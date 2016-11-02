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Судьи
Главный судья:
Никола Риццоли (Болонья)
Материалы

Англия - Россия

11.06.2016, Суббота, 22:00 мск Марсель, стадион Велодром Трансляция: Первый канал, МАТЧ! ФУТБОЛ 1 Чемпионат Европы, 1 тур Англия - Россия
Отборочные матчи к ЧЕ 2008, группа E
16 тур
17 октября, среда 19:00 Россия 2:1 Англия
14 тур
12 сентября, среда 23:00 Англия 3:0 Россия
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Уэльс 3 2 0 1 6:3 +3 6
2. Англия 3 1 2 0 3:2 +1 5
3. Словакия 3 1 1 1 3:3 0 4
4. Россия 3 0 1 2 2:6 -4 1
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    Рейтинг: +25044

    bset 12 июня 2016, 21:51

    Игрочки... Это был последний раз, когда я смотрю текстовую трансляцию на Бомбардире.

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    Рейтинг: +58

    Partyzzzan 12 июня 2016, 11:34

    березуцкий молодчина

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    Рейтинг: +11

    zagrebun 12 июня 2016, 10:49

    Норм

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    Рейтинг: +25

    WSerGW 12 июня 2016, 00:58

    Молодцы!!!

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    Рейтинг: +111

    mahb9ik 12 июня 2016, 00:40

    если честно повезло, так что надо еще сильнее готовиться, оборона конечно в центре просто ппц, да Вася забил но в центре оборона просто ппц, просто везло что то в Акинфеева мяч в руки попадет то чуть не достают до мяча, в плей-офф такое явно не пройдет. поэтому если реально судить, то надо более надежно играть и быстрее атаковать иначе не пройдем или в 1/8 вылетим

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    Рейтинг: +1686

    _Kesh_Suntar_ 12 июня 2016, 00:33

    Воо изменили В.Березуцкий!!!

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    Рейтинг: +140

    fediy2009 12 июня 2016, 00:01

    Ёлы-палы, вы чего грызётесь? Какая разница кому гол записали.

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    Рейтинг: +1686

    _Kesh_Suntar_ 11 июня 2016, 23:57

    ЦСКА забил бля!

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    Рейтинг: +9416

    ufos73 > _Kesh_Suntar_ 12 июня 2016, 00:00

    ЦСКА и пропустил тогда )))

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    Рейтинг: +1686

    _Kesh_Suntar_ 11 июня 2016, 23:56

    Сука спартак!!!

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    Рейтинг: +147

    niarmed311082 11 июня 2016, 23:56

    очень надеюсь этому кретину больше не дадут комментировать матчи ...хотя бы сборной... пусть идет в пивную и там с собутыльниками обсуждает как ему вздумается

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