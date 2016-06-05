100 призовых мест в новом сезоне Конкурса прогнозов!

«Бомбардир» объявляет начало специального сезона Конкурса прогнозов, посвященного играм чемпионата Европы 2016 во Франции.

Еще раз о результатах майского сезона КП: Итоги Конкурса прогнозов: Percent, walrus132, baltika415, Lexa_Lexa и Kenny McCormick стали победителями майского сезона

На протяжении этого месяца (с 6 июня по 11 июля) вы будете участвовать в турнире, не связанном с предыдущими сезонами КП (а ваши нынешние достижения сохранятся для будущих сезонов).

И это значит – игра по новым правилам:

– В этом турнире все участники будут соревноваться в ОДНОМ ДИВИЗИОНЕ! Да-да, в одном дивизионе на протяжении всего чемпионата Европы.

– Все начинают с нуля. НО не беспокойтесь – те успехи, которых вы уже успели добиться (то есть ваш дивизион), вернутся к вам со стартом чемпионата России (может быть, чуть раньше), когда начнется очередной сезон КП. Таким образом, мы прерываем стандартный Конкурс прогнозов на месяц, чтобы вы попробовали свои силы в новом соревновании.

– Все участники будут находиться в одинаковых условиях: стартовый баланс – 1000 , ежедневный бонус – 100 , большой бонус – 400 , бонус за комментарий – 50 , бонус за пост в соцсеть – 50 , минимальная ставка – 10 , максимальная – 100 . Дальше все зависит только от вашего таланта и удачи.

И в честь специального турнира мы решили увеличить количество призовых мест – теперь их 100!

Особенно повезет первой десятке!

1 место – Портативный аккумулятор для смартфона Powercard Turbo от всемирно известного американского бренда Monster, книга о Леониде Слуцком «Тренер из соседнего двора» и интервью на «Бомбардире»;

2 место – Домашняя футболка сборной России от интернет-магазина футбольной экипировки и аксессуаров PROFOOTBALL;

3 место – Гостевая футболка сборной России от PROFOOTBALL;

4 место – Наушники Clarity HD In-Ear от Monster;

5 место – Наушники iSport Strive от Monster;

6 место – Книга бывшего пресс-атташе сборной России Ильи Казакова «Foot'больные люди» с автографом автора;

7 место – Набор болельщика сборной России;

8 место – Набор болельщика сборной России;

9 место – Полюбившаяся всем музыка на стену Вконтакте от «Бомбардира». НО! В честь чемпионата Европы – на французском языке:)

10 место – Мы попросим всех пользователей группы «Бомбардира» Вконтакте (> 360 тысяч подписчиков) пролайкать вашу аватарку!

И дополнительные плюшки от «Бомбардира» (сейчас будем оправдываться за заголовок):

Сто лучших игроков сезона Евро-2016 получат по 100 бонусных бустеров каждый. Это невероятно полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие собственного футбольного клуба. Попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас в Вконтакте или скачав игру на Google Play! Очень скоро «11х11» будет доступна и в App Store.

Но и это еще не все – ВСЕ участники Конкурса прогнозов получат скидку в 300 рублей от интернет-магазина PROFOOTBALL. При заказе назовите/впишите кодовое слово «Бомбардир» – и скидка ваша!

Попробуй свои силы в новом сезоне Конкурса прогнозов! Удачи!

Свои вопросы и пожелания пишите на bets@bombardir.ru

Внимание: доставка призов будет осуществляться в пределах Российской Федерации.