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    • Терри дал прогноз, покорится ли Роналду отметка в 1000 голов за карьеру

    Терри дал прогноз, покорится ли Роналду отметка в 1000 голов за карьеру

    Джон Терри высказался о форварде «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

    «Роналду феноменален и просто невероятен. Он один из тех игроков, за которыми можно просто наблюдать. Вы смотрите на его голы, перемещение – он любит забивать.

    Криштиану таков с самого начала и продолжать делать это в 39 лет – абсолютно невероятно. И поверьте мне, это не конец.

    Он нацелен на 1000 голов. Он обязательно этого добьется, придет к этому. Я очень надеюсь, что он это сделает, потому что за ним приятно смотреть», – заявил Терри.

    • На прошлой неделе Роналду добрался до отметки в 910 голов.
    • В феврале ему исполнится 40 лет.

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    Источник: Goal

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    18.11.2024 16:24
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    Комментарии (7)
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    1731938063
    В "Верблюд Лиге" могёт! Если пенальти мазать перестанет.
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    FWSPM
    1731938316
    Он будет играть еще года 3 точно если не 5 так что конечно пробьет штуку тут даже нет никаких сомнений
    Ответить
    111ax
    1731938647
    так то его и карлик еще догнать может, тоже в лиге слабой играет + он на 2 года младше
    Ответить
    Питерский князь
    1731939561
    Вот будет разочарование этого Роналду, если пролетит. :)))
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1731940911
    Будем с нетерпением ждать этого рекорда. И такого же рекорда Овечкина. ***
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    Алим Терек
    1731942254
    не достигнет,это как минимум три сезона по 33-34 гола надо забивать,а он уже не молод.
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