Жирков хочет поработать в Минобороны России

Юрий Жирков рассказал, что ему было бы интереснее поработать в Министерстве обороны, чем в тренерском штабе футбольной команды.

«В какой тренерский штаб я хочу попасть? Я хочу попасть в главный штаб Министерства обороны. Мне было бы это интересно (смеется).

Ну, не знаю – особо пока не думал. У Карпина есть свои люди, а у Семака и так много людей в штабе. Будем думать», – заявил Жирков.

Экс-футболист увлекается коллекционированием предметов, связанных с Великой Отечественной войной.

Сейчас Жирков выступает в Медиалиге, его назначили играющим тренером «СКА-Ростов».

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