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    Моя сборная. Ваши истории


    5
    Голосов: 1
    11.06.2016 19:05
    Сборной России на предстоящем турнире необходима наша поддержка. «Бомбардир» собирает истории болельщиков, которые никогда не бросают российскую команду в беде.

    Мы и дальше готовы принимать ваши истории. Присылайте материалы с пометкой «Моя сборная» по адресу: info@bombardir.ru

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    Яркие эмоции еще впереди!
    Напутствие
    Автор: Сергей Федосов

    «Чемпионат Европы по футболу - этот тот турнир, в котором мы можем быть фаворитами. Все помнят Аршавина, Жиркова (и Жиркова в "Челси"), с которыми мы заняли третье место [на Евро-2008]. Но у нас и без них есть звезды. Черышев к сожалению, травмирован, но чем "Валенсия" хуже "Арсенала" с Аршавиным? "Нойштедтер" в "Шальке", Кокорин и так топ-игрок, есть Шатов, Смолов вообще рвет и мечет! Группа подходящая. Как говорил наш тренер, самая сложная игра будет со словаками. Англичане сами не играют и другим не дают.А словаки стремятся вперед. Надеюсь вам понравилось».

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФС
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 11 июня 2016, 19:51

      Комментарий удален.

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