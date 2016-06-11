Уэльс и Швейцария выиграли матчи на Евро. Французские стадионы будут охранять системы ПВО. Дайджест событий дня

Уэльс обыграл Словакию и возглавил таблицу группы B

Сборная Уэльса в дебютном матче на Евро обыграла сборную Словакии со счетом 2:1. На гол Бэйла в начале игры словаки ответили выстрелом Дуды во втором тайме. Но вышедший на замену Робсон-Кану принес победу валлийцам.

Сборная Швейцарии минимально обыграла Албанию

В матче 1-го тура группового этапа Евро-2016 сборная Швейцарии добилась минимальной победы над командой Албании – 1:0. Три очка швейцарцам принес быстрый гол в исполнении Фабиана Шера. Отметим, что с 36-й минуты Албания играла в меньшинстве: удаление за две желтые карточки получил Лорик Цана.

Болельщики сборной Англии перед матчем с Россией перекрыли одну из улиц Марселя

Болельщики сборной Англии перекрыли одну из улиц Марселя накануне матча 1-го тура группового этапа Евро-2016 с командой России. Сообщается, чтобы восстановить движение, в дело пришлось вмешаться правоохранительным органам.

Над всеми стадионами Евро-2016 будут созданы зоны противовоздушной обороны

Все стадионы, которые примут матчи чемпионата Европы во Франции, будут защищены системами противовоздушной обороны. Об этом сообщает «AFP». По информации источника, система авиационной безопасности состоит из восьми истребителей, пяти вертолетов и ряда других воздушных аппаратов. При этом специально на время проведения матчей Евро-2016 будут предприняты меры по усилению зон ПВО.

Коман – самый молодой игрок, сыгравший за сборную Франции на чемпионатах мира и Европы

Полузащитник «Баварии» и сборной Франции Кингсли Коман вышел на замену в стартовом матче чемпионата Европы-2016 против команды Румынии (2:1). Таким образом, футболист стал самым молодым французским игроком, сыгравшим за национальную команду на чемпионатах мира и Европы. На момент встречи хавбеку исполнилось 19 лет и 362 дня. За сборную Франции Коман провел шесть матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

В Марселе отменили концерт, чтобы не мешать сну футболистов сборной России

Власти Марселя приняли решение отменить концерт известного исполнителя Черроне, чтобы не тревожить сон игроков сборной России накануне матча с командой Англии. Об этом сообщает «Le Parisien». «С учетом близости фан-зоны в Марселе с отелем, где располагается сборная России, было принято решение отменить концерт», – говорится в сообщении.

Певица Адель временно остановила собственный концерт, чтобы посмотреть матч Франция – Румыния

Британская певица Адель временно остановила собственный концерт в Париже, чтобы посмотреть первый матч чемпионата Европы между сборными Франции и Румынии. Отметим, что начало выступления исполнительницы совпало со временем стартовой встречи Евро-2016. 28-летняя певица прервала концерт и со сцены подбодрила футболистов сборной Франции лозунгом «Allez les Bleus».

«Рома» подтвердила переход Пьянича в «Ювентус»

Главная новость не о Евро. Генеральный директор «Ромы» Мауро Бальдиссони заявил, что полузащитник римского клуба Миралем Пьянич во время летнего трансферного окна перейдет в «Ювентус». «Пьянич сообщил, что намерен активировать свое право перейти в другой клуб, как это было согласовано заранее. Миралем намерен отправить 20 процентов гонорара за трансфер непосредственно в команду, которая выкупит его контракт. Сообщают, что таким клубом является «Ювентус», – сказал Бальдиссони.

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