАИНА!!!!!!ОСТАЛЬНЫХ ПОКА НЕ ВИДНО!!????

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +305

      Strig > RUPRICHT 14 июня 2016, 09:52

      Украина? Это вряд ли...

      0
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      ...
      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 > RUPRICHT 15 июня 2016, 03:36

      Ахах))Украина)А ты знатный тролль))Лойс тебе за трололо)

      0
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      Рейтинг: +348

      Ч.В.Г. 14 июня 2016, 08:59

      Пока из всех топовых команд итальянцы самые лучшие

      0
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      Рейтинг: +12

      ЮВЕ с 9 лет 14 июня 2016, 08:41

      kurskih в смысле они не показали игру? играли они хорошо но просто Италия сильнее и с этим хочешь не хочешь придётся смирится )

      2
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    • ...
      Рейтинг: +42

      Ильгизар И 14 июня 2016, 08:04

      Вива Италия

      1
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    • ...
      Рейтинг: -46

      kurskih 14 июня 2016, 01:24

      болел за Бельгию, но они, к сожалению, не показали игры...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 14 июня 2016, 00:51

      Чехи боролись, но не повезло им.

      0
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