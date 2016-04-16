Инфографика: 100 голов Артема Дзюбы

Сегодня в матче против своей бывшей команды Артем постарается разменять вторую сотню. В ожидании встречи заклятых соперников, блог «Футбол в стиле Ретро» при помощи симпатичных картинок рассказывает: где и когда колотил «Русский Ибра».

9 апреля 2016 года нападающему «Зенита» и сборной России Артему Дзюбе наконец-то покорилась заветная сотня. Отличившись в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги против «Амкара», Артем достиг отметки в 100 забитых мячей за карьеру.

Блог «Футбол в стиле Ретро» не мог пройти мимо этого события и раскрыл некоторые статистические подробности достижения футболиста.

Все статистические данные на 9 апреля 2016 года.

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Фото: fc-zenit.ru

При создании инфографики использовались фотографии с сайтов: www.rfs.ru, www.spartak.com, fc-zenit.ru

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