Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

100 призовых мест в новом сезоне Конкурса прогнозов!

5 июня 2016, 12:00
212

«Бомбардир» объявляет начало специального сезона Конкурса прогнозов, посвященного играм чемпионата Европы 2016 во Франции.

Еще раз о результатах майского сезона КП: Итоги Конкурса прогнозов: Percent, walrus132, baltika415, Lexa_Lexa и Kenny McCormick стали победителями майского сезона

На протяжении этого месяца (с 6 июня по 11 июля) вы будете участвовать в турнире, не связанном с предыдущими сезонами КП (а ваши нынешние достижения сохранятся для будущих сезонов).

И это значит – игра по новым правилам:

– В этом турнире все участники будут соревноваться в ОДНОМ ДИВИЗИОНЕ! Да-да, в одном дивизионе на протяжении всего чемпионата Европы.

– Все начинают с нуля. НО не беспокойтесь – те успехи, которых вы уже успели добиться (то есть ваш дивизион), вернутся к вам со стартом чемпионата России (может быть, чуть раньше), когда начнется очередной сезон КП. Таким образом, мы прерываем стандартный Конкурс прогнозов на месяц, чтобы вы попробовали свои силы в новом соревновании.

– Все участники будут находиться в одинаковых условиях: стартовый баланс – 1000 , ежедневный бонус – 100 , большой бонус – 400 , бонус за комментарий – 50 , бонус за пост в соцсеть – 50 , минимальная ставка – 10 , максимальная – 100 . Дальше все зависит только от вашего таланта и удачи.

И в честь специального турнира мы решили увеличить количество призовых мест – теперь их 100!

Особенно повезет первой десятке!

1 место – Портативный аккумулятор для смартфона Powercard Turbo от всемирно известного американского бренда Monster, книга о Леониде Слуцком «Тренер из соседнего двора» и интервью на «Бомбардире»;

2 место – Домашняя футболка сборной России от интернет-магазина футбольной экипировки и аксессуаров PROFOOTBALL;

3 место – Гостевая футболка сборной России от PROFOOTBALL;

4 место – Наушники Clarity HD In-Ear от Monster;

5 место – Наушники iSport Strive от Monster;

6 место – Книга бывшего пресс-атташе сборной России Ильи Казакова «Foot'больные люди» с автографом автора;

7 место – Набор болельщика сборной России;

8 место – Набор болельщика сборной России;

9 место – Полюбившаяся всем музыка на стену Вконтакте от «Бомбардира». НО! В честь чемпионата Европы – на французском языке:)

10 место – Мы попросим всех пользователей группы «Бомбардира» Вконтакте (> 360 тысяч подписчиков) пролайкать вашу аватарку!

И дополнительные плюшки от «Бомбардира» (сейчас будем оправдываться за заголовок):

Сто лучших игроков сезона Евро-2016 получат по 100 бонусных бустеров каждый. Это невероятно полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие собственного футбольного клуба. Попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас в Вконтакте или скачав игру на Google Play! Очень скоро «11х11» будет доступна и в App Store.

Но и это еще не все – ВСЕ участники Конкурса прогнозов получат скидку в 300 рублей от интернет-магазина PROFOOTBALL. При заказе назовите/впишите кодовое слово «Бомбардир» и скидка ваша!

Попробуй свои силы в новом сезоне Конкурса прогнозов! Удачи!

Свои вопросы и пожелания пишите на bets@bombardir.ru

Внимание: доставка призов будет осуществляться в пределах Российской Федерации.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Работа сайта
Комментарии (212)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Сергей Свояк
1465117786
Меня больше всего добивает "приз" - музыка на стену. Смех и грех)) Книга по Слуцкого, - зачёт!
Ответить
Kulimen
1465123320
Ну что мужики, за лайки поборемся?)
Ответить
alex-76
1465126755
Удачи всем! Вперёд Россия!
Ответить
lihindic
1465195356
Да, музыка на стену, это просто выдающийся приз...)))
Ответить
kokor2d2
1465196813
Акб для неизвестного смартфона - это круто)
Ответить
СЛАВА 81
1465199031
Футболки сборной России. ОООчень хороший приз. Кому они на хрен нужны ?
Ответить
Миша00
1465202836
да вы достали обнулять все каждый раз. на моей памяти это третий раз уже. лучше сделали дополнительную вкладку на чемпионат европы. и туда бы все перетащили это. вы правда делаете все что бы люди валили от сюда
Ответить
kaa-71
1465206379
НИККО13 Было бы интересно после того как закрылся матч на прием ставок (во время трансляции матча) посмотреть сколько человек поставили на П1, П2, Н, ТМ2,5 и ТБ2,5 щелкнув на этот матч. Если такая возможность осуществима то было бы интересно. Я думаю многие прогнозисты поддерживают данное предложение. Заранее СПАСИБО. ПРОГНОЗИСТЫ Вам понравилась идея ?
Ответить
Орловский рысак
1465208674
Таких "призов" нам и даром не нать! Накой мне, в мои 37 лет, какие-то бустеры и скидка в молодежном интернет-магазине? Про 9 и 10 места - молчу (все слова исключительно матерные)
Ответить
AVAR-05
1465221430
Вы про такие дешевенькие призы пошутили или что??? На кой мне наушники,аккумулятор и писанина Слуцкого??? Вам самим не стыдно такое дарить???))))))))))))))))
Ответить
Главные новости
Слуцкий обвинил ЦСКА в непрофессионализме: «Невозможно так плохо работать»
02:55
1
Слуцкий возглавил новую команду, Дзюба готов завершить карьеру, Головин может уехать в АПЛ и другие новости
02:00
Слуцкий вынес вердикт Воробьеву из «Краснодара»
01:29
1
Газзаев отреагировал на волевую победу «Краснодара» над «Спартаком»
00:52
2
Агент Барко честно ответил, как обстоят дела с продлением контракта со «Спартаком»
00:28
1
Слуцкий объяснил, почему считает Пиняева посредственным футболистом
00:08
2
Слуцкий пообещал застрелиться, если Головин перейдет в «Зенит»
00:03
4
«Кто-то уйдет»: раскрыты подробности конфликта внутри «Локомотива»
Вчера, 23:58
3
«Балтика» близка к покупке легионера из другого клуба РПЛ
Вчера, 23:43
1
Принято итоговое решение по будущему Эндрика в «Реале»
Вчера, 23:22
1
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+