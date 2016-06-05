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    100 призовых мест в новом сезоне Конкурса прогнозов!

    «Бомбардир» объявляет начало специального сезона Конкурса прогнозов, посвященного играм чемпионата Европы 2016 во Франции.

    Еще раз о результатах майского сезона КП: Итоги Конкурса прогнозов: Percent, walrus132, baltika415, Lexa_Lexa и Kenny McCormick стали победителями майского сезона

    На протяжении этого месяца (с 6 июня по 11 июля) вы будете участвовать в турнире, не связанном с предыдущими сезонами КП (а ваши нынешние достижения сохранятся для будущих сезонов).

    И это значит – игра по новым правилам:

    – В этом турнире все участники будут соревноваться в ОДНОМ ДИВИЗИОНЕ! Да-да, в одном дивизионе на протяжении всего чемпионата Европы.

    – Все начинают с нуля. НО не беспокойтесь – те успехи, которых вы уже успели добиться (то есть ваш дивизион), вернутся к вам со стартом чемпионата России (может быть, чуть раньше), когда начнется очередной сезон КП. Таким образом, мы прерываем стандартный Конкурс прогнозов на месяц, чтобы вы попробовали свои силы в новом соревновании.

    – Все участники будут находиться в одинаковых условиях: стартовый баланс – 1000 , ежедневный бонус – 100 , большой бонус – 400 , бонус за комментарий – 50 , бонус за пост в соцсеть – 50 , минимальная ставка – 10 , максимальная – 100 . Дальше все зависит только от вашего таланта и удачи.

    И в честь специального турнира мы решили увеличить количество призовых мест – теперь их 100!

    Особенно повезет первой десятке!

    1 место – Портативный аккумулятор для смартфона Powercard Turbo от всемирно известного американского бренда Monster, книга о Леониде Слуцком «Тренер из соседнего двора» и интервью на «Бомбардире»;

    2 место – Домашняя футболка сборной России от интернет-магазина футбольной экипировки и аксессуаров PROFOOTBALL;

    3 место – Гостевая футболка сборной России от PROFOOTBALL;

    4 место – Наушники Clarity HD In-Ear от Monster;

    5 место – Наушники iSport Strive от Monster;

    6 место – Книга бывшего пресс-атташе сборной России Ильи Казакова «Foot'больные люди» с автографом автора;

    7 место – Набор болельщика сборной России;

    8 место – Набор болельщика сборной России;

    9 место – Полюбившаяся всем музыка на стену Вконтакте от «Бомбардира». НО! В честь чемпионата Европы – на французском языке:)

    10 место – Мы попросим всех пользователей группы «Бомбардира» Вконтакте (> 360 тысяч подписчиков) пролайкать вашу аватарку!

    И дополнительные плюшки от «Бомбардира» (сейчас будем оправдываться за заголовок):

    Сто лучших игроков сезона Евро-2016 получат по 100 бонусных бустеров каждый. Это невероятно полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие собственного футбольного клуба. Попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас в Вконтакте или скачав игру на Google Play! Очень скоро «11х11» будет доступна и в App Store.

    Но и это еще не все – ВСЕ участники Конкурса прогнозов получат скидку в 300 рублей от интернет-магазина PROFOOTBALL. При заказе назовите/впишите кодовое слово «Бомбардир» и скидка ваша!

    Попробуй свои силы в новом сезоне Конкурса прогнозов! Удачи!

    Свои вопросы и пожелания пишите на bets@bombardir.ru

    Внимание: доставка призов будет осуществляться в пределах Российской Федерации.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.06.2016 12:00
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    Комментарии210
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      Рейтинг: +8

      neymar05 17 июля 2016, 19:58

      Какая вам польза,т.е. сайту бомбардир, от этих конкурсов и подарков,которые вы дарите?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +64

      VITOLD37 12 июля 2016, 05:35

      Скажите пожалуйста, где посмотреть рейтинг по евро? и как получить бустеры?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +92

      Uliana Lu > VITOLD37 12 июля 2016, 18:30

      Список ТОП-100 уже опубликован. http://bombardir.ru/site/winners

      А чтобы получить бустеры, нужно написать нам на почту bets@bombardir.ru

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +13

      alex742 11 июля 2016, 18:06

      я играю в 11на 11 но не в контакте.мне придут 100 бустеров?

      0
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      Рейтинг: +92

      Uliana Lu > alex742 12 июля 2016, 18:29

      если вы играете в мобильной версии на Андроиде или IOS, то придут. В браузерной версии - нет.

      -1
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 11 июля 2016, 00:38

      Португалия -чемпион!!!

      0
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      Рейтинг: +109

      Несокрушимый-5 10 июля 2016, 17:27

      Попробуем!!

      0
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 9 июля 2016, 09:31

      Ждем финал!!!

      0
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      Рейтинг: +10

      Bat9Pro 9 июля 2016, 07:44

      Согласен

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 8 июля 2016, 10:19

      Одну из моих ставок рассчитали неверно, к кому обратиться? Админы если вы читаете, матч http://bombardir.ru/online/92525 Омония - Бананц, счет матча 4-1, а я ставил ставку на коэффициент 2,5 больше. Но мне почему то ставку засчитали проигравшей, просьба исправить . . .

      -1
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      Рейтинг: +22

      DED61 7 июля 2016, 20:09

      Жаль что видеотрансляций на сайте нет!

      0
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 7 июля 2016, 00:08

      Португалия в ударе!!!

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