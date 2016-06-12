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  • «Как-то раз выиграл поездку в Англию на футбол». Интервью с победителем майского сезона КП Игорем Ковалевым

«Как-то раз выиграл поездку в Англию на футбол». Интервью с победителем майского сезона КП Игорем Ковалевым

– Ну что, какую музыку будешь слушать в наушниках от Криштиану Роналду, которые ты выиграл?

– Разную, от рэпа до рока. Я в этом плане меломан. Сейчас, в основном, рэп слушаю. У «Centr», вот, новый альбом вышел.

– Расскажи немного о себе.

– Я работаю в области связи. Женился пару лет назад. Моему сыну Даниилу – 1,5 года. Играю в футбол постоянно – летом 8 на 8, проводим несколько турниров. Обычно в защите играю. Сейчас будем в мини-футбол гонять еще.

– Как тебе этот сезон КП? Было легко победить?

– Отличный сезон, я же выиграл) На самом деле, мне повезло, я в начале хорошо очень угадывал и потом уходил только в отрыв. Этот сезон уже сложнее, не идет как-то. Вообще тот сезон был моим вторым. В первом – я поставил себе задачу войти в первый дивизион, я вошел в него пятьдесят каким-то. А во втором у меня был очень хороший старт и, в итоге, я победил.

– Какая стратегия у тебя была?

– Ну мне повезло, что тогда было завершение чемпионата во всех лигах. Я следил за матчами и понимал, на что претендуют все команды – кому важна победа, кому не важна. На это и ориентировался, когда делал ставки. Учитывал, прежде всего, то, какой команде победа важнее. Побеждает зачастую тот, кто желает этого больше, кому это нужнее. Так сложилось, мне кажется. В начале, во всяком случае, это срабатывало. А еще я старался постоянно ставить. Не было такого, конечно, что ночью просыпался, чтобы в КП зайти, но, например, на дне рождении у кореша как-то сидел и с телефона заходил на «Бомбардир», чтобы ставки сделать. Мне говорили: «Что ты делаешь, давай выпьем уже». А я им: «Подождите, сейчас наушники выиграю, и будем пить».

– Ты сделал в общей сложности 862 ставки (больше, чем все остальные призеры). Сколько часов в день посвящал этому?

– Не так много, на самом деле. Ставки сделать – это 15 минут. В общей сложности 15 минут утром, 15 минут вечером каждый день. Это не так много. На работе, кстати, тоже все знают про Конкурс прогнозов и что я выиграл. С рабочего компьютера заходил периодически, чтобы ставки сделать. Мне ребята уже говорят: «А что ты нам не подсказывал, мы бы выиграли уже кучу денег на ставках».

– У тебя был сильный отрыв от второго места, но расслабляться в КП все равно опасно. Не боялся упустить лидерство в конце розыгрыша?

– За две недели до конца боялся. А за неделю я заметил, что парень со второго места перестал делать ставки почему-то, и у меня уже шансы были стопроцентные. Там, правда, в одном матче был опасный коэффициент – 96 на Сан-Марино. И я подумал, что если эта ставка сыграет, то кто-то сможет приблизиться ко мне аж на 96 тысяч очков. Пришлось тоже ставить на Сан-Марино, чтобы в случае их победы меня не догнали. Если бы я на них не поставил, кто-то мог вырваться вперед. Вообще я смотрел турнирные таблицы всех лиг, результаты прошлых матчей. Ну и плюс мне везет)

– Как думаешь, секрет успеха в количестве ставок?

– Это влияет, но не это главное. Вообще хороший старт очень важен. Еще я старался отбивать те боллары, которые ставил, чтобы не было банкротства, балансировать и не играть в минус. Если где-то проиграл две тысячи, дальше должен добавить эти две тысячи.

– Как ставил на финалы Лиги Европы и Лиги чемпионов?

– По-моему, оба финала проиграл. Хотя нет, тоталы угадал. В Лиге чемпионов ставил на «Атлетико», очень расстроился, что они проиграли.

– Ты болельщик «Барселоны»?

– Нет, я вообще за «МЮ». Но в финале Лиги чемпионов очень хотел, чтобы «Атлетико» выиграл.

– Как начал играть в КП на Бомбардире?

– Я начинал играть еще на других сайтах, но там не было максимальных ставок, то есть было несбалансированно. Там можно было вообще все деньги поставить, и ребята, которые угадывали, уходили в космический отрыв. А потом начал на «Бомбардире» играть и, вот, второй месяц уже тут. В первый – сразу перескочил из десятого дивизиона в первый. А во второй – выиграл. Главное, отбивать то, что ты поставил, мне кажется. И не надо гнаться за огромными какими-то коэффициентами.

