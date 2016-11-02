Англия - Россия

Игрочки... Это был последний раз, когда я смотрю текстовую трансляцию на Бомбардире.
|16 тур
|17 октября, среда
|19:00
|Россия
|2:1
|Англия
|14 тур
|12 сентября, среда
|23:00
|Англия
|3:0
|Россия
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Уэльс
|3
|2
|0
|1
|6:3
|+3
|6
|2.
|Англия
|3
|1
|2
|0
|3:2
|+1
|5
|3.
|Словакия
|3
|1
|1
|1
|3:3
|0
|4
|4.
|Россия
|3
|0
|1
|2
|2:6
|-4
|1
березуцкий молодчина
Норм
Молодцы!!!
если честно повезло, так что надо еще сильнее готовиться, оборона конечно в центре просто ппц, да Вася забил но в центре оборона просто ппц, просто везло что то в Акинфеева мяч в руки попадет то чуть не достают до мяча, в плей-офф такое явно не пройдет. поэтому если реально судить, то надо более надежно играть и быстрее атаковать иначе не пройдем или в 1/8 вылетим
Воо изменили В.Березуцкий!!!
Ёлы-палы, вы чего грызётесь? Какая разница кому гол записали.
ЦСКА забил бля!
ЦСКА и пропустил тогда )))
Сука спартак!!!
очень надеюсь этому кретину больше не дадут комментировать матчи ...хотя бы сборной... пусть идет в пивную и там с собутыльниками обсуждает как ему вздумается