Терри дал прогноз, покорится ли Роналду отметка в 1000 голов за карьеру

Джон Терри высказался о форварде «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Роналду феноменален и просто невероятен. Он один из тех игроков, за которыми можно просто наблюдать. Вы смотрите на его голы, перемещение – он любит забивать.

Криштиану таков с самого начала и продолжать делать это в 39 лет – абсолютно невероятно. И поверьте мне, это не конец.

Он нацелен на 1000 голов. Он обязательно этого добьется, придет к этому. Я очень надеюсь, что он это сделает, потому что за ним приятно смотреть», – заявил Терри.

На прошлой неделе Роналду добрался до отметки в 910 голов.

В феврале ему исполнится 40 лет.

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