– Как ты чаще делаешь ставки – наугад или прям пытаешься спрогнозировать?

– Например, бразильский чемпионат был, там только начинался сезон, – чтобы понять силы соперников, я заходил в результаты прошлого года, смотрел, кто сильнее, кто слабее, у кого как состав изменился и т.д.

– Какой совет дашь участникам КП?

– Максимально ставить. Стараться, чтобы на счету были боллары и не гнаться за коэффициентами.

– Результат какой ставки был для тебя самым неожиданным?

– Не помню точно, что это был за матч, но там коэффициент был на одну команду 12. И я поставил, хотя не очень верил. Но, вот, мой преследователь поставил 1000 и выиграл в итоге 12 тысяч. Я поставил поменьше, но был в шоке, что ставка сыграла.

– Часто выигрываешь в подобных конкурсах?

– Был у меня крутой случай. Летом 2012-го года я как-то пошел в супермаркет у себя в Калининграде купить поесть чего-нибудь. И там ко мне подбегает девочка и спрашивает: «А ты любишь футбол? Хочешь в Англию поехать на матч?». Я такой: «Хочу, что нужно делать?». Она говорит: «Сфоткайся с мячом, дай почту свою, а потом на сайте зарегистрируйся». Ну, я все сделал. Захожу потом на этот сайт, вижу свою фотку и там было условие: ответь на вопрос, за самый оригинальный ответ выиграешь поездку на матч в Англию. Вопрос – «На что ты готов, чтобы поехать на футбол в Лондон?». Я написал: «Готов весь год работать без отпуска». Ну там смайлики поставил и забыл про это дело. Через четыре месяца мне звонят ребята из Москвы и говорят: «Парень, ты выиграл. Есть загран.паспорт? Летишь, нет?». И я полетел на «Арсенал» – «Челси». Три дня там провел, жил в крутом отеле. Правда, матч был скучный – 0:0, Лэмпард в перекладину попал только раз и все.

– Ты говоришь, в этом сезоне как-то не идет, почему?

-Да не везет пока как-то. Когда начнется Евро (беседа проходила до начала ЧЕ – прим. ред), будет попроще. Там уже матчи ответственные, можно прогнозировать.

– И как думаешь, мы выйдем из группы?

– Да, с третьего места, может. Идеально было бы сыграть вничью с Англией, выиграть у Уэльса и у словаков.

– Какие у тебя еще прогнозы на Евро?

– Италия плохо сыграет, мне кажется. Австрия вроде отбор хорошо прошла, но я что-то в них не верю.

– Кто будет в финале?

– Россия с Англией или Россия с Украиной. Верю в эти команды.

– Болельщики между собой драться будут.

– Мне кажется, это не от большого ума. Я поддерживаю и Россию, и Украину в футболе. Обе команды хороши.

– Что бы ты сейчас поменял в нашей сборной?

– Думаю, можно было позвать Тарасова из «Локомотива», он, вроде, хороший опорник. Сейчас пока непонятно, кто будет в опоре играть. Нойштедтер – темная лошадка, не особо понял, как он играет. Еще думаю, Дзюбу можно убрать, он какой-то деревянный.

– Но Дзюба же забивает за сборную регулярно.

– Да что он там забивает – с трех метров в пустые ворота. Так и я забью. Смолов сейчас поинтереснее смотрится. Вспомни, как они сезон провели – это показатель.

Вообще хочу поблагодарить всех ребят за этот сезон КП – с вами круто играть. Все достойные соперники. Особенно привет парню с третьего места под ником baltika415. Если я правильно понимаю, то он тоже из Калининграда, земляк мой. Тогда мы прям два места из пяти взяли.

Инфографика: 100 голов Артема Дзюбы

Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?​

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Комментарии (9)
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aurora5858
1465732551
Поиграй с букмекерами -озолотишся
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НИККО13
1465736156
Молодец, круто сыграл и отличное интервью!
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LokoGoGo
1465744515
молоток!
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Igorello97
1465745480
да старт действительно важен.
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RUPRICHT
1465747481
ГЛАВНОЕ ЧТО БЫЛА ВОЛЯ К ПОБЕДЕ!!!!ТАК ДЕРЖАТЬ!!!!
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1465757140
Бывал у вас городе... чисто, спокойно, в общем, понравилось)). Еще раз мои поздравления, Игорь!
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baltika415
1465839045
Спасибо за привет Игорь, но я не из Калининграда. Из Ставропольского края. С победой тебя!
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