Моя сборная. Ваши истории

«Чемпионат Европы по футболу - этот тот турнир, в котором мы можем быть фаворитами. Все помнят Аршавина, Жиркова (и Жиркова в "Челси"), с которыми мы заняли третье место [на Евро-2008]. Но у нас и без них есть звезды. Черышев к сожалению, травмирован, но чем "Валенсия" хуже "Арсенала" с Аршавиным? "Нойштедтер" в "Шальке", Кокорин и так топ-игрок, есть Шатов, Смолов вообще рвет и мечет! Группа подходящая. Как говорил наш тренер, самая сложная игра будет со словаками. Англичане сами не играют и другим не дают.А словаки стремятся вперед. Надеюсь вам понравилось».