Инфографика: 100 голов Артема Дзюбы

Месси за сезон почти сто как-то наколотил))
9 апреля 2016 года нападающему «Зенита» и сборной России Артему Дзюбе наконец-то покорилась заветная сотня. Отличившись в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги против «Амкара», Артем достиг отметки в 100 забитых мячей за карьеру.
Блог «Футбол в стиле Ретро» не мог пройти мимо этого события и раскрыл некоторые статистические подробности достижения футболиста.
Все статистические данные на 9 апреля 2016 года.
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Фото: fc-zenit.ru
При создании инфографики использовались фотографии с сайтов: www.rfs.ru, www.spartak.com, fc-zenit.ru
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