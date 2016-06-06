Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Итоги Конкурса прогнозов: Percent, walrus132, baltika415, Lexa_Lexa и Kenny McCormick стали победителями майского сезона

    Завершился майский сезон Конкурса прогнозов, полный непредсказуемых результатов и ярких матчей. За этот месяц мы пережили финалы Лиги Европы и Лиги чемпионов, завершающие туры европейских первенств, старт Кубка Америки и последние товарищеские матчи перед Евро-2016. В этом сезоне за звание лучшего боролись почти 6 тысяч человек!

    Пять сильнейших игроков первого дивизиона получают призы: победителем стал Percent с результатом в 575 тысяч очков рейтинга, которые он набрал за 862 ставки со средним коэффициентом 2,77. Он получает суперкрутые наушники Roc Sport Superslim от Monster и Криштиану Роналду. А о своей радости сможет (если захочет) рассказать в интервью «Бомбардиру».

    Walrus132 занял второе место – он заработал 410 тысяч очков рейтинга. Его приз – игровая майка молодого таланта, полузащитника московского «Локомотива», победителя юношеского чемпионата Европы 2013 в составе сборной России Дмитрия Баринова.

    Baltika415 выигрывает книгу бывшего пресс-атташе сборной России Ильи Казакова «Foot’больные люди» с автографом автора, а Lexa_Lexa – книгу знаменитого футбольного агента (и своего тезки) Алексея Сафонова «Футбольный агент 016» с пожеланием.

    Ну и главный приз (шутка – не главный, но тот, который нам самим больше всего нравится) – музыку на стену Вконтакте – получает Kenny McCormick! Kenny уже становился победителем Конкурса прогнозов в марте и сейчас вновь демонстрирует высокий результат! Ждем ссылку на твою страницу в VK, чтобы начать собирать крутейшую футбольную музыку специально для тебя!:)

    Чтобы получить свой приз, победителям необходимо связаться с нами до 12 июня. Напишите на bets@bombardir.ru с пометкой «Конкурс прогнозов. Май».

    А мы начинаем новый особенный сезон!

    100 призовых мест в новом сезоне Конкурса прогнозов!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.06.2016 13:10
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 6 июня 2016, 21:39

      Молодцы, заслужили!!!
      З.Ы. Между прочим, если изобразить в Webdings символ "КУБОК" и сделать транслитерацию в привычном Times New Roman, то в рез-те получим... ник победителя!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > ШарКий вояж в ТуЛузу 6 июня 2016, 21:46

      Ну и приз №5, который сложно пощупать. Делаем все тоже самое, только вместо кубка лепим значок магнитолы (с антенкой и двумя динамиками). На выходе будет то, что в скобках [ º ].

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +806

      тигрик 6 июня 2016, 16:55

      поздравляю ребят. всем удачи в новом этапе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 6 июня 2016, 14:22

      Присоединяюсь к поздравлениям, молодцы! Ну а нам всем удачи в дальнейшей борьбе!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +635

      Legioner-05 6 июня 2016, 14:13

      Поздравляю ребят!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 6 июня 2016, 13:48

      всем искренние поздравления и удачи в будущем.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 6 июня 2016, 13:41

      Молодцы ребята, поздрааляю вас!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 6 июня 2016, 13:01

      Всем удачи в новом сезоне!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100

      Samov@r 6 июня 2016, 12:27

      Принимал поздравления приятно было с вами бороться

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +119

      Kenny McCormick 6 июня 2016, 12:08

      Супер приз мой))

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 6 июня 2016, 11:53

      Мои поздравления отличным прогнозистам!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11